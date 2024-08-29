Avance Clinical 荣获 2024 年 Frost & Sullivan 全球生物科技 CRO 卓越奖

阿德莱德，澳大利亚 / 维克森林，北卡罗来纳州, Aug. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为一家全球领先的 CRO，Avance Clinical 专注于生物科技领域的临床试验，荣获了著名的 2024 年 Frost & Sullivan 最佳实践客户价值领导力全球生物科技 CRO 卓越奖。



Avance Clinical 首席执行官 Yvonne Lungershausen 对于 Frost & Sullivan 授予的这一全球奖项表达了衷心的感谢，并表示这一荣誉表彰了 Avance Clinical 全球团队所有成员在协作推动客户药物研发进程中的不懈努力。

她表示：“我们针对生物科技客户的临床研究推进方法彰显灵活、高度整合和以客户为中心的特点，在这个常常依赖‘一刀切’模式的行业中显得尤为突出。”

Frost & Sullivan 是全球公认的权威机构，专注于甄别和嘉奖在卓越领导力、创新与增长方面表现突出的公司。

根据 Frost & Sullivan 的评述：“这些公司恪守创新精神，致力于推出全新产品、解决方案和服务，以满足日新月异的客户需求，从而巩固其行业领导地位。 通过以战略性方式扩展产品组合，这些领先企业推动了整个市场的进步。 推动创新与增长是一项极具挑战性的任务，在战略要务迫使变革的当下尤为显著，如颠覆性技术的出现、价值链的压缩、行业的融合，以及新兴商业模式的崛起。

在当前背景下，Avance Clinical 的这一荣誉象征着一个更为辉煌的成就。”

获奖报告指出，总部设在澳大利亚阿德莱德的 Avance Clinical 现已跻身全球顶级 CRO 之列，掌握着全球公认的权威数据，可助力全球生物科技公司完成一流临床试验。

该报告称：“本公司专注于生物科技领域，凭借在 250 多种治疗适应症中的丰富临床研究经验，致力于为客户提供量身定制的服务，以满足生物科技研发动态需求。”

报告还特别强调了 Avance Clinical 在若干领域的卓越专业能力，包括细胞与基因疗法、中枢神经系统 (CNS) 、皮肤病学、内分泌学、传染病、肿瘤学、眼科学、罕见疾病与孤儿药物，以及呼吸系统和过敏适应症。 整体而言，该公司拥有一支由 330 余名临床与监管专家组成的世界级团队，在澳大利亚、新西兰、亚洲和北美开展高质量临床试验，为全球生物科技公司提供卓越服务。

Frost & Sullivan 还指出：“该公司采用了扁平化的组织结构，确保客户能够直接与领导团队沟通，这种方式有效地促进了药物开发全过程中的持续合作。”

报告显示，该公司在项目管理方面采取了独特的方法，为每个项目提供专门的监督。这种个性化的管理方式不仅显著提高了客户满意度，还实现了令人瞩目的客户保留率。

Frost & Sullivan 表示，Avance Clinical 为各生物科技公司提供了一个强有力的商业案例。 特别值得注意的是，他们研究发现，“有超过 50% 的生物科技公司会在整个临床项目中与不止一个 CRO 合作，这种做法往往导致流程不够简化，进而增加项目成本，延误进度，带来知识/数据转移方面的挑战。”

全球研究主管 Unmesh Lal 表示：“与大型跨国 CRO 不同，Avance Clinical 采用了较为密切的方式，能够深入理解客户面临的挑战，从而提供灵活解决方案和切实可行的指导，确保其服务能够精准地适应生物科技研发领域的快速发展节奏。 因此，该公司凭借出色的敏捷性和响应速度，成为中小型生物科技公司的理想合作伙伴，能够有效满足这些客户的关键需求，这一点往往令竞争对手难以望其项背。”

获奖报告还指出：

内部监管事务： Avance Clinical 最引人注目的价值主张之一是其内部监管团队。该团队能够无缝融入生物科技客户的临床和项目交付操作中，旨在最大程度地减少延迟和代价高昂的错误（试验启动时间缩短多达 50%，成本降低多达 30%）。

