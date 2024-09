تحليل تقلبات السوق العالمية في عام 2024 بقلم ديفيد باريت، الرئيس التنفيذي لمجموعة EBC المالية (المملكة المتحدة) المحدودة

يقوم ديفيد باريت، الرئيس التنفيذي لمجموعة EBC المالية في المملكة المتحدة (Ltd)، بتحليل تقلبات السوق العالمية. تأثير تغيير سياسات أسعار الفائدة واستراتيجيات الاستثمار الآمن وسط التغيرات الاقتصادية في عام 2024

يقوم ديفيد باريت بتحليل تقلبات السوق العالمية في عام 2024، مؤكداً على قدرة المستثمرين على الصمود في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

تشهد الأسواق العالمية حالة من التقلبات مع تزايد الضغوط التضخمية وتغير سياسات أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، مما يؤدي إلى خلق حالة من عدم اليقين غير المسبوق في مختلف القطاعات المالية. يقدم ديفيد باريت، الرئيس التنفيذي لشركة EBC Financial Group (UK) Ltd وشركة EBC Financial Group (Cayman) Ltd، تحليله الخبير للقوى التي تحرك المشهد المالي اليوم والاستراتيجيات التي يجب على المستثمرين استخدامها للبقاء في المقدمة.

تقلبات سوق الأوراق المالية وتغير توقعات أسعار الفائدة تخلق مشهدًا اقتصاديًا غير مؤكد.

وسلط باريت الضوء على فترة من الثقة المتجددة في تداول الأسهم النقدية خلال النصف الأول من عام 2024. وفي ذلك الوقت، كان المستثمرون المؤسسيون والأفراد يقودون زيادة في النشاط، مما أدى إلى تعزيز سيولة السوق وكفاءتها. ودعمت تقارير الأرباح الإيجابية والمؤشرات الاقتصادية المحسنة هذا الزخم، مما يشير إلى مناخ استثماري أكثر صحة.

شهدت الأسواق العالمية مؤخرًا اضطرابات كبيرة، ناجمة عن عوامل متعددة، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة غير المتوقع في اليابان، والمخاوف التضخمية، وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة على الرغم من علامات تباطؤ النمو الاقتصادي. في اجتماعه في يوليو 2024، اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها في 23 عامًا عند 5.25٪ -5.50٪، مما فاجأ بعض المشاركين في السوق الذين كانوا يأملون في إشارات تخفيف السياسة النقدية.

كان باريت قد تحدى في السابق المفهوم الخاطئ القائل بأن أسعار الفائدة المنخفضة تمثل معيارًا جديدًا، مؤكدًا أن هذه الأسعار مدفوعة بظروف استثنائية، مثل جائحة كوفيد-19. وحذر من أنه في حين أن الأسعار المنخفضة توفر راحة قصيرة الأجل، إلا أنها لم تكن تهدف أبدًا إلى أن تكون دائمة. تعكس القرارات الأخيرة التي اتخذتها البنوك المركزية بالحفاظ على أسعار فائدة أعلى تحولًا أوسع نطاقًا بعيدًا عن عصر الأموال الرخيصة، حيث يواصل صناع السياسات التعامل مع التضخم المستمر.

في حين أن إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي تتماشى مع هدفه المتمثل في السيطرة على التضخم، إلا أنها أثارت أيضًا مخاوف من أن الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة أثناء التباطؤ الاقتصادي قد يدفع الاقتصاد إلى الركود. ورد المستثمرون، الذين توقعوا تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة لتخفيف الضغوط الاقتصادية، ببيع الأسهم، مما أدى إلى تضخيم انحدار السوق. تسلط هذه الاستجابة الضوء على التوازن الدقيق الذي يجب على البنوك المركزية أن تتنقل به بين إدارة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

وينصح باريت المستثمرين بأن يكونوا مستعدين لاستمرار التقلبات، حيث قد تحتاج البنوك المركزية إلى تعديل السياسة النقدية استجابة للظروف الاقتصادية المتطورة. والمرونة الاستراتيجية ضرورية، حيث تظل إمكانية استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في الأمد المتوسط غير مؤكدة. وعلى الرغم من هذه التحديات، يلاحظ باريت أن الفرص في تداول الأسهم النقدية لا تزال قائمة، رغم أن التعامل مع هذه البيئة يتطلب استراتيجية حذرة وتركيزًا طويل الأمد على الاستقرار.

