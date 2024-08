Complicaciones Neurológicas del Linfoma no Hodgkin en Foco

Dr. Greg Vigna

Los síndromes paraneoplásicos son una causa importante de muchas manifestaciones neurológicas

Los síndromes paraneoplásicos son una causa demanifestaciones neurológica, y causados por una respuesta inmune a un tumor sistémico.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA , CALIFORNIA , UNITED STATES , August 28, 2024 /EINPresswire.com/ -- "Los pacientes con linfoma no Hodgkin pueden presentar muchos síntomas neurológicos que pueden estar relacionados con la participación directa de cualquier parte del sistema nervioso por metástasis o invasión directa, las consecuencias de la neurotoxicidad de los tratamientos o como participación paraneoplásica”, dijo el Dr. Ibrahim Labbad, de la Universidad de Damasco.

¿Qué más informó el Dr. Labbad en “Brachial Plexopathy and Horner Syndrome as Presenting Symptoms for Non-Hodgkin’s Lymphoma” publicado en Research Square: 27 de julio de 2023?

“Los síndromes paraneoplásicos son una causa importante de muchas manifestaciones neurológicas. Son causados por una respuesta inmunitaria a un tumor sistémico y no una invasión en el tejido nervioso… Esta hipótesis está respaldada por la detección de anticuerpos antineuronales en el suero y el líquido cefalorraquídeo.

Los síndromes paraneoplásicos también pueden ocurrir sin autoanticuerpos acompañantes.

Los síntomas a menudo involucran una región específica del sistema nervioso, pero múltiples regiones pueden estar involucradas de manera concurrente o secuencial.

El reconocimiento de los síndromes neurológicos paraneoplásicos es importante porque pueden preceder a la aparición del tumor.

Lea el informe del Dr. Labbad, AQUÍ.

Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional especializado en lesiones neurológicas y responsabilidad por productos, afirma que los criterios de su firma para casos de lesiones causadas por Roundup son muy estrechos: 1) Lesiones neurológicas causadas por linfoma no Hodgkin, 2) Lesiones neurológicas causadas por el tratamiento de linfoma no Hodgkin por efectos tóxicos de quimioterapia y radiación, y 3) Exposición comercial mediante empleo, 4) El cliente potencial está actualmente vivo.

El Dr. Vigna agrega, “Mis criterios de caso son muy estrechos porque representan a los más lesionados y discapacitados en el grupo de linfoma no Hodgkin y sus casos deben ser acelerados hacia el juzgado porque necesitan alivio financiero ahora. No considero que este grupo limitado de personas lesionadas sea parte de la demanda masiva, ya que sus casos son mucho mejores que la mayoría debido a la exposición al Roundup y las necesidades de atención de por vida son inmensas.”

El Dr. Vigna concluye, “El Roundup debe ser retirado del mercado o la responsabilidad se vuelve infinita. Ese es el final de esta historia.”

El Dr. Vigna es un abogado de California y Washington DC que se enfoca en lesiones neurológicas catastróficas. Es médico jubilado, Planificador Certificado de Atención de por Vida y experto en lesiones de la médula espinal, parálisis cerebral y síndrome de cauda equina. Representa lesiones neurológicas graves en todo el país con Ben Martin Law Group, una firma de Dallas, Texas. Ben Martin es un abogado nacional de juicios por lesiones farmacéuticas y abogados de lesiones personales en Dallas, Texas.

Para obtener más información sobre las áreas de práctica de Vigna Law Group, visita nuestro sitio web.



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.