Sword Group : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2024

Conformément à la réglementation en vigueur, Sword Group annonce que son Rapport Financier Semestriel 2024 a été mis à disposition du public.

Il a été transmis à la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et a également été déposé auprès de la Bourse du Luxembourg.

Il peut être consulté et téléchargé sur le site internet de la société : Sword Group Rapport du 1er semestre 2024





AGENDA



Pour connaître les avancées des objectifs et également les nouveaux projets 2024, venez assister à la réunion financière du 11 septembre prochain qui se tiendra exceptionnellement à Lyon (une Visio Conférence sera également mise en place) Inscription

Sword, c’est 3 000+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.



Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.

