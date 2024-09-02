EBC Financial Group (UK) Ltd 和 EBC Financial Group (Cayman) Limited 首席执行官 David Barrett 分析 2024 年经济变化背景下的全球市场波动、高利率压力和避险投资策略

伦敦, Sept. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通胀压力、利率政策变化和地缘政治紧张局势交织，给各个金融部门带来了前所未有的不确定性，全球市场正处于风云变幻之中。EBC Financial Group (UK) Ltd 和 EBC Financial Group (Cayman) Limited 首席执行官 David Barrett 对推动当今金融格局的力量以及投资者为保持领先地位而必须采取的策略进行了专业分析。







股市波动和利率预期变化导致经济形势充满不确定性

Barrett 强调，2024 年上半年是现金股票交易恢复信心的时期。当时，机构和零售投资者均在推动交易活动激增，提高了市场流动性和效率。积极的盈利报告和不断改善的经济指标为这一势头提供了支撑，表明投资环境越来越健康。

近期，在多重因素的作用下，全球市场经历了大幅震荡，这些因素包括日本意外加息、对通胀的担忧以及美联储不顾经济增长放缓的迹象而决定维持高利率。在 2024 年 7 月的会议上，美联储选择将利率稳定在 23 年来的高位 5.25% - 5.50%，这让一些希望看到货币政策放松信号的市场参与者倍感意外。

Barrett 此前曾对低利率代表新标准的错误观点提出质疑，其强调低利率是由特殊环境驱动的，例如新冠肺炎疫情。他告诫道，虽然低利率提供了短期的喘息机会，但这绝不会成为常态。各国央行近期决定维持较高利率，这表明在决策者继续应对持续通胀的同时，廉价货币时代已经一去不复返。

尽管美联储的举措符合其抑制通胀的目标，但也引发了人们的担忧，即在经济放缓期间维持高利率可能会将经济推向衰退。投资者原本预期可能会降息以缓解经济压力，但他们却不得不抛售股票，这加剧了市场的跌势。这一反应表明，各国央行必须在控制通胀和支撑经济增长之间取得微妙的平衡。

Barrett 建议，投资者应做好市场持续波动的准备，因为各国央行可能需要调整货币政策，以应对不断变化的经济状况。战略灵活性至关重要，因为中期内利率持续走高的可能性仍不确定。Barrett 指出，尽管面临这些挑战，但现金股票交易的机会依然存在，不过要在当前的环境中前行，需要采取谨慎的策略并对稳定性保持长期关注。

企业实力和政府支持推动美国经济保持稳定

Barrett 强调了美国企业和政府干预措施在维护美国经济稳定方面持续发挥的重要作用，尤其是在政治和经济形势不断变化的情况下。2024 年 8 月初的波动是一次压力测试，但新的事态发展——尤其是政治格局的变化——正在进一步影响市场前景。

Kamala Harris 加入 2024 年美国总统竞选，引发了人们对新一轮旨在应对生活成本危机的政策的关注，包括大力整顿企业以及为住房提供实质性的税收优惠。她提出了多项提案，例如为首次购房者提供 2.5 万美元补贴以及提高儿童福利等，吸引了关键摇摆州中产阶级选民的关注。然而，Barrett 指出，虽然这些措施在政治上很有吸引力，但它们也可能带来经济上的得失。增加住房支出并提高可支配收入可以刺激短期经济增长，但也可能加剧通胀压力。

Barret 指出，市场正在密切关注美联储发出的政策信号，因为在经济增长放缓的同时，对通胀的担忧依然存在。虽然一些数据点比预期强劲，但人们最关心的仍然是央行将如何在抑制通胀与经济过度放缓的风险之间取得平衡。随着选举言论的升温，意图吸引选民的短期承诺可能会导致对其长期影响进行更严格的评估，尤其是对大型企业而言。

Barrett 建议道，虽然企业实力和政府支持迄今已帮助稳定了经济，但投资者应留意全球范围内更广泛的政治和经济变化。这些变化包括通胀风险、政治派别双方财政政策的潜在变化以及美联储货币立场的转变。了解政治承诺与经济现实的交汇点，将成为在未来几个月保持良好走势的关键。

在变幻莫测的市场中，黄金仍是一项关键投资

David 强调，尽管全球不确定性持续存在，但黄金仍然是可靠的投资选择。2024 年，地缘政治紧张局势和经济挑战依然存在——例如对通胀的担忧、利率波动和美国降息前景——但黄金作为避险资产的作用依然稳固。

2024 年早些时候，由于通胀持续及美联储激进加息，美元保持了明显的强势。然而，随着降息预期的增加，美元在对美国经济增长的担忧中走弱。美元走弱为金价提供了支撑，使黄金对国际投资者更具吸引力。因此，黄金已攀升至接近历史高点，在 2024 年 8 月突破了每盎司 2,500 美元——在过去一年中上涨了近 20%。

