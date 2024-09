全球创意人士齐聚：韩国庆南K-设计奖2024征稿开启

SHANGHAI, CHINA, September 4, 2024 / EINPresswire.com / -- 为表彰全球新兴设计人才的创新作品,韩国庆南K-设计奖2024( Gyeongnam K-Design Award 2024 )现已正式启动,诚邀全球创意人士参与投稿。比赛时间为2024年9月2日至9月30日,面向高中生、大学本科生、研究生、独立设计师及公司。参赛者可选择个人主题或企业主题进行投稿,也可同时提交多个作品。庆南K-设计奖( Gyeongnam K-Design Award )是韩国规模最大的设计竞赛之一,由庆尚南道省主办,庆南设计产业协会承办。该奖项旨在通过提供支持创意和创新的环境,推动设计行业的发展,发现和培养优秀设计人才,促进设计行业在韩国及全球范围内的进步。此次大赛为新兴设计师提供了重要的平台。参赛者将有机会向由行业专家组成的评审团展示作品,并获得国际观众的关注。这一活动凸显了庆南对培养创意和推动设计卓越的坚定承诺,展示了其在国际设计领域的影响力。庆南K-设计奖延续了卓越传统,关注创新设计的重要性及设计在未来发展的作用。参赛者将被鼓励突破创意的界限,探索推动设计行业发展的新思路。这一举措进一步巩固了韩国在全球设计领域的领先地位,推动前沿解决方案,并激励下一代创意专业人士。比赛结果将于2024年11月初公布,颁奖典礼定于12月在韩国庆南昌原举行。本次颁奖典礼将庆祝参赛者的杰出才华和创新设计,为设计行业带来重要时刻。有关详细信息及投稿指南,请访问官网 gnk-designaward.net 或通过电子邮件联系 info@gnk-designaward.net。

