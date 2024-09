PHILIPPINES, September 2 - Press Release

September 2, 2024 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON THE COMPLETE SHUTDOWN OF POGOs Kaya tayo nagsusumikap sa ating mga hearing sa Senado ay upang makahanap ng mabisang solusyon para tuluyan na ngang mapasara ang mga POGO sa Pilipinas. Our hearings have strongly established that these POGOs are run by organized and syndicated criminal groups in complicit with some public officials. Kaya determinado rin tayong panagutin ang mga opisyal na nagbigay-daan at patuloy na nagpapatakbo sa mga ito. Idadagdag rin natin sa batas kung paano patatagin ang koordinasyon sa ating mga law enforcement at regulatory agencies, katuwang ang LGU, upang tuluyang mawala ang POGO at mananagot sila. Unfortunately, sa kabila ng mga pahayag ng pangulo sa kanyang SONA, patuloy ang underground operations ng mga POGO, so I am calling on our law enforcement agencies to step up para ipatupad ang total ban ni Presidente. Dapat hindi na maulit pa ang mga ganitong modus, kabilang na ang pagsulpot ng iba't ibang "rebranding" ng POGO. Andyan ang mga balitang magiging call center daw ang mga POGO o itatago sila sa special economic zone, at iba pang mga hocus-pocus na hindi dapat mapahintulutan.

