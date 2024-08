東京, Aug. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Web3テクノロジー業界大手OKX社の投資部門であるOKX Ventures、2024年8月30日付の最新情報を発表。



OKX Venturesのパートナー、ジェフ・レン氏、WebX2024で進化する暗号資産情勢における戦略的ロードマップについて語る

OKX Venturesのパートナーであるジェフ・レン氏は、昨日東京で開催されたWebX2024の「VC Perspectives(VCの視点)」と題された、パネルセッションに参加しました。セッション中、同氏はOKX Venturesの投資戦略を掘り下げるとともに、暗号資産エコシステムの現状と、新たなトレンドに関する見解を示しました。

ジェフ氏は、ブロックチェーンエコシステムにおける真の意味での有用性を発揮する暗号資産に特化したプロジェクトに投資し、コミュニティへの参加とコラボレーションを進める、OKX Venturesの取り組みをアピールしました。更に、同社は、流動性という点では現状課題があるものの、大きな可能性を秘めた炭素クレジットといった、より幅広い資産におけるチャンスを積極的に探っています。

その他、ジェフ氏は、業界に出現しつつあるいくつかの重要なトレンドを強調しました:

Ordinalsやレイヤー2ソリューションなどのイノベーションにより、ビットコインネットワークの認知度が高まり、ビットコインを活用したより複雑な金融業務や価値創造が行われるようになることでしょう。

ビットコインと他の暗号通貨との線引きがますますぼやけていくことで、以前は不可能とされていた新たな機会やイノベーションが生まれるはずです。

取引コストとスケーラビリティに直接影響するので、ブロックチェーンは、ステーブルコインプロジェクトにとって極めて重要な選択肢となることでしょう。

国によって異なる規制のあり方は、プロジェクトの開発手法や活動場所に影響を与えます。

NFTが単なる収集品から収益をもたらす資産へと成長するにつれ、NFTベースのETFのような、革新的な商品が登場するかもしれません。



OKX Venturesは、ブロックチェーン技術の限界に挑むプロジェクトを積極的に支援することで、常に最前線に立ち続けながら、業界全体のイノベーションとコラボレーションを推進することを目指しています。また、これらの革新的なプロジェクトをより幅広い金融システムに統合し、消費者のニーズに応えようともしています。

OKX Venturesについてさらに詳しくは、https://www.okx.com/venturesにアクセスしてください。



詳細は、次の連絡先へお問い合わせください:

Media@okx.com

OKX Venturesについて

OKX Venturesは、世界トップレベルの暗号資産取引所およびWeb3テクノロジー企業であるOKXの投資部門です。グローバル規模で最高のブロックチェーン・プロジェクトを追求し、最先端ブロックチェーン技術革新を支援し、世界のブロックチェーン業界の健全な発展を促進して長期的な構造価値に投資しています。

OKX Venturesは、ブロックチェーン業界の発展に貢献する企業家を支援することで、革新的な企業を構築し、世界のリソースと歴史的体験をブロックチェーン・プロジェクトにもたらします。

OKX Venturesの詳細についてはこちら。

