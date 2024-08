Sepsis Adquirida en el Hospital: Veinte por Ciento Causada por vías Centrales, Incluidos los PICC

Dr. Greg Vigna

Los casos de CLABSI y los casos de HOB están asociados con aumentos significativos en morbilidad, mortalidad y costos

El estudio del Dr. Yu muestra que el 20% de infecciones snguíneas son de los pacientes más enfermos y los fabricantes han elegido las ganancias sobre la seguridad.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA , CALIFORNIA , UNITED STATES , August 28, 2024 /EINPresswire.com/ -- "Los casos de CLABSI y los casos de HOB están asociados con aumentos significativos en morbilidad, mortalidad y costos," dice Dr. Kalvin C. Yu, MD, Becton, Dickinson and Company.

Los casos de infecciones sanguíneas adquiridas en el hospital son causados por bacterias con una resistencia aumentada a los antibióticos y una mayor capacidad para causar sepsis, insuficiencia de órganos y fallo multiorgánico. Veinte por ciento de todas las infecciones sanguíneas adquiridas en el hospital son causadas por líneas centrales, incluyendo los catéteres PICC.

El artículo del Dr. Yu, "Características, costos y resultados asociados con la bacteriemia y fungemia asociadas a catéteres centrales y la bacteriemia hospitalaria no relacionada con CLABSI en hospitales de EE. UU.", publicado en Infection Control & Hospital Epidemiology (2023), 44, 1920-1926, encontró lo siguiente:

"El análisis transversal incluyó 403 pacientes con infecciones sanguíneas asociadas a catéteres centrales (CLABSI) reportables en el Sistema Nacional de Seguridad Sanitaria y 1,574 con bacteriemia hospitalaria no relacionada con CLABSI (HOB).

En análisis de casos emparejados, las CLABSI y las HOB no relacionadas, por separado o combinadas, se asociaron con una estancia hospitalaria significativamente más larga [diferencia de 12.1–17.4 días dependiendo del estado de la unidad de cuidados intensivos (UCI)], costos más altos (en $25,207–$55,001 por admisión), y un riesgo de mortalidad aumentado en más de 3.5 veces en pacientes con un encuentro en la UCI.

Las características de los pacientes para CLABSI y HOB no relacionadas fueron generalmente comparables, pero la tasa de encuentros en la UCI durante la admisión hospitalaria fue mayor en el subgrupo de CLABSI en comparación con el subgrupo de HOB no relacionadas: 73.4% vs 62.1%, respectivamente.

Los costos hospitalarios totales para CLABSI también fueron mayores que para HOB no relacionadas: $42,201 versus $34,243, respectivamente, para encuentros fuera de la UCI y $70,407 versus $57,262, respectivamente, para encuentros en la UCI."

Lea el artículo del Dr. Yu, AQUÍ.

El Dr. Vigna concluye, “Estamos investigando infecciones sanguíneas asociadas a catéteres centrales que son prevenibles mediante el uso de materiales alternativos más seguros a los tubos de poliuretano y silicona obsoletos. Las infecciones sanguíneas adquiridas en el hospital son causadas en un veinte por ciento por líneas, y el estudio del Dr. Yu muestra que estos pacientes están muy enfermos y los fabricantes han elegido las ganancias sobre la seguridad del paciente."

¿Qué es la sepsis? Daño a múltiples órganos debido a la inflamación como resultado de una infección que puede causar daño a órganos como el cerebro, los riñones, el corazón, el hígado y el pulmón.

¿Qué es el shock séptico? Una condición potencialmente mortal que causa una presión arterial peligrosamente baja debido a una infección, lo que puede resultar en amputaciones de dedos de manos y pies, daño cerebral, insuficiencia renal, dependencia de ventiladores, dependencia de oxígeno y daño nervioso.

Para obtener más información, visite nuestra mesa de ayuda de la línea PICC.

El Dr. Vigna es un abogado de California y Washington DC que representa a personas con lesiones graves causadas por dispositivos médicos defectuosos, incluida la línea PICC y Med-Ports, que provocan sepsis. Representa a los lesionados en Ben Martin Law Group, un bufete de abogados nacional de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas. Los abogados son abogados de responsabilidad de productos y negligencia médica, y representan a los más lesionados en todo el país.



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.