Vigna Law Group: Úlceras por Decúbito en el Talón, una Gran Preocupación para el Cuidado de la Salud

Las úlceras por decúbito en el talón de etapa IV tienen el peor pronóstico y a menudo conducen a amputaciones de las extremidades inferiores

Las enfermeras mantienen seguros a los pacientes, proporcionando alivio de presión asistido e identificando cambios en el estado médico. ” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA , CALIFORNIA , UNITED STATES , August 28, 2024 /EINPresswire.com/ -- “Estas úlceras por presión en el talón de etapa IV representan una carga significativa para la salud y la economía, y pueden ser difíciles de tratar," afirma David C. Bosanquet, MD, Cirujano Vascular Consultor en el NHS.

El Dr. Greg Vigna, experto en cuidado de heridas y abogado nacional especializado en úlceras por decúbito, afirma “Las úlceras por presión en el talón de etapa IV tienen el peor pronóstico y conducen a amputaciones de las extremidades inferiores. Simplemente son causadas por hospitales y hogares de ancianos deficientes que proporcionan cuidados inadecuados al lado de la cama”.

¿Qué informó el Dr. Bosanquet en “A review of the surgical management of heel pressure ulcers in the 21st century” publicado en International Wound Journal?

“La base del manejo de la ulceración por presión en el talón de etapas I-III se centra en la descarga de presión y el cuidado adecuado de la herida; la curación exitosa de las úlceras por presión de etapa IV a menudo solo es posible con intervención quirúrgica.

Dicha intervención incluye desbridamiento simple, calcanectomía parcial o total, revascularización arterial en el contexto de enfermedad vascular periférica coexistente, o el uso de colgajos de tejido libre.

La amputación puede ser necesaria para la intervención quirúrgica fallida, o como un procedimiento de primera línea definitivo en ciertos grupos de pacientes de alto riesgo o con mal pronóstico”.

Lea la revisión del Dr. Bosanquet: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/iwj.12416

El Dr. Vigna afirma, “La eliminación parcial del hueso del talón o las calcanectomías pueden ser necesarias para úlceras por decúbito profundas o aquellas con hueso infectado para permitir el cierre, otras requieren calcanectomías totales o incluso amputaciones de la pierna para lograr la curación. Estas son heridas difíciles de curar con o sin osteomielitis (infección ósea)”.

El Dr. Vigna, “La prevención de las úlceras por decúbito es fundamental, y mantener a los pacientes seguros con cuidados atentos al lado de la cama es el aspecto más importante de la medicina hospitalaria. Las enfermeras mantienen a los pacientes dependientes seguros al proporcionar alivio asistido de la presión e identificar cambios en el estado médico. Si estas cosas no están sucediendo, entonces el hospital está fallando”.

El Dr. Vigna concluye, “Los pacientes con úlceras serias por decúbito en el talón deben ser evaluados por médicos con habilidades para proporcionar injertos de piel, calcanectomías parciales y completas. Los pacientes deben tener una evaluación vascular temprana para garantizar que el flujo sanguíneo esté optimizado. Otras pruebas diagnósticas incluyen una resonancia magnética del pie para descartar osteomielitis”.

Greg Vigna, MD, JD, es un abogado nacional de negligencia médica y experto en cuidado de heridas. Está disponible para consultas legales para familias y pacientes que han sufrido úlceras por decúbito debido a un cuidado de enfermería deficiente en hospitales, hogares de ancianos o instalaciones de vida asistida. El Vigna Law Group, junto con Ben C. Martin, Esq., del Martin Law Group, un bufete nacional de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas, procesan conjuntamente casos de negligencia en hospitales y hogares de ancianos que resultan en úlceras por decúbito a nivel nacional.



