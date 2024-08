Dolor Neuropático Después de la Reparación de Malla para Hernia: Estudio del Bloqueo del Plano Transverso del Abdomen

Dr. Greg Vigna

El estudio muestra que el bloqueo TAP debe considerarse temprano, desde la aparición de los primeros síntomas de dolor

Este estudio es un buen punto de partida para comprender mejor la mejor manera de manejar el dolor neuropático crónico después de una cirugía abdominal.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA , CALIFORNIA , UNITED STATES , August 28, 2024 /EINPresswire.com/ -- "Argumentamos que el bloqueo del plano transverso del abdomen (TAP) debe considerarse temprano, desde la aparición de los primeros síntomas de dolor," afirma Sarrah Sellam, MD, del Departamento de Anestesia del Hospital Universitario Robert-Debré, Francia.

¿Qué más informó la Dra. Sellam en su artículo, "El bloqueo del plano transverso del abdomen en el tratamiento del dolor crónico posquirúrgico de la pared abdominal mejora la calidad de vida del paciente: un estudio retrospectivo y revisión de la literatura" en Pain Physician? (2023; 26: E91-E100)

"Los procedimientos de bloqueo TAP son fáciles de reproducir, fáciles de aprender y fáciles de implementar. A pesar de ser un procedimiento invasivo, ha habido pocos informes de efectos adversos. Este tratamiento debe administrarse en las primeras etapas del manejo del dolor antes de que el dolor comience a tener un impacto socioeconómico y provoque una disminución en la calidad de vida. Estos hallazgos aún deben ser confirmados por estudios prospectivos, aleatorizados y doble ciego."

El informe de la Dra. Sellam continúa, "También observamos una reducción significativa en el uso de gabapentina, morfina, antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos opioides débiles durante el régimen de tratamiento." Lea el artículo completo aquí.

El Dr. Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional de lesiones farmacéuticas, afirma, "Este estudio es un buen punto de partida para comprender mejor la mejor manera de manejar el dolor neuropático crónico después de una cirugía abdominal. La Dra. Sellam, en su selección de pacientes, incluyó a todos los pacientes con dolor neuropático crónico posquirúrgico. No está claro si hubo personas lesionadas por malla en este estudio y si la malla afectó negativamente los resultados prometedores."

El Dr. Vigna concluye, "Desafortunadamente, no hay literatura específica que indique a los médicos cómo manejar el dolor neuropático crónico después de una cirugía de malla abdominal o de hernia, pero al menos el procedimiento de bloqueo del plano transverso del abdomen es fácil de reproducir, fácil de aprender y fácil de implementar, por lo que se puede obtener acceso a la atención."

El Dr. Vigna es un abogado en California y Washington DC que representa a aquellos con dolor crónico abdominal e inguinal causado por dispositivos de malla para hernia. Otras lesiones incluyen obstrucción intestinal, fístulas, adhesiones y perforación del intestino. Ben Martin es un abogado nacional de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas. Los abogados representan a las víctimas de mallas para hernia en tribunales de todo el país.

Para obtener más información, visite Vigna Law Group.



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.