قوة الشركات ودعم الحكومة يدفعان الاستقرار الاقتصادي في الولايات المتحدة

ويسلط باريت الضوء على الدور الحيوي الذي تواصل الشركات والتدخلات الحكومية الأمريكية لعبه في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وخاصة في ظل التحولات السياسية والاقتصادية المتزايدة. وكان التقلب في أوائل أغسطس 2024 بمثابة اختبار إجهاد، ولكن التطورات الجديدة - وخاصة في المشهد السياسي - تعمل على تشكيل آفاق السوق بشكل أكبر.

لقد لفت دخول كامالا هاريس إلى السباق الرئاسي لعام 2024 الانتباه إلى موجة جديدة من السياسات التي تهدف إلى معالجة تحديات تكلفة المعيشة، بما في ذلك حملات الشركات الصارمة والحوافز الضريبية الكبيرة للإسكان. وقد استحوذت مقترحاتها، مثل 25 ألف دولار لمشتري المنازل لأول مرة وزيادة إعانات الأطفال، على انتباه الناخبين من الطبقة المتوسطة في الولايات المتأرجحة الرئيسية. ومع ذلك، تشير باريت إلى أنه في حين أن هذه التدابير جذابة سياسياً، إلا أنها تأتي مع مقايضات اقتصادية محتملة. إن زيادة الإنفاق على الإسكان وارتفاع الدخول المتاحة يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي في الأمد القريب ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تأجيج الضغوط التضخمية.

ويشير باريت إلى أن الأسواق تراقب عن كثب إشارات السياسة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع استمرار المخاوف بشأن التضخم إلى جانب علامات تباطؤ النمو الاقتصادي. وفي حين كانت بعض نقاط البيانات أقوى من المتوقع، فإن القلق الشامل يظل حول كيفية موازنة البنوك المركزية للسيطرة على التضخم مع خطر تباطؤ الاقتصاد بشكل مفرط. ومع تصاعد الخطاب الانتخابي، فإن الوعود القصيرة الأجل المصممة لجذب الناخبين قد تؤدي إلى تقييمات أكثر انتقادًا لتأثيراتها طويلة الأجل، وخاصة بالنسبة للشركات الكبرى.

ويشير باريت إلى أنه في حين ساعدت قوة الشركات والدعم الحكومي في استقرار الاقتصاد حتى الآن، ينبغي للمستثمرين أن يكونوا على دراية بالتحولات السياسية والاقتصادية الأوسع نطاقا التي تلوح في الأفق. وتشمل هذه التحولات مخاطر التضخم، والتغيرات المحتملة في السياسات المالية من جانبي الطيف السياسي، والتحولات في الموقف النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وسيكون فهم تقاطع الوعود السياسية والواقع الاقتصادي مفتاحا للملاحة في الأشهر المقبلة.

الذهب يظل ثابتًا باعتباره استثمارًا رئيسيًا في الأسواق غير المتوقعة

ويؤكد ديفيد أنه على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية المستمرة، يظل الذهب خيارًا استثماريًا موثوقًا به. ومع استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية في عام 2024 - مثل المخاوف التضخمية، وتقلب أسعار الفائدة، واحتمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة - فإن دور الذهب كأصل آمن لا يزال قائمًا.

في وقت سابق من عام 2024، حافظ الدولار الأمريكي على قوته الكبيرة بسبب التضخم المستمر ورفع أسعار الفائدة العدواني من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، مع تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة، تراجع الدولار وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي. وقد دعم هذا الدولار الضعيف أسعار الذهب، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين. ونتيجة لذلك، ارتفع الذهب إلى ما يقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق، متجاوزًا 2500 دولار للأوقية في أغسطس 2024 - وهو ما يقرب من 20٪ مكسبًا عن العام الماضي.

ويؤكد باريت أنه في بيئة من عدم القدرة على التنبؤ بالاقتصاد، يوفر الذهب حماية ضد مخاطر التضخم والتحولات السياسية المحتملة. ومع اقتراب الانتخابات الأمريكية واستمرار حالة عدم اليقين في السوق العالمية، فإن استقرار الذهب الدائم يجعله عنصرًا حاسمًا في المحفظة المتنوعة، وخاصة بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التحوط ضد التقلبات المستمرة.

زوج العملات الدولار/الين يواصل التقلب وسط تجدد التقلبات في سوق الصرف الأجنبي

ويؤكد باريت أن زوج العملات الدولار/الين كان عرضة لتقلبات مستمرة، خاصة وأن الأسواق العالمية شهدت اضطرابات متجددة منذ يونيو 2024. وقد أفسح الهدوء السابق في سوق الصرف الأجنبي المجال لتقلبات حادة في أغسطس، مدفوعة بالمخاوف بشأن التضخم وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة تاريخيًا. ويظل الاختلاف في السياسات النقدية بين الولايات المتحدة واليابان عاملاً رئيسيًا، حيث يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لمواجهة التضخم بينما يواصل بنك اليابان موقفه السياسي المتساهل للغاية.

