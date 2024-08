Hisense، الراعي الإقليمي الرسمي الجديد لنادي Real Madrid

جوهانسبرغ،, Aug. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- تفخر Hisense، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، بالإعلان عن اتفاقية شراكة، تصبح الشركة بموجبها الراعي الرسمي لنادي Real Madrid، أحد أعرق الأندية في العالم في تاريخ كرة القدم. أقيم الحفل في مجمع تدريب Ciudad Deportiva Real Madrid ، بحضور Jerry Liu، نائب الرئيس لشركة Hisense International، و Emilio Butragueño، مدير العلاقات المؤسسية في نادي Real Madrid.

وبموجب اتفاقية الرعاية التي تمتد على 3 سنوات، ستصبح Hisense الشريك الإقليمي لنادي Real Madrid في إسبانيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وستسلّط الضوء على علامة Hisense التجارية ومجموعتها الواسعة من المنتجات المبتكرة لهواة كرة القدم ومشجعي النادي البالغ عددهم 80 ألفاً في ملعب Santiago Bernabéu Stadium الشهير في مدريد. سيتمكن المشاهدون في جميع أنحاء العالم من التعرف على هذه الشراكة من خلال منصات البث، والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. واحتفالاً بهذه الشراكة ولمشاركة رؤيتهما المشتركة تجاه الابتكار والتميز، ستطلق كلّ من Hisense وReal Madrid إصداراً محدوداً من تلفزيون مقاس 100 بوصة يحمل علامة تجارية مشتركة. من شأن هذا التلفزيون المتطور أن يُحدث تحوّلاً ثورياً في تجربة المشاهدة المنزلية، بفضل ما يوفره من جودة منقطعة النظير في الصور وتأثيرات صوتية غامرة، ما يجعل المشجعين والمعجبين أقرب إلى الحدث أكثر من أي وقت مضى.

خلال مشاركتها في حفل توقيع الرعاية الذي أُقيم في جوهانسبرغ، بحضور ممثلي وسائل الإعلام وعدد من أساطير كرة القدم، بما في ذلك Lucky Lekgwathe و Portia Modise و Hlompo Keka، قالت السيدة Luna Nortje، المديرة الإدارية لشركة Hisense South Africa: "لقد بنت Hisense لنفسها حضوراً قوياً في عالم الرياضة. تشكل رعايتنا الرياضية العالمية انعكاساً لالتزامنا بالتميز وحرصنا على الجمع بين الناس. يشرفنا أن نتولى رعاية نادي Real Madrid. لا تقتصر هذه الشراكة على تسليط الضوء على التزامنا بالابتكار فحسب، إنما تؤكد ايضاً التزامنا بتشجيع روح التميز التنافسي."

وبناء على رعايتها الناجحة لبطولات أمم أوروباUEFA European Championships وبطولة كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA World Cup، تهدف Hisense إلى استقطاب الجماهير وإثارة اهتمامهم من خلال هذه الشراكة الجديدة. تمّ تصميم التلفزيون الثوري مقاس 100 بوصة والمنتجات الشهيرة الأخرى التي تقدمها العلامة التجارية الشهيرة Hisense، مثل أنظمة غسيل الملابس المختلفة والثلاجات ومكيفات الهواء، لهواة الرياضة وعشاق التكنولوجيا، وستصبح متاحة قريباً في بعض المتاجر المختارة في جنوب إفريقيا. تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للهواة والمعجبين ترّقب تفاصيل إطلاق المنتج والأسعار قريباً.

وختمت السيدة Nortje حديثها بالقول: "تبقى Hisense راسخة في التزامها بالابتكار التكنولوجي. ونحن ملتزمون بمواصلة تطوير المنتجات التي تساهم بتحسين منازل عملائنا وتجاربهم بشكل عام."





جهة الاتصال: henru.vandermerwe@hisense.com

