Prueba de reservas de Bitget de agosto: aumento del ratio de reservas y de los activos de los usuarios en Ethereum (ETH)

VICTORIA, Seychelles, Sept. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la empresa líder mundial de exchange de criptomonedas y Web3, ha compartido su actualización mensual para el seguimiento transparente de su prueba de reservas (PoR, por sus siglas en inglés) destacando los ratios de reserva de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT y USDC. Esta actualización es una muestra del compromiso de la plataforma con la transparencia y la seguridad, destacando el importante crecimiento tanto de los activos de los usuarios como de las reservas de la plataforma.



En agosto de 2024, los datos de prueba de reservas de Bitget mostraron un cambio muy positivo, ya que los activos de ETH de los usuarios aumentaron un 22 %, lo que supone la tasa de crecimiento más alta de ETH este año. Los activos de BTC continuaron su tendencia al alza con un aumento del 6 %, mientras que USDC registró una excelente rentabilidad en la primera parte del período, lo que pone de manifiesto la confianza de los usuarios en estos activos clave.

A agosto de 2024, el ratio de reservas totales de Bitget se sitúa en un impresionante 176 %, lo que supone un aumento del 9 % con respecto al 167 % de julio. Los últimos ratios de reserva de los activos clave son los siguientes:

BTC: activo de la plataforma 18 905,85 BTC; activo de los usuarios 6492,53 BTC; ratio de reserva 291 %.

activo de la plataforma 18 905,85 BTC; activo de los usuarios 6492,53 BTC; ratio de reserva 291 %. USDT: activo de la plataforma 1041 659 177,52 USDT; activo de los usuarios 858 766 618,14 USDT; ratio de reserva 121 %.

activo de la plataforma 1041 659 177,52 USDT; activo de los usuarios 858 766 618,14 USDT; ratio de reserva 121 %. ETH: activo de la plataforma 123 686,9 ETH; activo de los usuarios 81 625,78 ETH; ratio de reserva 152 %.

activo de la plataforma 123 686,9 ETH; activo de los usuarios 81 625,78 ETH; ratio de reserva 152 %. USDC: activo de la plataforma 77 244 895 83 USDC; activo de los usuarios 13 633 360,87 USDC; ratio de reserva 567 %

En agosto, las reservas de Bitget se incrementaron en todos los activos principales. Los activos de los usuarios de BTC y ETH crecieron, y el ratio de reservas de BTC aumentó hasta el 291 %. Los ratios de reserva de USDT y USDC mejoraron sustancialmente hasta el 121 % y el 567 %, respectivamente.

«La fuerza y el liderazgo de Bitget en el espacio Web3 están enfocados en proporcionar los más altos niveles de seguridad y transparencia. Nuestro empeño de compartir mensualmente actualizaciones claras de la prueba de reservas garantiza la seguridad de los activos de nuestros usuarios. Seguimos trabajando para determinar la referencia de confianza y fiabilidad para los CEX, y así seguiremos en el marco de la seguridad de nuestros activos de usuario», afirmó Gracy Chen, consejera delegada (CEO) de Bitget.

De enero a agosto de 2024, Bitget ha observado un crecimiento sustancial de los activos de los usuarios en las principales criptomonedas. ETH ha sido la avanzadilla, con un impresionante aumento del 200,88 %, lo que refleja el mayor interés y confianza de los usuarios en el activo. Los activos de BTC también registraron un fuerte crecimiento, del 96,55 %, duplicándose prácticamente en el período de ocho meses. USDT le siguió de cerca, con un aumento del 69,89 % y una acumulación de usuarios sólida y constante. Mientras tanto, los activos de USDC crecieron un 30,17 %, lo que indica un compromiso constante, aunque más modesto, de los usuarios. En general, este período pone de manifiesto un crecimiento significativo y diversificado de los activos de los usuarios en Bitget.

La prueba de reservas actualizada muestra los esfuerzos de Bitget por mantener reservas superiores al 100 % estándar del sector, lo que garantiza de forma efectiva que los activos de los usuarios están seguros. La plataforma es capaz de atender las retiradas de los usuarios, incluso si se retiran todos sus activos.

Además de mantener una prueba de reservas superior a la habitual del sector, Bitget ofrece aún más garantías a sus usuarios, con un fondo de protección de 300 millones de dólares, valorado ahora en más de 400 millones de dólares según su último informe del fondo de protección . Esto proporciona a la plataforma un mayor nivel de resistencia frente a las amenazas en materia de ciberseguridad. Los usuarios que vean comprometidas sus cuentas en incidentes desafortunados no debidos a sus propias acciones o comportamiento operativo pueden presentar una reclamación a través del fondo de protección de Bitget.

Para seguir en tiempo real la prueba de reservas, visite: https://www.bitget.com/proof-of-reserves

La foto que acompaña esta publicación está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/90ab6fe4-5cb6-436c-a969-6affce93009a

