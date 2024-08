Resultatanalys i linje med förväntad utveckling

Som tidigare kommunicerats har Terranet under andra kvartalet genomfört en initial systemintegration i bil utomhus. Nästa steg har varit att utöka testerna för att sedan återkoppla till marknaden kring resultaten. Resultatanalyserna bekräftar nu att teknologin, så här långt i processen, utvecklas enligt plan.

Andra kvartalet innebar flera tekniska framsteg, exempelvis integration med fordonets kommunikationsplattform, utvärdering av optimal placering av hårdvarukomponenter, förbättringar av AI-modell samt rörelsekompensation.

För att bekräfta andra kvartalets framsteg har utökade tester genomförts under sommaren.

BlincVision har nu framgångsrikt integrerats med datorplattformen NVIDIA Orin, vilket är ett betydande framsteg och av stor vikt för våra kunder inom bilindustrin. För att maximera prestandan kommer dock ytterligare optimeringar att genomföras.



Olika placeringar av eventkamerorna har testats, exempelvis flytt från takmontering till placering bakom vindrutan för förbättrat väderskydd och förenklad integration i fordonet. Denna justering har inte påverkat detekteringsförmågan, men glasets kvalitet är däremot en viktig parameter. För maximal prestanda krävs anpassning av området framför sensorn för att bättre släppa genom laserns infraröda våglängd. Detta är en välkänd anpassning för sensorer och något som normalt görs ihop med fordonstillverkaren när systemet integreras.



Under andra kvartalet genomfördes den initiala integrationen av systemet i ett fordon utomhus, vilket innebär att det nu testas i en dynamisk, rörlig miljö. Rörelsekompensation är avgörande inom ADAS (Advanced Driver Assistance System) för att sensorer och kameror ska kunna tolka omgivningen korrekt trots fordonets rörelser. Systemet har testats vid olika körhastigheter, allt enligt EuroNCAP (scenarierna CPNA-25 och CPNCO-50). Dessa scenarier innebär att en person rör sig framför körbanan från höger sida eller dyker upp bakom ett stillastående objekt. BlincVisions unika kombination av eventkameror och AI-utvecklade modell kräver insamling av stora mängder träningsdata från olika trafikmiljöer och scenarier. Denna datainsamling är en nyckelkomponent i att utveckla och finjustera systemet, så att det kan hantera en maximal variation av trafikförhållanden. Testerna visar att modellen kan optimeras ytterligare genom mängdträning av olika scenarier med flera objekt.

Systemet kommer kontinuerligt utvärderas i både labbmiljö, utomhus och på testbanor för att säkerställa högsta möjliga prestanda i alla typer av miljöer.

"Resultatanalysen bekräftar att utvecklingsprocessen följer planen och visar på betydande framsteg. Acceleratorprogrammet MobilityXlab har precis inletts, vilket ger oss en unik möjlighet att genomföra Proof of Concept projekt tillsammans med fordonspartners. Genom detta samarbetsprogram kommer vi validera vår teknologi och ytterligare stärka systemets kommersiella potential. Under pågående kvartal kommer vi också att göra ytterligare optimeringar av mjukvaran samt skapa fler komplexa trafikmiljöer för vidare utvärdering av systemet. Nästa steg är att utföra en fullt automatiserad inbromsning efter bromsförfrågan genererad av BlincVision – en viktig milstolpe i utvecklingsprocessen framåt”, säger Pierre Ekwall, CTO på Terranet.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Andersson, VD

E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafik. Bolaget utvecklar innovativa tekniska lösningar för avancerade förarstödssystem (ADAS) och självkörande fordon. Terranets antikollisionssystem BlincVision scannar vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag. Bolaget har sitt säte i Lund, samt kontor i Göteborg och Stuttgart. Sedan 2017 är Terranet noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B). Följ vår resa på: www.terranet.se









