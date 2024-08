L’Hôpital pour enfants du Centre des sciences de la santé de London et les Hôpitaux Shriners pour enfants Canada annoncent une importante entente d'affiliation

Une première en son genre au Canada, deux principaux hôpitaux pédiatriques unissent leurs forces pour offrir aux patients des soins orthopédiques spécialisé plus près du domicile et développer des initiatives innovantes en matière d'enseignement et de recherche

LONDON, Ontario, 30 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Hôpital pour enfants du Centre des sciences de la santé de London (Children's Hospital du London Health Sciences Centre) (LHSC) et les Hôpitaux Shriners pour enfants Canada (HSE Canada) ont annoncé la signature d'une entente d'affiliation unique visant à améliorer les soins, la recherche et l’enseignement. Les patients et les familles du sud-ouest de l'Ontario auront désormais accès à des soins pédiatriques orthopédiques spécialisés plus près de chez eux, alors que l'Hôpital Shriners du Canada continuera à prendre en charge les cas rares et complexes tout en améliorant l'accès. Cette affiliation se concentre également sur les progrès en recherche pédiatrique, sur l'amélioration des soins cliniques et sur la formation de la prochaine génération de médecins, de cliniciens et de chercheurs.



« L’Hôpital pour enfants à London et les Hôpitaux Shriners pour enfants Canada travaillent déjà ensemble par le biais de collaborations cliniques informelles et de références de patients, mais aujourd'hui nous sommes ravis d’annoncer une entente d'affiliation formelle qui aura un impact beaucoup plus important », a déclaré Nash Syed, Vice-président de l’Hôpital pour enfants et du Programme des femmes du Centre des sciences de la santé de London. « Il s'agit d'une opportunité passionnante de créer quelque chose d'unique et de spécial pour les patients que nous servons et leurs familles, ainsi que pour le personnel, les médecins, les chercheurs et les étudiants qui jouent un rôle essentiel dans la prestation de ces soins ».

« Cette affiliation est un rêve devenu réalité, développé dans un véritable esprit de collaboration afin d'améliorer les soins orthopédiques pédiatriques au Canada. Elle permettra non seulement d'améliorer la vie des patients et de leurs familles, mais aussi de faire progresser la recherche et l'enseignement », a déclaré Jacques Boissonneault, Directeur général des Hôpitaux Shriners pour enfants Canada. « Cette affiliation nous a permis de créer un cadre exceptionnel qui ouvre la voie à d'autres projets de collaboration de ce type au Québec et partout au Canada. »

Première en son genre au Canada, l'affiliation repose sur trois piliers fondamentaux : les soins cliniques, la recherche et l'enseignement.



Soins cliniques : Une nouvelle clinique mensuelle hautement spécialisée à l’Hôpital pour enfants à London, appelée Clinique Shriners des maladies osseuses rares, offrira un traitement aux enfants atteints de troubles osseux complexes, tels que l'ostéogenèse imparfaite (maladie des os de verre) et les anomalies des membres. Cette clinique permettra aux patients et aux familles du sud-ouest de l'Ontario qui, par le passé, devaient voyager des heures pour se rendre aux HSE Canada à Montréal, de recevoir une partie de leurs soins à l’Hôpital pour enfants à London. Cela facilitera considérablement la gestion de ces troubles complexes pour les patients et leurs familles. En outre, il est prévu qu'à partir de l'année prochaine, l’Hôpital pour enfants à London travaille avec HSE Canada pour étendre le programme à l'ensemble de la zone desservie par LHSC, ce qui signifie que les spécialistes des HSE Canada fourniront des soins dans des cliniques de proximité au sein des hôpitaux régionaux du sud-ouest de l'Ontario deux fois par an.



