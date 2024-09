2024年大韓民国慶南K-デザインアワード：グローバル応募可能

TOKYO, JAPAN, September 4, 2024 / EINPresswire.com / -- 韓国の権威あるデザインアワードである「 慶南K-デザインアワード2024 」が、今や世界中のクリエイティブな人材の応募を受ける。2024年9月2日から9月30日まで行われるこの大会は、高校生、大学生、大学院生、一般個人、そして企業を対象とする。参加者は、自由テーマと企業テーマから選択して出品するか、両方に出品することも可能。 慶南K-デザインアワード は、韓国最大級のデザイン公募展であり、クリエイティビティとイノベーションを促進する環境を作り、デザイン産業を発展させることに貢献している。慶尚南道が主催し、慶尚南道デザイン産業協会が主管するこのアワードは、韓国内外で優れたデザイン人材を発掘、育成することを目的とする。この大会は、デザイナーたちが国際的な認定を受け、自分の才能を披露できる重要なプラットフォームとして機能している。参加者たちは、業界の専門家で構成された審査委員団の前で自分の作品を発表し、 芸術を通じて世界中の観客とコミュニケーションする機会を得ることになる。このイベントは、とりわけ大韓民国慶尚南道が、創造的な人材とその優秀なデザインが世界を舞台で活躍することを支援するものである。慶南K-デザインアワードは、卓越した伝統に基づいた革新的なデザインを重視し、未来を作り上げるデザインの役割を強調する。参加者たちはこの大会をきっかけに、クリエイティブの境界を超えてデザイン産業の発展に貢献する新しいアイデアを探るよう奨励される。これにより、韓国のデザイン分野におけるグローバルリーダーシップを強化し、次世代のクリエイティブな専門家たちにインスピレーションを与える。大会の結果は、11月初めに発表される予定で、授賞式は12月に慶尚南道昌原市で行われる。授賞式では、参加者の優れた才能と革新的なデザインを祝い、デザイン業界における重要なモーメントを記念することになる。詳しい情報や応募の手順は、ウェブサイト( gnk-designaward.net )に掲載されている。 info@gnk-designaward.net までEメールで問い合わせることも可能。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.