Avance Clinical 最引人注目的价值主张之一是其内部监管团队。该团队能够无缝融入生物科技客户的临床和项目交付操作中，旨在最大程度地减少延迟和代价高昂的错误（试验启动时间缩短多达 50%，成本降低多达 30%）。 现场合作伙伴关系： Avance Clinical 持续通过战略性投资来巩固与临床试验地点的合作关系。这些试验地点能够承接从 I 期到 IV 期的各类临床试验，形成一个覆盖广泛的网络，涵盖超过 2000 个值得信赖的高质量临床试验站点，遍布澳大利亚、新西兰、美国、加拿大以及欧洲。

Avance Clinical 持续通过战略性投资来巩固与临床试验地点的合作关系。这些试验地点能够承接从 I 期到 IV 期的各类临床试验，形成一个覆盖广泛的网络，涵盖超过 2000 个值得信赖的高质量临床试验站点，遍布澳大利亚、新西兰、美国、加拿大以及欧洲。 先进技术： 除了推动公司内部广泛应用行业标准技术外，Avance Clinical 的技术与创新团队还不断探索和评估最新的技术解决方案，其中包括机器学习和人工智能 (AI) 应用，旨在支持全球系统优化整合。

除了推动公司内部广泛应用行业标准技术外，Avance Clinical 的技术与创新团队还不断探索和评估最新的技术解决方案，其中包括机器学习和人工智能 (AI) 应用，旨在支持全球系统优化整合。 全球化战略： 该公司采用独特的 GlobalReady 模式，从早期的临床前阶段到后期各个阶段，在全球范围内支持生物科技公司。通过与合适的临床站点紧密合作，该模式确保能触及最理想的患者群体。 GlobalReady 计划使不同区域之间的过渡和协调变得流畅无缝，让各生物科技公司能够充分发挥其在各大市场中的专业优势。

该公司采用独特的 GlobalReady 模式，从早期的临床前阶段到后期各个阶段，在全球范围内支持生物科技公司。通过与合适的临床站点紧密合作，该模式确保能触及最理想的患者群体。 GlobalReady 计划使不同区域之间的过渡和协调变得流畅无缝，让各生物科技公司能够充分发挥其在各大市场中的专业优势。 加速招募：Avance Clinical 拥有强大的网络资源，能够迅速完成可行性评估并加快启动活动的进程，从而显著缩短患者招募时间。 这种高效性反过来又缩短了该公司生物科技客户的整体项目时间线，从而确保了临床试验能更快完成和更高效执行，其中，研究启动时间甚至可以缩短至五到六周。



Frost & Sullivan 最佳实践研究分析师 Sama Suwal 表示，Avance Clinical 的全球网络为其客户提供了显著的优势。她指出：“Avance Clinical 采用全球化战略，通过有机扩展和合作伙伴关系，将业务拓展到新地区，从而更好地满足生物科技客户日益增长的全球需求......该公司不仅在美国和亚洲持续扩大其业务版图，还在欧洲巩固其 CRO 合作伙伴关系。”

了解更多信息：

• 了解 GlobalReady 模式

• 如需进一步了解关于与 Avance Clinical 合作进行下一项研究的益处， 请联系我们

• 点击 此处 请求询价

关于 Avance Clinical | 询价请求

Avance Clinical 是澳大利亚、亚洲和北美最大的提供优质全方位服务的 CRO，为国际生物科技公司提供具有全球认可数据的高质量临床试验。 我们的客户是处于完成药物开发计划 I 期 至 III 期 的生物科技公司，他们需要快速、灵活、适应性强且以解决方案为导向的临床研究服务。

Frost & Sullivan 奖项

Avance Clinical 作为一家具有 30 余年历史的 CRO 公司，在过去四年中连续荣获 Frost & Sullivan 亚太地区 CRO 市场领导力奖 。

临床前到临床中后期

Avance Clinical 依托其经验丰富的 ClinicReady 团队，提供临床前咨询和监管服务。公司服务覆盖从临床前阶段咨询直至 III 期临床试验，同时拥有澳大利亚政府提供的高达 43.5% 的激励性补助，以及监管流程快速启动机制。

凭借覆盖超过 250 种适应症的丰富经验，该 CRO 能够提供世界一流的研究结果以及国际认可的高质量数据，同时符合 TGA、FDA 和 EMA 审查标准。

技术

Avance Clinical 在所有功能领域采用 最先进的技术 和黄金标准系统，为客户提供最有效的流程。 我们的技术合作伙伴包括 Medidata、Oracle、TrialHub、Certinia、Salesforce、Zelta 和 Medrio。

www.avancecro.com

媒体联系方式： Avance Clinical media@avancecro.com Kate Thompson

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.