הוכחת הרזרבות של Bitget באוגוסט: עלייה ביחס הרזרבה ובנכסי המשתמשים המוחזקים ב-Ethereum (ETH)

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, שיתפה עדכון חודשי כדי לסייע למעקב השקוף אחר הוכחת הרזרבות שלה (PoR), המדגישה את יחסי הרזרבה של ה-Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT ו-USDC. עדכון זה מציג את המחויבות של הפלטפורמה לשקיפות ואבטחה, ומדגיש צמיחה משמעותית בנכסי המשתמשים וגם ברזרבות של הפלטפורמה.

באוגוסט 2024, נתוני הוכחת העתודות של Bitget הראו שינוי חיובי משמעותי, כאשר נכסי ה-ETH של המשתמשים גדלו ב-22%, מה שסימן את שיעור הצמיחה הגבוה ביותר עבור ETH השנה. נכסי BTC המשיכו במגמת העלייה שלהם עם עלייה של 6%, בעוד נכסי ה-USDC שיקפו ביצועים חזקים מוקדם יותר בתקופה, והדגישו את אמון המשתמשים בנכסי מפתח אלו.

נכון לאוגוסט 2024, יחס הרזרבות הכולל המרשים של Bitget עומד על 176%, עם עלייה של 9% לעומת 167% ביולי.

יחסי העתודה העדכניים ביותר עבור נכסי מפתח הם כדלקמן:

* BTC: נכס פלטפורמה 18,905.85 BTC, נכסי משתמשים 6,492.53 BTC, יחס רזרבה 291%

* USDT: נכס פלטפורמה 1,041,659,177.52 USDT, נכסי משתמשים 858,766,618.14 USDT, יחס עתודה 121%

* ETH: נכס פלטפורמה 123,686.9 ETH, נכסי משתמשים 81,625.78 ETH, יחס עתודה 152%

* USDC: נכס פלטפורמה 77,244,895.83 USDC, נכסי משתמשים 13,633,360.87 USDC, יחס עתודה 567%

באוגוסט התחזקו היתרות של Bitget בכל הנכסים העיקריים. נכסי המשתמשים של BTC ו-ETH גדלו, כאשר יחס הרזרבות של BTC עלה ל-291%. יחסי הרזרבה של USDT ו-USDC השתפרו משמעותית ל-121% ו-567%, בהתאמה.

"עוצמתה ומנהיגותה של Bitget בתחום ה-Web3 מעוגנת במתן הסטנדרטים הגבוהים ביותר של אבטחה ושקיפות. ההתמקדות שלנו בשיתוף עדכוני הוכחת עתודות ברורים מדי חודש מבטיחה את בטיחות נכסי המשתמשים שלנו. אנו נשארים מחויבים לקבוע את אמת המידה לאמון ואמינות עבור CEXs ונמשיך לשמור על כך כחלק מאבטחת נכסי המשתמשים שלנו", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

מינואר עד אוגוסט 2024, Bitget ראתה צמיחה משמעותית בנכסי המשתמשים בכל המטבעות הקריפטוגרפים הגדולים. ETH הוביל את הדרך עם צמיחה מרשימה של 200.88%. צמיחה זו משקפת התעניינות מוגברת מצד המשתמשים ואת האמון בנכס. הנכסים המוחזקים ב-BTC זכו לצמיחה חזקה של 96.55%, וזו כמעט הכפלה במהלך התקופה זו בת שמונה חודשים. USDT עקב מקרוב עם עלייה של 69.89%, והראה צבירת משתמשים חזקה ויציבה. בינתיים, נכסי ה-USDC צמחו ב-30.17%, מה שמצביע על מעורבות משתמשים עקבית, אם כי צנועה יותר. בסך הכל, תקופה זו מדגישה צמיחה משמעותית ומגוונת בנכסי המשתמשים ב-Bitget.

הוכחת הרזרבות הנוכחית מציגה את המאמצים של Bitget לשמור על רזרבות שגבוהות יותר מ-100%, התקן בתעשייה, מה שמבטיח למעשה שנכסי המשתמשים בטוחים. הפלטפורמה מסוגלת לכסות את המשיכות של המשתמשים, גם אם כל נכסי המשתמשים יימשכו.

בנוסף לשמירה על רמת הוכרת רזרבות גבוהה מהתקן בתעשייה, Bitget מבטחת את המשתמשים שלה עוד יותר עם קרן הגנה בהיקף של 300 מיליון דולר, המוערכת כעת ביותר מ-400 מיליון דולר על פי דו"ח קרן ההגנה האחרון שלה. זה מעניק לפלטפורמה שכבה נוספת של חוסן נגד איומי אבטחת סייבר. משתמשים שחשבונותיהם נפגעו בתקריות מצערות שלא מיוחסות לפעולות או להתנהגות המסחר שלהם, יכולים להגיש תביעה באמצעות Bitget Protection Fund.

למעקב PoR בזמן אמת, אנא בקרו באתר - https://www.bitget.com/proof-of-reserves