Barrett 强调，在经济变幻莫测的环境中，黄金为抵御通胀风险和潜在政策转变提供了缓冲。随着美国大选的临近及全球市场环境充满不确定性，黄金的持久稳定性使其成为多元化投资组合的关键要素，对于寻求抵御持续波动的投资者而言尤其如此。

外汇市场再度动荡，美元兑日元货币对继续波动

Barrett 强调，美元兑日元货币对一直处于持续波动之中，尤其是自 2024 年 6 月以来，全球市场经历了新一轮动荡。在对通胀的担忧及美联储决定维持历史高利率的推动下，外汇市场早些时候的平静在 8 月份让位于剧烈波动。美国和日本货币政策的分歧是一个核心因素，美联储维持高利率以应对通胀，而日本央行固守其超宽松的政策立场。

2024 年 8 月初前后的市场动荡加剧了这些波动，特别是对长期高利率和全球经济不确定性的担忧在金融市场激起了涟漪。美元兑日元汇率一直处于这些波动的前沿，在经济环境日益不稳定的背景下，其成为投资者情绪和风险偏好的重要晴雨表。

Barrett 强调，美元兑日元汇率的持续波动为我们提供了宝贵的洞察力，有助于我们了解更大范围的宏观经济变化以及各国央行必须在通胀管理和经济增长之间取得的微妙平衡。在市场努力应对这些复杂动态的同时，美元兑日元的走势仍然是国际金融稳定的一个关键指标。

零售交易活动减少，导致利差交易放缓，外汇市场受挫

Barrett 指出，自 2024 年年中以来，外汇市场的交易活动，尤其是零售交易领域的活动发生了变化。今年早些时候，受市场波动加剧、监管压力和货币政策收紧的影响，外汇市场的零售参与度已经出现下降迹象。2024 年 8 月发生的事件以市场大幅波动和对长期高利率的担忧为标志，进一步抑制了投资者对利差交易——即依赖货币间利差的策略的热情。

零售交易放缓在外汇市场上引发了连锁反应。利差交易通常受益于稳定、可预测的利率环境，但随着各国央行政策分歧的扩大，利差交易的吸引力也在下降。美联储维持高利率以应对通胀，而日本央行等其他国家央行继续奉行宽松的货币政策。这种分歧带来了更多的不确定性，增加了利差交易对散户投资者的风险。

Barrett 强调，零售交易者参与度的降低正在重塑外汇市场的动态。虽然机构参与者仍占主导地位，但零售交易活动的减少导致交易环境不再那么活跃，对于依赖利差交易策略的货币对尤其如此。投资者必须适应这些不断变化的情况，同时也要认识到，随着全球利率政策继续出现分歧，由零售交易驱动的市场走势可能会受到抑制。

EBC Financial Group 的战略方针

面对持续市场波动和不断变化的全球经济环境，EBC Financial Group 持续专注于提供量身定制的金融服务，帮助投资者在当前不确定的环境中游刃有余。EBC Financial Group 注重专业市场准入和业务灵活性，始终致力于适应市场动态和监管变化。

面对持续不可预测的经济环境，Barrett 建议投资者保持警惕。选择信誉良好的经纪商、随时了解监管变化以及保持适应性，是在当今瞬息万变的市场中制胜的关键策略。

关于EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC)成立于久负盛名的伦敦金融区，是一家集金融券商、资产管理和综合性投资解决方案等服务为一体的综合性金融集团。EBC战略布局触达全球，在伦敦、悉尼、香港、东京、新加坡、开曼群岛、曼谷、利马索尔等等国际金融中心设有办事处。EBC为全球个人投资者、专业投资者和机构投资者提供服务。

EBC屡获殊荣，始终遵守最高道德标准和国际法规，并为此自豪。EBC Financial Group (UK) Limited由英国金融行为监管局 (FCA) 监管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 监管，EBC Financial Group (Cayman) Limited由开曼群岛金融管理局 (CIMA) 监管。

EBC Group核心人员拥有逾30年的大型金融机构的专业工作经验，巧妙驾驭了多个经济周期，时间跨越《广场协议》和2015年瑞郎黑天鹅事件。EBC倡导诚信、尊重和客户资产安全至上的文化，确保每一次投资者参与都得到应有的重视。

EBC 是巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇服务合作伙伴，在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲等地区提供专业服务。EBC也是联合国基金会旨在改善全球卫生成果的“联合战胜疟疾”运动的合作伙伴。从 2024 年 2 月开始，EBC 支持牛津大学经济系的“经济学家真正做什么”公众参与系列，揭开经济学的神秘面纱，并将其应用于重大社会挑战，以增强公众理解和对话。

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EBC Financial Group (UK) Ltd 首席执行官 David Barrett 在接受 Biztech Asia 采访期间分享了他对市场的独到见解。 EBC Financial Group (UK) Ltd 首席执行官 David Barrett 分析了 2024 年经济持续变化背景下的全球市场波动、利率政策变化的影响和避险投资策略。

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