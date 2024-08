Llamado a la Acción para los Sobrevivientes de Sepsis: Reducir la Sepsis Adquirida en la UCI y en el Hospital

Dr. Greg Vigna

Un tercio de las infecciones sanguíneas adquiridas en el hospital son causadas por líneas centrales, PICCs y midlines de poliuretano y silicona

Los supervivientes actuales y a futuro de sepsis merecen el acceso a la tecnología superhidrofílica para líneas centrales y PICC, reduce el riesgo de infecciones.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA , CALIFORNIA , UNITED STATES , August 28, 2024 /EINPresswire.com/ -- "La mejor manera de prevenir el síndrome post-sepsis es reducir sustancialmente el número de pacientes que sufren de sepsis adquirida en el hospital. Es hora de retirar del mercado las líneas centrales de poliuretano y silicona, junto con las líneas PICC y centrales disponibles," afirma Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional de lesiones farmacéuticas.

La Dra. Yajun He explica en su artículo "Características clínicas y factores de riesgo asociados con las infecciones adquiridas en la UCI en la sepsis: un estudio de cohorte retrospectivo" en la revista Frontiers in Cellular and Infection Microbiology publicado en 2022:

"De los 16,808 pacientes sépticos incluidos, 2,871 (17.1%) desarrollaron infección adquirida en la UCI. Estos pacientes con infección adquirida en la UCI tuvieron una mortalidad en la UCI del 17.7% y una mortalidad hospitalaria del 31.8% y mostraron un aumento continuo en la mortalidad de 28 a 100 días después de la admisión a la UCI.

Las bacterias Gram negativas, la UCI quirúrgica, la traqueotomía, el catéter venoso central, el catéter urinario, la ventilación mecánica, la transfusión de glóbulos rojos (GR), la puntuación LODS y la terapia anticoagulante fueron predictores independientes de desarrollar infección adquirida en la UCI en pacientes sépticos".

Lea el estudio del Dr. He: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2022.962470/full

Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional de lesiones farmacéuticas, "Manejé infecciones sanguíneas adquiridas en el hospital causadas por líneas centrales, PICCs y midlines. La sepsis por líneas llevará a un paciente fuera de su curso normal de recuperación y los enviará a un abismo. Amputaciones, insuficiencia orgánica multi-sistémica y polineuropatía crítica por enfermedad".

El Dr. Vigna continúa, "Las infecciones sanguíneas adquiridas en el hospital llevan a un aumento significativo en los riesgos de secuelas a largo plazo de la sepsis. Un tercio de las infecciones sanguíneas adquiridas en el hospital son causadas por líneas centrales, PICCs y midlines causadas por líneas PICC de poliuretano y silicona, que son productos defectuosos porque existen materiales más seguros que reducen el riesgo de infección".

El Dr. Vigna concluye, "Los sobrevivientes de la sepsis y los futuros sobrevivientes merecen tener acceso a la tecnología superhidrofílica para líneas centrales y líneas PICC que reducen el riesgo de infecciones bacterianas y sepsis. Esta tecnología ha estado disponible durante más de una década. Tenemos la alianza de abogados nacionales de lesiones farmacéuticas para enfrentar a los fabricantes de catéteres venosos de poliuretano y silicona porque eligen las ganancias sobre la seguridad del paciente".

El Dr. Vigna es un abogado de California y Washington DC que representa a personas con lesiones graves causadas por dispositivos médicos defectuosos, incluidas líneas PICC, midlines, líneas centrales y MedPorts. Representa a los lesionados con el Ben Martin Law Group, un bufete de abogados nacional de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas. Los abogados son abogados de responsabilidad del producto y de negligencia médica, y representan a los más lesionados en todo el país y tienen alianzas con abogados de todo el país para procesar estos casos de responsabilidad del producto.



