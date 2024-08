KRAIBURG TPE Americas exhibe en Plastics Recycling LATAM 2024

BUFORD, Georgia, Aug. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- KRAIBURG TPE Américas, líder especialista en compuestos de elastómeros termoplásticos (TPE), presentará sus últimos compuestos sostenibles de TPE reciclados para los mercados de Estados Unidos y América Latina en Plastics Recycling LATAM 2024. La conferencia se llevará a cabo del 10 al 11 de septiembre de 2024 en el World Trade Center de la Ciudad de México, México (stand no.604).







KRAIBURG TPE estará en Plastics Recycling 2024 LATAM, donde presentará sus últimas soluciones de productos diseñadas exclusivamente para el mercado de Estados Unidos y América Latina, incluyendo elastómeros termoplásticos con contenido reciclado, ¿Qué tienen de especial? Por primera vez, los clientes podrán aprovechar diferentes compuestos con altos niveles de reciclaje derivados de flujos de residuos postindustriales o postconsumo. Además, estas variantes abarcan una amplia gama de valores de dureza Shore A, ofreciendo diversas capacidades de adhesión al polipropileno (PP).

Desde su sede en Buford, Georgia (EE.UU.), el fabricante de elastómeros termoplásticos responde así a la creciente demanda en la región de ventas de Estados Unidos y América Latina, proporcionando soluciones 'listas para usar'.

Alberto Oba, Director de Ventas y Marketing de KRAIBURG TPE Américas, comenta: “Nos entusiasma la oportunidad no solo de conectarnos con OEMs clave y procesadores, sino también de presentar nuestras soluciones sostenibles de elastómeros termoplásticos para todos los clientes y ayudarles a alcanzar sus objetivos empresariales. Esta serie representa un avance significativo en nuestros esfuerzos por contribuir de manera importante a la economía circular.”

Este año, el proveedor global de TPE presentará la línea de productos con contenido reciclado que amplía el grupo de compuestos THERMOLAST® R y permite lograr una alta tasa de reciclaje. A diferencia de los productos ya establecidos, estas soluciones también superan el 50% en materiales con diferentes durezas Shore A. Esto marca un hito importante en el desarrollo de compuestos innovadores con propiedades adhesivas. A través de esta tecnología, KRAIBURG TPE aborda las necesidades del mercado y la creciente demanda de materiales ecológicos con contenido reciclado postindustrial (PIR) o contenido reciclado postconsumo (PCR). Estos compuestos se alinean con la visión de sostenibilidad de los clientes y les ayudan a alcanzar sus propios objetivos en este campo.

Nuestras series de productos:



Serie RC/UV/AM: Diseñada para aplicaciones exteriores automotrices con adhesión al PP y con un contenido reciclado postindustrial del 30-50%. Estos compuestos son adecuados para aplicaciones con resistencia a los rayos UV, apoyan la reducción de la huella de carbono y están disponibles en negro. Vienen en varias opciones de dureza, que van de 65 a 90 Shore A.

Serie RC/FG/AM: Compuesta por elastómeros termoplásticos con contenido reciclado, diseñada para aplicaciones interiores automotrices con adhesión al PP. Ofrecen un contenido reciclado postindustrial de hasta el 50%, dependiendo de la dureza deseada. Estos compuestos cumplen con los requisitos de los fabricantes de equipos originales y sus proveedores, al tiempo que apoyan la reducción de la huella de carbono y cumplen con los requisitos de emisiones, empañamiento y olor. Están disponibles en diferentes opciones de dureza, que van de 65 a 85 Shore A.

Serie RC/PCR/AM: Disponible con contenido reciclado postconsumo de hasta el 44% y diseñada para aplicaciones en los mercados de consumo e industrial. Estos materiales ofrecen múltiples posibilidades de uso para aplicaciones que requieren adhesión al PP. Vienen en una amplia gama de opciones de dureza potencial, que van de 40 a 90 Shore A, y están disponibles en gris, con la opción de colorearse de diversas formas.

Más soluciones sostenibles de TPE

KRAIBURG TPE también ofrece otras soluciones de TPE a nivel global que incorporan contenido reciclado o de bio-basado. Estos compuestos, que pertenecen a la serie THERMOLAST® R, son de alta calidad y fiabilidad, y están diseñados para una amplia gama de sectores. La línea de productos incluye compuestos personalizados para bienes de consumo, aplicaciones industriales y el sector automotriz altamente regulado.

En KRAIBURG TPE, la sostenibilidad significa esforzarse por lograr un equilibrio en el que la acción ecológica, la responsabilidad social y el éxito económico tengan la misma importancia.

Para obtener más información sobre cómo KRAIBURG TPE Américas puede ayudar a mejorar su proceso y fabricación de piezas, visite el stand No.604.

Para una reunión durante Plastics Recycling LATAM 2024 del 10 al 11 de septiembre, póngase en contacto directamente con Mirna.pina@kraiburg-tpe.com

Acerca de KRAIBURG TPE

KRAIBURG TPE (www.kraiburg-tpe.com) es un fabricante global de elastómeros termoplásticos a medida. Fundada en 2001 como una unidad de negocio independiente del Grupo KRAIBURG, KRAIBURG TPE se ha convertido en el líder en competencia en el campo de los compuestos de TPE. El objetivo de la empresa es proporcionar productos seguros, fiables y sostenibles para aplicaciones de los clientes. Con más de 660 empleados en todo el mundo y sitios de producción en Alemania, Estados Unidos y Malasia, la empresa ofrece una amplia cartera de productos para aplicaciones en las industrias automotriz, industrial y de bienes de consumo, así como para el sector médico estrictamente regulado. Las líneas de productos reconocidas THERMOLAST®, COPEC®, HIPEX® y For Tec E® se procesan mediante moldeo por inyección o extrusión y ofrecen numerosas ventajas a los fabricantes no solo en el procesamiento sino también en el diseño de productos. KRAIBURG TPE se caracteriza por su fuerza innovadora, orientación al cliente global, soluciones de productos personalizadas y servicio fiable. La empresa está certificada según la norma ISO 50001 en su sede en Alemania y posee certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 en todos sus sitios a nivel mundial.

Media Contact

Americas

Mirna Pina

Marketing Coordinator Americas

Phone: +1 (470) 514-2458

mirna.pina@kraiburg-tpe.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9b3532e9-a318-439e-ae26-9dcc8c78cfad/es

KRAIBURG TPE Americas exhibe en Plastics Recycling LATAM 2024

