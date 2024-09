Belite Bio Mengumumkan Pelantikan Hendrik P. N. Scholl, MD, MA, sebagai Ketua Pegawai Perubatan

Dr. Scholl adalah pemimpin yang diiktiraf di peringkat global dalam bidang oftalmologi dan penyelidik utama penyelaras bagi kajian sejarah semula jadi terbesar bagi penyakit Stargardt.



SAN DIEGO,, Sept. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Belite Bio, Inc (NASDAQ: BLTE) (“Belite Bio” atau “Syarikat”), sebuah syarikat pembangunan ubat biofarmaseutikal peringkat klinikal yang fokus terhadap memajukan terapeutik baharu yang menyasarkan penyakit retina degeneratif yang mempunyai keperluan perubatan yang belum dipenuhi, hari ini mengumumkan bahawa lembaga pengarahnya telah melantik Hendrik P. N. Scholl, MD, MA, sebagai Ketua Pegawai Perubatan Syarikat, berkuat kuasa serta-merta. Dr. Scholl ialah pihak berkuasa terkemuka yang diiktiraf di peringkat global mengenai penyakit Stargardt dan degenerasi makula berkaitan usia (AMD), membawa kepakaran berdekad-dekad dalam merawat penyakit retina, termasuk dua petunjuk utama yang disasarkan oleh calon ubat utama Belite Bio, Tinlarebant.

“Dr. Scholl telah mempelopori beberapa kemajuan oftalmologi yang paling penting pada zaman kita, dan kami amat berbesar hati dan teruja untuk mengalu-alukan beliau sebagai Ketua Pegawai Perubatan kami,” kata Dr. Tom Lin, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Belite Bio. “Dr. Scholl telah berkhidmat sebagai Pengerusi Lembaga Pemantauan Data dan Keselamatan untuk kedua-dua ujian penyakit Stargardt Fasa 2 dan Fasa 3 kami dan keputusan beliau untuk menyertai Belite mengesahkan lagi kepercayaan kami terhadap potensi besar Tinlarebant untuk meningkatkan kehidupan pesakit yang menghidap penyakit makula yang mengganggu. Kepimpinan, kepakaran dan komitmen beliau untuk menangani bidang keperluan yang belum dipenuhi ini telah dan akan terus menjadi tidak ternilai ketika kami memajukan program klinikal kami."

"Saya teruja untuk menyertai Belite Bio pada masa yang penting ini dalam pembangunan Syarikat," kata Dr. Scholl. “Saya telah mendedikasikan kerjaya saya untuk memperbaiki kehidupan orang yang menghidap penyakit retina dan makula yang serius dan saya juga amat kagum dengan pendekatan perintis Belite Bio untuk membangunkan terapi transformatif bagi penyakit Stargardt dan AMD kering yang daripada segi sejarah kekurangan pilihan rawatan yang berkesan. Saya berharap dapat bekerjasama dengan pasukan untuk memajukan program ini dan membawa harapan kepada pesakit di seluruh dunia.”

Dr. Scholl berkhidmat sebagai pengasas dan pengarah bersama saintifik bagi Institut Oftalmologi Molekul dan Klinikal Basel (IOB) dan Profesor Oftalmologi di Universiti Basel, di mana beliau turut mengetuai Jabatan Oftalmologi sebagai Pengerusinya. Beliau kini berkhidmat sebagai Presiden Institut Penglihatan Eropah serta Pengerusi rangkaian penyelidikan klinikal terbesar dalam oftalmologi di Eropah, EVICR.net, serta Jawatankuasa Pakar bagi Distrofi Retina. Beliau juga merupakan Pengasas dan Presiden Persatuan Switzerland untuk Penyelidikan dalam Penglihatan dan Oftalmologi (ARVO-SWISS).

Kerjaya cemerlang Dr. Scholl dalam bidang akademik merangkumi jawatan kepimpinan di beberapa institusi akademik utama. Baru-baru ini, beliau berkhidmat sebagai Profesor Oftalmologi dan Pengerusi Kurnia di Institut Mata Wilmer di Sekolah Perubatan Universiti Johns Hopkins. Di Hospital Johns Hopkins, beliau adalah Ketua Klinik Degenerasi Retina dan Pengarah Perkhidmatan Neurofisiologi Visual. Untuk Institut Mata Wilmer, beliau turut berkhidmat sebagai Pengarah Bersama Pusat Johns Hopkins untuk Sel Stem dan Perubatan Regeneratif Oftalmik.

Dr. Scholl merupakan penyelidik utama penyelaras kajian sejarah semula jadi terbesar bagi penyakit Stargardt (Kajian ProgStar), yang mendaftarkan 365 subjek. Sepanjang kerjayanya, beliau telah mengambil bahagian dalam lebih daripada 10 kajian klinikal dalam kedua-dua penyakit Stargardt dan AMD, mengarang lebih daripada 280 artikel dan ulasan dalam jurnal semakan rakan setara serta menerima pelbagai anugerah berprestij, termasuk Anugerah Visi Eropah, Anugerah Presiden Persatuan Amerika bagi Pakar Retina, Anugerah W. Richard Green dan Anugerah Memorial Paul Henkind Persatuan Makula, Anugerah Swiss Alfred-Vogt dan anugerah Kupfer ARVO. Beliau memegang ijazah kedoktoran kehormat dari Universiti Semmelweis di Budapest, Hungary, dan merupakan Profesor Adjung di Universiti Perubatan Vienna, Austria.

Sepanjang 25 tahun pengalamannya, Dr. Scholl telah memimpin dan mengambil bahagian dalam banyak lembaga pengarah dan jawatankuasa penasihat. Beliau kini berkhidmat di Lembaga Penasihat Saintifik Pro Retina Deutschland, Foundation Fighting Blindness, Pusat Perubatan Universiti Erasmus, AIBILI dan Institut de la Vision (Paris); di Lembaga Penasihat Pelaburan Droia NV; dan Lembaga Pemantauan Keselamatan Data Roche Holding AG dan ViGeneron GmbH.

Dr. Scholl tamat pengajian dari Universiti Tübingen, Jerman dengan Doktor Perubatan (Dr. med.) dan Sarjana Sastera. Beliau menamatkan latihan kepakarannya di Hospital Mata Universiti di Tübingen sebelum dianugerahkan persekutuan daripada Yayasan Penyelidikan Jerman (DFG) di Hospital Mata Moorfields dan Institut Oftalmologi di London serta Profesor DFG Heisenberg untuk Penyakit Makula di Klinik Mata Universiti Bonn, Jerman.

Perihal Belite Bio

Belite Bio adalah sebuah syarikat pembangunan ubat biofarmaseutikal peringkat klinikal yang fokus terhadap memajukan terapeutik baharu yang menyasarkan penyakit mata degeneratif retina yang mempunyai keperluan perubatan yang belum dipenuhi yang ketara seperti Penyakit Stargardt dan Atrofi Geografi dalam degenerasi makula berkaitan usia kering lanjutan (AMD), sebagai tambahan kepada penyakit metabolik yang spesifik. Calon utama Belite, Tinlarebant, terapi oral yang bertujuan untuk mengurangkan pengumpulan toksin di mata kini sedang dinilai dalam kajian Fasa 3 (DRAGON) dan kajian Fasa 2/3 (DRAGON II) dalam subjek Stargardt remaja dan Fasa 3 kajian (PHOENIX) dalam subjek dengan Atrofi Geografi. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, ikuti kami di Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook atau lawati kami di www.belitebio.com.

