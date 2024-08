Asistencia para Personas Mayores e Individuos con Discapacidades será el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” por Radio América 

MARYLAND, August 30 - For Immediate Release: Thursday, August 29, 2024 Jornada legal de apoyo para residentes elegibles para solicitar la ciudadanía americana será otro tema de discusión ROCKVILLE, Md., 29 de agosto del 2024—Los invitados del programa de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Mayra Cruz-Solís, especialista en participación cívica y enlace comunitario hispano para el Concejo del Condado de Montgomery; Briggitte McLean, especialista en asistencia al cliente de la Unidad de Recursos para el Envejecimiento y la Discapacidad del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) del Condado de Montgomery; Liana Montecinos, abogada de inmigración; y Ana Gracias, abogada de inmigración. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 30 de agosto a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. El próximo programa radial iniciará destacando a la Unidad de Recursos para el Envejecimiento y la Discapacidad del Condado de Montgomery. Su misión es ofrecer asistencia personalizada y práctica, referencias a servicios e información personalizada para personas mayores, y personas con discapacidades. La Sra. McClean compartirá detalles sobre el proceso de solicitud de servicios y beneficios. Para obtener más información sobre los recursos disponibles comuníquese al 240-777-3000. La edición radial concluirá con importantes detalles sobre la próxima jornada legal gratuita para solicitudes de ciudadanía estadounidense en el Condado de Montgomery. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) está organizando el evento en asociación con el Centro de Recursos para Inmigrantes Gilchrist y otras organizaciones locales. La clínica de ciudadanía se llevará a cabo el sábado, 14 de septiembre, en la Biblioteca de Gaithersburg. Es necesario registrarse llamando o enviando un mensaje de texto al 703-389-7883, también pueden hacerlo llamado al Centro de Recursos para Inmigrantes Gilchrist al 240-777-4940. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que le conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 24-301

