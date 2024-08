VOSKER dévoile la VKX, sa dernière caméra de surveillance

Ce nouveau produit renforce l'engagement de Vosker envers la sécurité et l'innovation

VICTORIAVILLE, Québec, 29 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- VOSKER, l'un des principaux fournisseurs de solutions de surveillance de pointe, a annoncé aujourd'hui la dernière évolution de sa caméra VKX, qui comprend de nouvelles fonctionnalités telles que le mode sur demande, une meilleure qualité d'image pour une utilisation de jour comme de nuit, un panneau solaire deux fois plus grand et un nouveau design à accès frontal.



La VKX peut fonctionner de manière 100 % autonome pendant six mois sans alimentation externe.

Grâce au panneau solaire plus grand et sans cadre de la caméra, l'installation ne nécessite aucun câble ni même un réseau Wi-Fi, mais uniquement une connectivité cellulaire LTE. Le nouveau design à l'accès frontal se traduit par une construction plus robuste avec moins de composants, ce qui permet de remplacer rapidement la batterie sans avoir à démonter toute la caméra de son support de montage. Cette version très compacte rend la technologie plus portative que jamais et permet à l'utilisateur d'installer ou de mettre à niveau la caméra sans compromettre les mesures de sécurité existantes. Elle est conçue pour les clients qui ont besoin d'une sécurité portable, dans des endroits éloignés sans Wi-Fi ou accès à l'électricité. Non seulement ces nouvelles caractéristiques permettent une installation plus facile et un déploiement rapide, mais elles reflètent également l'engagement continu de VOSKER à faire évoluer son produit.

« La caméra VKX est un produit que nous avions vraiment hâte de partager avec nos clients », déclare Jimmy Angers, cofondateur, président et chef de la direction de VOSKER. « Cette nouvelle génération a été fortement influencée par les commentaires sur les produits précédents. Nous prenons très au sérieux les commentaires de nos clients sur le produit, car en fin de compte, il a été conçu pour eux et nous cherchons toujours à améliorer leur expérience lors de l'utilisation de nos produits. Nous sommes très fiers des améliorations que nous avons apportées à cette nouvelle caméra et nous nous réjouissons de continuer à trouver des moyens innovants pour poursuivre cette réussite. »

Le lancement de la VKX survient quelques mois à peine après que VOSKER a annoncé son dernier cycle de financement de 125 millions de dollars américains avec la participation d'EDC, de la Banque Royale du Canada et de la Banque Scotia. Cette importante injection de capitaux est destinée à la croissance de l'entreprise et à l'accélération du développement et de l'expansion du marché de nouvelles technologies telles que la VKX.

La caméra VKX est également soutenue par une version actualisée de l'application VOSKER, qui a été améliorée pour aider les utilisateurs à obtenir rapidement les informations qui leur importent le plus. Les changements comprennent des mises à jour de la recherche, des filtres et des notifications.

Ces avancées repoussent les limites de ce qui est possible dans le monde de la technologie de surveillance, en offrant aux clients les solutions les plus avancées et les plus fiables qui soient.

À propos de VOSKER :

VOSKER est un fournisseur de premier plan de solutions de surveillance à distance innovantes conçues pour répondre aux besoins en constante évolution du paysage de la sécurité d'aujourd’hui. Grâce à son engagement en faveur d'une technologie de pointe et d'un service à la clientèle inégalé, VOSKER permet aux entreprises et aux particuliers de protéger ce qui compte le plus. Pour en savoir plus, visitez le site www.vosker.com .

Personne-ressource pour les RP :

Emliy Degnan

Branded Agency (pour le compte de VOSKER)

edegnan@thebranded.agency

+1 773 610-1769

