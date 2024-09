Bitget 八月储备金证明：Ethereum (ETH) 储备金率和用户资产双双增加

维多利亚,塞舌尔, Sept. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 分享了其储备金证明 (PoR) 透明度跟踪月度更新,重点介绍了 Bitcoin (BTC) 、Ethereum (ETH) 、USDT 和 USDC 的储备金率。此次更新表明了平台对透明度和安全性的承诺,凸显了用户资产和平台储备金的显著增长。



2024 年 8 月,Bitget 的储备金证明数据呈现显著的积极变化:用户 ETH 资产增加了 22%,创下今年 ETH 的最高增长率。BTC 资产继续保持上升趋势,增长了 6%,而 USDC 在本期早些时候表现强劲,彰显了用户对这些关键资产的信心。

截至 2024 年 8 月,Bitget 的总储备金率高达 176%,较 7 月份的 167% 增加了 9%。关键资产的最新储备金率如下:

BTC :平台资产 18,905.85 BTC,用户资产 6,492.53 BTC,储备金率 291%

USDT :平台资产 1,041,659,177.52 USDT,用户资产 858,766,618.14 USDT,储备金率 121%

ETH :平台资产 123,686.9 ETH,用户资产 81,625.78 ETH,储备金率 152%

USDC:平台资产 77,244,895.83 USDC,用户资产 13,633,360.87 USDC,储备金率 567%

8 月,Bitget 所有主要资产的储备金均有所增强。BTC 和 ETH 用户资产增长,BTC 储备金率上升至 291%。USDT 和 USDC 储备金率显著提高,分别达到 121% 和 567%。

”Bitget 在 Web3 领域的优势和领导地位在于提供最高标准的安全性和透明度。我们专注于每月分享明确的储备金证明更新,以确保用户资产的安全。我们将继续致力于为中心化交易所设定信任和可靠性基准,并将继续将其作为用户资产安全的一部分。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。

2024 年 1 月至 8 月,Bitget 观察到所有主要加密货币的用户资产均大幅增长。ETH 以 200.88% 的惊人涨幅领跑,反映出用户对该资产的兴趣和信心日益增强。BTC 资产也实现了 96.55% 的强劲增长,在八个月的时间里几乎翻了一番。USDT 紧随其后,增长了 69.89%,显示出强劲且稳定的用户积累。与此同时,USDC 资产增长了 30.17%,表明用户参与度稳定,但更为温和。总体而言,这一时期 Bitget 平台的用户资产呈现显著且多元化的增长。

更新后的 PoR 展示了 Bitget 在维持超过行业标准 100% 的储备金方面所做的努力,这有效保障了用户资产安全。即使所有用户同时提取资产,平台也有能力支付。

除了维持高于行业标准的 PoR 外,Bitget 还通过 3 亿美元的保护基金为用户提供进一步保障,根据其最新 保护基金报告 ,该基金目前价值已超过 4 亿美元。这为平台抵御网络安全威胁增添了一层保障。如果用户的账户因非自身操作或交易行为导致的不幸事件而遭受损失,可以通过 Bitget 保护基金申请赔偿。

如需实时跟踪 PoR,请访问: https://www.bitget.com/proof-of-reserves

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年,是全球领先的 加密货币交易所 和 Web3 公司。Bitget 交易所为 100 多个国家和地区的 2,500 多万用户提供服务,致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep,是一款世界级多链加密钱包,提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能,包括钱包功能、兑换、NFT 市场、DApp 浏览器等。Bitget 通过与可靠的合作伙伴合作,激励个人接受加密货币,包括阿根廷传奇足球运动员 Lionel Messi、土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu(摔跤世界冠军)、Samet Gümüş(拳击金牌得主)和 İlkin Aydın(排球国家队)。

如需了解更多信息,请访问: 网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询,请联系: media@bitget.com

本公告随附照片请参见:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/90ab6fe4-5cb6-436c-a969-6affce93009a