Enseignement : Chaque trimestre, des rencontres conjointes de formation sont déjà en cours et permettent aux chirurgiens orthopédiques, y compris les étudiants en médecine, les résidents et les boursiers, de présenter des cas complexes, d'en discuter et de trouver des solutions. À partir de l'été 2025, les deux hôpitaux proposeront une bourse commune de deux ans, qui permettra au boursier d'acquérir une expérience inestimable à l’Hôpital pour enfants à London en matière de soins de traumatologie orthopédique, ainsi qu'une expérience aux HSE Canada à Montréal en matière de soins orthopédiques spécialisés dans les maladies osseuses complexes et rares.



L'affiliation est financée par une subvention de 1,5 million de dollars sur cinq ans via Shriners Children's, qui sera administrée par la Children's Health Foundation de London et le bureau de la philanthropie de l'Hôpital Shriners du Canada et qui sera répartie entre les deux hôpitaux afin d'améliorer les soins cliniques, la recherche et l'enseignement.

B-roll des Hôpitaux Shriners pour enfants Canada: https://vimeo.com/1004192680?share=copy

B-roll de l’Hôpital pour enfants du Centre des sciences de la santé de London: https://youtu.be/KhTbDSfGDHM

À propos de l’Hôpital pour enfants du Centre des sciences de la santé de London



Situé à London (Ontario), l’Hôpital pour enfants du Centre des sciences de la santé de London (Children's Hospital du London Health Sciences Centre) dessert une population de 1,5 million d'habitants, dont plus de 400 000 enfants de la région du sud-ouest de l'Ontario, de la naissance à l'âge de 18 ans. Célébrant 100 ans de soins de qualité en 2022, il est l'un des quatre hôpitaux pédiatriques tertiaires aigus de la province de l'Ontario. Des greffes de foie et d'intestin qui sauvent des vies aux programmes de pointe en oncologie et en maladies infectieuses, en passant par la traumatologie et les soins intensifs, l’Hôpital pour enfants fournit des soins pédiatriques de classe mondiale et a été à l'origine de plusieurs premières médicales. L’Hôpital pour enfants est fier de travailler avec des partenaires de l'ensemble du système de santé pédiatrique pour faire progresser et optimiser les soins pédiatriques au sein de la communauté, de la région, de la province et à l'échelle mondiale. Le personnel et les médecins de l’Hôpital pour enfants s'engagent à prodiguer des soins centrés sur le patient et la famille, à soutenir les familles et à promouvoir les progrès médicaux par l'éducation et la recherche.



À propos des Hôpitaux Shriners pour enfants Canada

Fondé à Montréal en 1925, les Hôpitaux Shriners pour enfants Canada est un hôpital bilingue qui dispense des soins orthopédiques ultraspécialisés de courte durée aux enfants du Canada et du monde entier. La mission de l'hôpital est de fournir traitement et réadaptation aux nourrissons, aux enfants et aux jeunes adultes souffrant de problèmes orthopédiques et neuromusculaires tels que la scoliose, l'ostéogenèse imparfaite (maladie des os de verre), le pied bot, la dysplasie de la hanche, la différence de longueur des jambes et la paralysie cérébrale, entre autres. L'hôpital se consacre à l'excellence et à l'innovation dans la pratique clinique, la recherche et l'éducation. Affilié à l'Université McGill, l'hôpital offre une expérience clinique et un enseignement aux résidents et aux professionnels des soins de santé dans ses nouvelles installations exceptionnelles sur le site Glen. L'hôpital est présent dans les communautés à travers le Canada, grâce à la télémédecine, aux cliniques de proximité et aux cliniques satellites.

Pour demandes des médias, communiquez avec :

Children’s Hospital - London Health Sciences Centre

Celine Zadorsky

Consultante senior, Relations médias

1.226.927.2309

Celine.Zadorsky@lhsc.on.ca

Hôpitaux Shriners pour enfants Canada

Caroline Phaneuf

Caroline Phaneuf Communications

1.514.778.5092

caroline@carolinephaneuf.com

Assistance en dehors des heures de bureau :

Appelez le standard téléphonique du LHSC au 519-685-8500 et demandez à appeler le conseiller en communication de garde. https://www.lhsc.on.ca/about-lhsc/media-room

