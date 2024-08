Qianhai, Shenzhen : De nouvelles perspectives pour un développement régional de haute qualité en Chine

SHENZHEN, Chine, 29 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 26 août marque le 14e anniversaire de la création de la zone de coopération pour l’industrie des services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong. Le même jour, le plan d’action pour l’approfondissement global de la coopération entre Shenzhen et Hong Kong en vue de transformer le pôle d’innovation et d’entrepreneuriat pour les jeunes de Qianhai, Shenzhen et Hong Kong (E-Hub) en une plateforme d’innovation et d’entrepreneuriat ayant une influence internationale et de nouvelles forces productives de qualité (ci-après dénommé le « plan d’action ») a été publié en même temps qu’une série de projets, mettant en évidence le fort attrait entrepreneurial de Qianhai, à Shenzhen.



L’autorité de la zone de coopération pour l’industrie des services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong a indiqué que, conformément au plan d’action, Qianhai élaborera le modèle de développement « 1510 » pour l’E-Hub. Plus précisément, le plan viendra consolider la tâche principale de coopération entre Shenzhen et Hong Kong, et permettra la création d’un espace industriel de haute qualité situé au 1 Yuan Innovation Hub, où les équipes hongkongaises éligibles, après avoir passé l’examen, pourront s’installer moyennant des frais de service de seulement 1 yuan par mètre carré et par mois. Cinq cents millions de yuans seront investis dans la création du fonds E-Hub, le regroupement des dix éléments innovants clés et la mise à disposition d’un espace industriel de 100 000 mètres carrés.

Interrogé sur ses impressions concernant la création d’entreprises et la vie à Qianhai, Liu Jia, jeune Hongkongais et président de Chuangbohui, a déclaré : « Je réside à Qianhai depuis près de 10 ans et j’ai en quelque sorte assisté à son développement. Cette ville a également été le témoin de ma croissance. Je me suis établi à Shenzhen. »

« Qianhai est une ville de plus en plus dynamique », a déclaré un avocat d’un cabinet à capitaux étrangers travaillant et résidant à Qianhai, lors d’une interview sur les changements survenus dans cette région au fil des ans. « Un nombre croissant de personnes originaires de Hong Kong et de Macao ou de l’étranger viennent à Qianhai pour y chercher des opportunités et y établir des organisations. Dans cette région, l’innovation, le dynamisme et un niveau élevé d’internationalisation peuvent se faire ressentir », a-t-il ajouté.

Suivant les prédictions des entrepreneurs de Qianhai, cette ville a su jouer un rôle déterminant en contribuant à l’intégration de Hong Kong dans le développement global du pays et constitue un choix idéal pour les entrepreneurs.

Grâce à l’ouverture de la liaison Shenzhen-Zhongshan cette année, Qianhai bénéficie de nouvelles opportunités de développement. Dans le cadre de ce mégaprojet, Qianhai a su trouver un équilibre entre la conservation écologique et la construction urbaine grâce à l’innovation en matière de technologies, l’innovation en matière de processus et l’innovation en matière de gestion. Parallèlement, Qianhai accélère également l’élaboration d’un portail écologique et d’un lien écologique à interfaces multiples sur le tronçon Qianhai de la liaison Shenzhen-Zhongshan, dans le but d’améliorer la qualité de vie et l’esprit d’entreprise des nouveaux habitants de Qianhai sous de multiples aspects tels que les transports, la protection de l’environnement, les villes intelligentes et l’habitabilité.

La philosophie de développement consistant à édifier un lieu de travail et de vie idéal a permis d’insuffler un dynamisme renouvelé à Qianhai. Les dernières statistiques indiquent que Qianhai a atteint un PIB régional de 246,4 milliards de yuans en 2023, soit une augmentation de 15 % en glissement annuel. Au cours du premier semestre de cette année, le volume total des importations et des exportations de Qianhai a atteint 325,4 milliards de yuans, soit une augmentation de 55,8 %, ce qui témoigne d’une dynamique de développement de plus en plus forte.

D’une étendue de vasières à une zone prospère, Qianhai a su mettre en valeur son charme distinctif et offrir de nouvelles perspectives en matière de développement régional de haute qualité de la Chine. « Qianhai ne peut que s’améliorer, et j’espère que davantage de jeunes pourront trouver de nouvelles opportunités dans ce pôle de technologie et d’entrepreneuriat », a déclaré Liu Jia.

Source : Autorité de la zone de coopération pour l’industrie des services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong

