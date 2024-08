iTeos nimmt an bevorstehenden Investorenkonferenzen teil

WATERTOWN, Massachusetts und GOSSELIES, Belgien, Aug. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS) („iTeos“), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation von Immunonkologie-Therapeutika für Patienten leistet, hat heute die Teilnahme der Unternehmensleitung an zwei bevorstehenden Investorenkonferenzen im September bekanntgegeben:



Wells Fargo Healthcare Conference 2024

Format: Kamingespräch und Einzelgespräche mit Investoren

Datum: Mittwoch, 4. September 2024

Uhrzeit: 16:30 Uhr ET

Ort: Boston, M.A.

Cantor Fitzgerald Global Healthcare Conference

Format: Kamingespräch und Einzelgespräche

Datum: Mittwoch, 18. September 2024

Uhrzeit: 10:20 Uhr ET

Ort: New York, N.Y.

Ein Live-Webcast der Konferenzpräsentation wird im Investorenbereich der Unternehmenswebsite unter www.iteostherapeutics.com verfügbar sein. Eine archivierte Aufzeichnung ist nach der Präsentation für ca. 30 Tage verfügbar.

Über iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation von immunonkologischen Therapeutika für Patienten leistet. iTeos Therapeutics nutzt sein tiefes Verständnis der Tumorimmunologie und der immunsuppressiven Signalwege, um neuartige Produktkandidaten zu entwickeln, die das Potenzial haben, die Immunantwort gegen Krebs wiederherzustellen. Die innovative Pipeline des Unternehmens umfasst drei Programme in der klinischen Phase, die auf neuartige, validierte immunsuppressive Signalwege abzielen, die mit optimierten pharmakologischen Eigenschaften für verbesserte klinische Ergebnisse entwickelt wurden, darunter die TIGIT/CD226-Achse und der Adenosin-Weg. iTeos Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Watertown, MA, und ein Forschungszentrum in Gosselies, Belgien.

Internetveröffentlichung von Informationen

iTeos veröffentlicht routinemäßig Informationen, die für Anleger wichtig sein könnten, im Abschnitt „Investoren“ auf ihrer Website unter www.iteostherapeutics.com. Das Unternehmen ermutigt Anleger und potenzielle Anleger, die Website regelmäßig zu besuchen, um wichtige Informationen über iTeos zu erhalten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anlegerkontakt:

Carl Mauch

iTeos Therapeutics, Inc.

carl.mauch@iteostherapeutics.com

Medienkontakt:

media@iteostherapeutics.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.