ビットゲット (Bitget) の8月の準備金証明 (Proof-of-Reserves)：イーサリアム (Ethereum) (ETH) の準備金比率とユーザー資産が増加

セーシェル・ビクトリア発, Sept. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業である ビットゲット が、準備金証明 (PoR) の透明性追跡に関する月次の最新情報を発表し、ビットコイン (Bitcoin) (BTC)、イーサリアム (ETH)、USDT、USDCの準備金比率を明らかにした。 この最新情報は、ビットゲットによる透明性および安全性へのコミットメントの表れであり、ユーザー資産とプラットフォーム準備金の両方における著しい成長を浮き彫りにしている。



2024年8月現在、ビットゲットの準備金比率データには、大幅なポジティブシフトが見られ、ユーザーのETH資産が22%増加し、今年最高のETH成長率を記録した。 BTC資産は6%増の上昇トレンドを維持し、USDCはこの期間の当初、堅調なパフォーマンスを見せ、これらの主要資産におけるユーザーの信頼を強調した。

2024年8月現在、ビットゲットの総準備金比率は176%に達し、7月の167%から9%上昇している。 主要資産の最新の準備金比率は以下の通りである。

BTC :プラットフォーム資産18,905.85 BTC、ユーザー資産6,492.53 BTC、準備金比率291%

:プラットフォーム資産18,905.85 BTC、ユーザー資産6,492.53 BTC、準備金比率291% USDT :プラットフォーム資産1,041,659,177.52 USDT、ユーザー資産858,766,618.14 USDT、準備金比率121%

:プラットフォーム資産1,041,659,177.52 USDT、ユーザー資産858,766,618.14 USDT、準備金比率121% ETH :プラットフォーム資産123,686.9 ETH、ユーザー資産81,625.78 ETH、準備金比率152%

:プラットフォーム資産123,686.9 ETH、ユーザー資産81,625.78 ETH、準備金比率152% USDC:プラットフォーム資産77,244,895.83 USDC、ユーザー資産13,633,360.87 USDC、準備金比率567%

8月、ビットゲットの準備金はすべての主要資産で強化された。 BTCとETHのユーザー資産が伸び、BTCの準備金比率は291%に上昇した。 USDTとUSDCの準備金比率は、それぞれ121%と567%に大幅に改善した。

「Web3分野におけるビットゲットの強みとリーダーシップは、最高水準のセキュリティと透明性の実現に基づいています。 毎月、明確な準備金比率の最新情報を共有する取り組みにより、当社のユーザー資産の安全性が保証されます。 当社は引き続き、中央集権型取引所 (CEX) の信頼性の基準を設定することに専念し、ユーザー資産のセキュリティの一環として、この取り組みを維持し続けます」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。

2024年1月から8月にかけて、ビットゲットはすべての主要暗号通貨においてユーザー資産の大幅な増加を観測した。 ETHは200.88%という驚異的な上昇率を見せ、同資産に対するユーザーの関心の高まりと信頼を浮き彫りにしている。 BTC資産もまた、96.55%の堅調な伸びを見せ、8ヵ月間でほぼ倍増した。 USDTは増加率69.89%と僅差で続き、力強く堅調なユーザーの蓄積を示した。 一方、USDC資産は30.17%の伸びを示し、より控えめではあるが一貫したユーザーエンゲージメントを示した。 全体的に、この期間は、ビットゲットにおけるユーザー資産の大幅かつ多角的な成長が浮き彫りになっている。

最新の準備金証明は、業界標準の100%以上の準備金を維持するビットゲットの取り組みを示しており、ユーザーの資産の安全性を効果的に保証している。 ビットゲットは、ユーザー資産がすべて出金された場合でも、ユーザーの出金を保証することができる。

業界標準より高い準備金証明を維持することに加え、ビットゲットは3億ドル (約434億3,610万円) の保護基金でユーザーをさらに保護している。最新の 保護基金報告書 によると、この基金は現在4億ドル (約579億1,480万円) 超の価値がある。 これにより、ビットゲットはサイバーセキュリティの脅威に対して、追加の保護レイヤーを獲得する。 ユーザー自身の行動や取引に起因しない事象により、アカウントが侵害された場合、ユーザーはビットゲット保護基金を通じて賠償請求を行うことができる。

現在の準備金証明データについては、 https://www.bitget.com/proof-of-reserves を参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする 暗号通貨取引所 およびWeb3企業である。 100以上の国と地域で2,500万人以上のユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーのスマートな取引を支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていた ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) は、ウォレット機能、スワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号ウォレットである。 ビットゲットは、伝説的なアルゼンチン人サッカー選手のリオネル・メッシ (Lionel Messi) やトルコ代表選手のブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) など信頼できるパートナーとのコラボレーションを通じて、暗号を受け入れる個人を鼓舞している。

詳細は、次を参照されたい: ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲットウォレット

報道担当者向け問い合わせ先: media@bitget.com