وقد شهدت السوق في أوائل أغسطس 2024 توسعًا في هذه الأصناف، خاصة مع اختلاف أنواع الاستثمار بسبب عدم كفاية الاستثمارات المالية العالمية عبر التنوع المالي. وكان زوج الدولار الأمريكي في مقدمة هذه الكيانات، حيث أن العمل كمقياس مهم لشاعر المستثمرين وتعددهم في بيئة ذكية غير ملتزمة نحو التزايد.

ويؤكد باريت أن المؤثرين في زوج الدولار الأمريكي والين يبرزون رؤى القيمة حول التحولات الاقتصادية للكلية الأوسع والتوازن الذي يجب على البنوك المركزية تحقيقها بين إدارة والنمو الاقتصادي. نكافح السوق مع هذه الاستراتيجيات المعقدة، ونظل نتحرك بالدولار الأمريكي والمؤشر بشكل حاسم لتحقيق الاستقرار الدولي.

انخفاض نشاط تجارة التجزئة يؤدي إلى تباطؤ عمليات التداول وتباطؤ سوق الصرف الأجنبي

ويشير باريت إلى أن سوق الصرف الأجنبي، وخاصة في مجال تجارة التجزئة، شهدت تحولاً في النشاط منذ منتصف عام 2024. ففي وقت سابق من العام، أظهرت مشاركة التجزئة في سوق الصرف الأجنبي بالفعل علامات تراجع، متأثرة بتقلبات السوق المتزايدة والضغوط التنظيمية وتشديد السياسات النقدية. وقد أدت أحداث أغسطس 2024، التي اتسمت بتقلبات كبيرة في السوق ومخاوف بشأن أسعار الفائدة المرتفعة المستدامة، إلى إضعاف الحماس لتداولات الفائدة المربحة - وهي استراتيجيات تعتمد على فروق أسعار الفائدة بين العملات.

لقد كان لتباطؤ تجارة التجزئة تأثير مضاعف على سوق الصرف الأجنبي. فقد أصبحت صفقات الحمل، التي تستفيد عادة من بيئات أسعار الفائدة المستقرة والقابلة للتنبؤ، أقل جاذبية مع تنامي التباعد بين سياسات البنوك المركزية. ففي حين حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار فائدة مرتفعة لمواجهة التضخم، تواصل بنوك مركزية أخرى، مثل بنك اليابان، اتباع سياسات نقدية أكثر مرونة. وقد أدى هذا التباعد إلى إدخال المزيد من عدم اليقين، مما جعل هذه الصفقات أكثر خطورة بالنسبة للمستثمرين الأفراد.

ويؤكد باريت أن هذا الانخفاض في مشاركة تجار التجزئة يعيد تشكيل ديناميكيات سوق الصرف الأجنبي. وفي حين يستمر اللاعبون المؤسسيون في الهيمنة، فإن انخفاض نشاط التجزئة أدى إلى بيئة تداول أقل حيوية، وخاصة في أزواج العملات التي تعتمد على استراتيجيات التجارة المحمولة. ويتعين على المستثمرين التكيف مع هذه الظروف المتغيرة، مع إدراك أن تحركات السوق التي يقودها تجار التجزئة قد تظل خافتة مع استمرار تباعد سياسات أسعار الفائدة العالمية.

النهج الاستراتيجي لمجموعة EBC Financial Group

في ظل التقلبات المستمرة في السوق والظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، تواصل مجموعة EBC Financial Group التركيز على تقديم خدمات مالية مخصصة تساعد المستثمرين على التنقل في هذه البيئة غير المؤكدة. ومن خلال إعطاء الأولوية للوصول المهني إلى السوق والمرونة التشغيلية، تظل مجموعة EBC Financial Group ملتزمة بالتكيف مع ديناميكيات السوق والتغييرات التنظيمية.

تنصح باريت المستثمرين بالبقاء يقظين في مواجهة عدم القدرة على التنبؤ الاقتصادي المستمر. إن اختيار السماسرة ذوي السمعة الطيبة، والبقاء على اطلاع دائم بالتحولات التنظيمية، والحفاظ على القدرة على التكيف هي استراتيجيات حاسمة للنجاح في أسواق اليوم سريعة التطور.

