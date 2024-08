Seoul Design Foundation et Seoul Business Agency participent au Salon Maison & Objet Paris

MAISON&OBJET 2024 pavillon 'Seoul, My Soul' Marques participantes au pavillon 'Seoul, My Soul' Seoul Design Foundation

- Du 5 au 9 septembre - Présenter des produits qui harmonisent tradition et modernité

SEOUL, KOREA, August 30, 2024 / EINPresswire.com / -- Seoul Design Foundation (PDG Kyung-don Lee), qui guide le design et la culture de Séoul, le centre de la Corée, et Seoul Business Agency (SBA, PDG Hyun-woo Kim) participent en pavillon commun avec à 'Maison&Objet' qui est une exposition mondiale de design ouvrant à Paris en France du 5 au 9 septembre.Le pavillon est un pavillon qui incarne le style de vie dynamique de Séoul et présente des produits innovants et créatifs. Vous pouvez trouver des produits au design attrayant et diversifié à l'image du style de vie de Séoul, la capitale de la Corée, où tradition et modernité s'harmonisent.Vous pouvez ressentir Séoul, où se croisent la culture, l'innovation et le design, et même ressentir K-culture à travers une gamme de produits englobant le gîte et le couvert provenant des 25 excellentes entreprises de design, notamment des produits de mode, des couverts, des cosmétiques et des appareils électroménagers.Dans cette exposition, nous espérons que vous aurez Séoul à vous seul à travers divers produits de style de vie qui incarnent la vie quotidienne, l'inspiration et l'âme de Séoul.

