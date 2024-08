La Sepsis Adquirida en el Hospital es Peor que la Sepsis Adquirida en la Comunidad: El Foco en la Sepsis por Líneas

Dr. Greg Vigna

La sepsis adquirida en el hospital tiene un riesgo desproporcionado de muerte y discapacidad en comparación con la sepsis adquirida en la comunidad.

La sepsis adquirida en el hospital saca a una persona de su trayectoria normal esperada de mejora hacia algo completamente diferente.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA , CALIFORNIA , UNITED STATES , August 28, 2024 /EINPresswire.com/ -- "Los hospitales que buscan mejorar los resultados de la sepsis han desarrollado diferentes estrategias para mejorar el reconocimiento y el cuidado de la sepsis tanto en el departamento de emergencias como en entornos hospitalarios," dice Dr. David Page, MD. Universidad de Alabama-Birmingham.

¿Qué más dijo el Dr. Page en 'Hospitalizaciones por sepsis grave adquirida en la comunidad, en el ámbito sanitario y en el hospital en el Consorcio de la Universidad de Sistemas de Salud' publicado en Crit Care Med. 2015 Sept; 43(9): 1945-1951?

"Las hospitalizaciones por sepsis grave se componen de tres subconjuntos distintos: 1) pacientes que se presentan en el hospital con sepsis grave 'adquirida en la comunidad' 2) pacientes que se presentan en el hospital con sepsis grave que tienen factores de riesgo 'asociados al ámbito sanitario' y 3) aquellos que desarrollan sepsis 'adquirida en el hospital' durante el curso del cuidado hospitalario.

Aunque representa solo el 11.3% de las hospitalizaciones por sepsis grave, la sepsis grave adquirida en el hospital (HA-SS) representó una carga significativa para la atención médica, contabilizando el 20% de las muertes por sepsis grave y más del 34.9% de todos los costos hospitalarios relacionados con la sepsis grave."

Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional de lesiones farmacéuticas, explica: 'Este estudio es importante porque demuestra lo que ya sabíamos, que la sepsis adquirida en el hospital es peor en cuanto a resultados que la sepsis adquirida en la comunidad. Creemos que los viejos catéteres PICC de poliuretano y silicona son peligrosos porque no están diseñados para reducir el riesgo de infección o coágulos sanguíneos'.

El Dr. Vigna concluye: 'La sepsis adquirida en el hospital saca a una persona de su trayectoria normal esperada de mejora a algo completamente diferente. La sepsis adquirida en el hospital tiene un riesgo desproporcionado de muerte y discapacidad en comparación con la sepsis adquirida en la comunidad. La salud y la seguridad de aquellos en riesgo de lesiones graves están por encima del interés del fabricante de proteger su gallina de los huevos de oro'.

¿Qué es la sepsis? Daño a múltiples órganos por inflamación como resultado de una infección que puede resultar en daño a órganos como el cerebro, riñón, corazón, hígado y pulmón.

¿Qué es el shock séptico? Una condición potencialmente mortal que causa una presión arterial peligrosamente baja debido a una infección que puede resultar en amputaciones de dedos de manos y pies, daño cerebral, insuficiencia renal, dependencia de ventilador, dependencia de oxígeno y daño nervioso.

El Dr. Vigna es un abogado de California y Washington DC que representa a aquellos con lesiones graves causadas por catéteres PICC de poliuretano o silicona, catéteres medios u otros catéteres centrales, incluidos los Puertos. Los representa con el Ben Martin Law Group, un bufete de abogados nacional de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas. Los abogados son especialistas en responsabilidad del producto y negligencia médica.



