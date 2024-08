BONDUELLE

Siège social - "La Woestyne" - 59173 Renescure - France

Bonduelle SCA - Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

RCS DUNKERQUE 447 250 044





Communiqué de presse

Villeneuve d’Ascq, le 29 août 2024

Le Groupe Bonduelle annonce un projet de cession

de son activité de salade en sachet en France et en Allemagne.

Depuis une dizaine d’années, le Groupe Bonduelle fait face à une baisse structurelle de la consommation de salade en France et en Allemagne aggravée par le contexte inflationniste, et à la concurrence accrue des marques de distributeurs. Il affiche une dégradation continue des résultats de l’activité de la salade fraîche en sachet dans ces pays.

Le Groupe Bonduelle annonce aujourd’hui aux salariés de l'entreprise et à leurs représentants plusieurs projets visant à protéger la pérennité de l’entreprise :

un redimensionnement de Bonduelle Frais France avec un projet d’allègement des structures siège et de cessation d’activité avec recherche de repreneur sur le site de Saint Mihiel,

une négociation exclusive avec Les Crudettes, Société du Groupe LSDH pour la reprise de son activité de salade en sachet en France,

et une négociation exclusive avec Taylor Farms pour la reprise de son activité de salade en sachet en Allemagne.

Ces projets sont nécessaires pour préserver les emplois au sein des usines du Groupe Bonduelle en France et en Europe. Ils permettraient notamment de focaliser le groupe sur l’accélération de ses activités sur le marché du traiteur frais, de la conserve et du surgelé sur ces territoires.

Les entités nord-américaines et italiennes ne sont pas concernées par ces projets. Elles opèrent dans des dynamiques de marché très différentes et vont poursuivre le développement de leurs activités de salades et de traiteur frais.

Les discussions et consultations entamées ce jour vont se poursuivre dans les prochaines semaines avec les représentants des salariés. Fidèle à ses valeurs, le Groupe Bonduelle est déterminé, dans cette période de transformation, à construire et mettre en place le meilleur accompagnement social de chacune de ces mesures.

Ces transactions sont soumises à l'obtention des autorisations préalables réglementaires requises. Si les projets de cession venaient à se confirmer, le Groupe Bonduelle est confiant dans la capacité du Groupe LSDH et de Taylor Farms à redresser l'activité dans leurs zones géographiques respectives.

D’autre part, le groupe procède actuellement à une revue de la valeur des actifs de l'activité de salades en Amérique du Nord dont l'éventuel impact serait enregistré dans les comptes consolidés au 30 juin 2024.

A propos du Groupe Bonduelle

Le Groupe Bonduelle est une entreprise familiale française de plus de 11 000 collaborateurs, qui opère dans trois catégories, frais, conserve et surgelé, dans près de 100 pays. Depuis 7 générations, le groupe s’engage et innove pour la transition alimentaire avec ses 2 000 agriculteurs partenaires qui cultivent presque 70 000 hectares. Au titre de l’exercice 2023-2024, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 2 371,8 M€.







Pour en savoir plus : www.bonduelle.com





A propos du Groupe LSDH



Le GROUPE LSDH est une ETI familiale et indépendante aux valeurs fortes, Passion, Ambition, Humanité, qui s’est développé depuis plus d’un siècle dans le secteur des liquides alimentaires (lait, jus, boissons végétales, boissons aux fruits, …) et depuis 2014 dans le secteur des salades prêtes à l’emploi avec l’acquisition de la société LES CRUDETTES.

Aujourd’hui le GROUPE LSDH, avec son PÔLE LIQUIDE et son PÔLE VEGETAL, réalise un chiffre d’affaires de près de 1 200 M€ et emploie 2 300 collaborateurs, répartis sur les 9 sites de production du Groupe en France.







Pour en savoir plus : www.lsdh.fr





A propos de Taylor Farms

Taylor Farms est l'un des principaux producteurs nord-américains de salades et produits frais, avec des sites de production aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Taylor Farms s'engage pour la qualité, la garantie d'approvisionnement, pour l'innovation, la durabilité et la sécurité alimentaire.

Taylor Farms est une entreprise familiale basée à Salinas, en Californie.







Pour en savoir plus : www.taylorfarms.com

CONTACTS PRESSE :

Benjamin ZEHNDER – Becoming + 33 (0)6 76 41 18 19 – Email : benjamin.zehnder@becoming-group.com

Vanessa VAZZAZ – Becoming +33 (0)6 34 32 24 23 – Email : vanessa.vazzaz@becoming-group.com





