Textiler Vollversorger Sitex expandiert dank nachhaltigem Ansatz

MINDEN, GERMANY, August 30, 2024 / EINPresswire.com / -- Unter der Fahne von Sitex halten 5000 Mitarbeitende deutschlandweit an zehn eigenen Unternehmensstandorten und den Standorten der 15 Systempartner der Sitex-Gruppe den Kreislauf der textilen Vollversorgung ständig am Laufen. 900 Tonnen Wäsche werden in der Gruppe täglich bearbeitet.Doch trotz dieser Dimensionen versteht sich „Sitex – Textile Dienstleistungen“ bis heute als Familienunternehmen, das nie an Bodenhaftung verloren hat. „Wie an unseren übrigen Standorten sehen wir uns in Minden als Mittelständler mit sozialer, ökonomischer und ökologischer Verantwortung“, halten Achim Paul und Stephan Ritzenhain, Inhaber in der dritten Generation des Unternehmens fest. Dabei spielt die Weserstadt Minden eine Schlüsselrolle. „Vor 75 Jahren hat mein Großvater Otto Ritzenhain unter der Firmierung „Simeonsbetriebe“ am Simeonsplatz seine Wäscherei eröffnet“, verweist Stephan Ritzenhain auf die Ursprünge in den Gebäuden des ehemaligen preußischen Kasernengeländes. An diesem Standort, dem heutigen Simeonsplatz 6 befindet sich neben der Firmenzentrale das Waschhaus nebst weiterer Produktionsstätten.Mit viel Pioniergeist hat Sitex die Zeichen der jeweiligen Zeit erkannt und sie den Bedürfnissen der Kunden entsprechend umgesetzt. Stand vorerst die Lohnwäscherei für die Britische Rheinarmee und später für private Haushalte im Mittelpunkt, begann mit der Gründung der ersten Zentralwäscherei für Krankenhäuser, sowie der Erschließung neuer Märkte mit Kunden aus Industrie, Handel und Handwerk in den 1970er Jahren eine neue Ära.Mit der Öffnung der deutsch-deutschen Grenze im Jahr 1989 nahm die Expansion deutlich an Fahrt auf. 10 Standorte umfasst das Unternehmen heute. Mit dem Ziel, für unterschiedliche Branchen deutschlandweit den Textilen Komplettservice anzubieten wurde seit den 1990er Jahren parallel das Netzwerk der Sitex-Gruppe mit heute insgesamt 25 Wäschereien gegründet.Von der Beschaffung bzw. der Bereitstellung von Textilien über die komplette Logistik bis hin zum Wäscheschrank des Kunden erstreckt sich das Komplettangebot. Die digitale Vernetzung zeichnet die modernen Wäschereibetriebe heute aus. Hochmoderne und effiziente Technik im Zeichen von Industrie 4.0 unterstützt die komplexen Prozesse rund um die textile Vollversorgung. So lassen sich beispielsweise per RFID-Technik die Textilien jederzeit verfolgen und Verbräuche können ständig optimiert werden.Mit großem Erfolg konnten durch die Entwicklungen der Anlagentechnik und Prozesse in den letzten Jahren die Energie- und Medienverbräuche um über 50% pro KG Wäsche gesenkt werden. „Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Unternehmensphilosophie“, betonen die Inhaber. Sitex setzt in der Versorgung ausschließlich nachhaltig hergestellte Textilien ein. Seit diesem Jahr kann ein komplettes Sortiment mit Grüner Knopf zertifizierten Textilien für den Gesundheitsbereich angeboten werden. Weitere Entwicklungen werden bereits vorangetrieben.Moritz SchäpsmeierUnternehmenskommunikationTel.: +49 5 71/88 88 610Mobil: +49 1512 / 098 65 64m.schaepsmeier@sitex.de

