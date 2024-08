OKX Wallet y Forbes se asocian para ofrecer a los visionarios de la Web3 acceso a la comunidad NFT "Legacy Pass" exclusiva para usuarios

La OKX Wallet es la única billetera onchain que ofrece una revisión rápida de las solicitudes para acceder al Legacy Pass de Forbes

SINGAPUR, Aug. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKX, una empresa de tecnología Web3 líder, se asoció con Forbes para que los usuarios de la OKX Wallet puedan agilizar sus solicitudes y acceder al NFT exclusivo para miembros Legacy Pass, un coleccionable digital que reúne creadores de contenido, desarrolladores e innovadores en la Web3.

La OKX Wallet es la única billetera onchain que ofrece una revisión rápida de las solicitudes para acceder al Legacy Pass, que se limita a una oferta total de 1,917. La solicitud prioritaria está disponible solo para usuarios de la OKX Wallet que envíen la solicitud a través de OKX Drops. Los postulantes válidos serán elegibles para mintear el NFT basado en Ethereum, que ofrece estos beneficios:



Eventos exclusivos : acceso a reuniones de alto nivel, como la Cumbre Under30

: acceso a reuniones de alto nivel, como la Cumbre Under30 Derechos de voto: influencia sobre la lista Web3 de Forbes

influencia sobre la lista Web3 de Forbes Suscripción premium: acceso gratuito a Forbes.com y a los análisis de mercado

acceso gratuito a Forbes.com y a los análisis de mercado Mentorías: acceso a los miembros del Inner Circle de Forbes y otros titulares

acceso a los miembros del Inner Circle de Forbes y otros titulares Reconocimiento: mención en la revista Forbes



Los usuarios de la OKX Wallet que sean incluidos en la lista blanca de NFT, una lista de preaprobados que otorga acceso prioritario, serán elegibles para mintear un Legacy Pass. Para hacerlo, deberán conectar sus billeteras a la página de Legacy Pass de Forbes.

Haider Rafique, Chief Marketing Officer de OKX, afirmó: "En OKX, estamos redefiniendo la manera en la que creadores, desarrolladores e innovadores interactúan con los activos digitales. A través de esta asociación, buscamos mostrar la diversidad de usos que tienen los NFT, por ejemplo, cómo estos coleccionables se pueden usar para acceder a beneficios del mundo real. Los titulares pueden disfrutar de valiosas conexiones, contactos profesionales y mentorías para el desarrollo personal y profesional."

El Chief Growth Officer de Forbes, Taha Ahmed, agregó: “Estamos encantados de colaborar con OKX y ofrecer esta oportunidad única a la comunidad Web3. Esta iniciativa no solo destaca nuestro compromiso para fomentar la innovación, sino que también brinda un espacio para que las personas participen y contribuyan al futuro de los activos digitales y la tecnología blockchain.”



Para obtener más información, puedes ponerte en contacto a través de

Media@okx.com

Acerca de OKX

OKX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una empresa de Web3 innovadora a nivel mundial. Con más de 50 millones de usuarios en todo el mundo, es una plataforma segura y confiable que ofrece a los traders herramientas innovadoras para acceder al mundo cripto.

Como marca internacional y principal socio del Manchester City FC y de la escudería McLaren Racing, OKX utiliza la tecnología Web3 para revolucionar la forma en que los aficionados interactúan con sus equipos favoritos. Entre los últimos ejemplos, se destacan las campañas de coleccionables digitales Unseen City Shirts y Race Rewind, que ofrecen a los aficionados ventajas reales, como experiencias exclusivas a pie de pista y durante los partidos. Como socio del Festival de Tribeca, OKX también ayuda a artistas y creadores a través de la Web3.

Siguiendo su filosofía "on-chain, en cualquier cadena", OKX contribuye al desarrollo del ecosistema Web3 a través de su OKX Wallet, una billetera segura, interoperable y de autocustodia. La OKX Wallet es la puerta de entrada al mundo on-chain, con más de 100 blockchains, 10,000 dapps, más de 170 protocolos DeFi, 500,000 tokens y alrededor de 500 exchanges descentralizados (DEX).

La plataforma apuesta por la transparencia y la seguridad, y publica mensualmente su proof of reserves (PoR) para crear confianza. También amplía sus recursos educativos a través de la Academia de OKX para que más personas puedan acceder a los activos digitales y comprenderlos.

Para obtener más información sobre OKX, descarga nuestra app o visita okx.com

Deslinde de responsabilidades

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.