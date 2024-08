Colocación Profiláctica de Malla Miduretral en el Momento de la Histerectomía: Fin de una era Oscura

Dr. Greg Vigna

Debate sobre la práctica de la colocación de malla mediouretral al momento de la histerectomía en mujeres sin antecedentes de incontinencia urinaria de esfuerzo

Hay un riesgo de incontinencia después de una histerectomía simple, y después de un sling uretral medio de polipropileno hay un riesgo del 7.9% a los 15 años.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA , CALIFORNIA , UNITED STATES , August 28, 2024 /EINPresswire.com/ -- "En pacientes con cáncer de cuello uterino de bajo riesgo, la histerectomía simple no fue inferior a la histerectomía radical en cuanto a la incidencia de recurrencia pélvica a los 3 años y estuvo asociada con un menor riesgo de incontinencia urinaria," dice Dr. Marie Plante, New England Journal of Medicine, 2024; 390: 819-829.

¿Qué más informó la Dra. Plante en "Histerectomía Simple versus Radical en Mujeres con Cáncer de Cuello Uterino de Bajo Riesgo"?

"La incidencia de incontinencia urinaria fue menor en el grupo de histerectomía simple que en el grupo de histerectomía radical dentro de las 4 semanas posteriores a la cirugía (2.4% vs. 5.5%) y más allá de las 4 semanas (4.7% vs. 11.0%)"

Para leer el artículo de la Dra. Plante: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2308900

Dr. Greg Vigna, "Ha habido una práctica clínica de colocación de mallas miduretrales en el momento de la histerectomía en mujeres sin antecedentes de incontinencia urinaria de esfuerzo para prevenirla, lo cual nunca ha tenido sentido lógico y esta controversia fue documentada por el Dr. Stanley Zaslau en el Canadian Journal of Urology 'Colocación de una malla miduretral profiláctica en el momento de la histerectomía... ¿valen la pena el costo y el riesgo potenciales asociados?' en 2012."

Para leer el editorial del Dr. Zaslau: https://canjurol.com/html/free-articles/V19I5-07F_Commentary_DrZaslau.pdf

Dr. Vigna continúa, "Ninguna mujer informada consentiría a una 'malla profiláctica' si se le presentan los riesgos versus beneficios de hacerlo. El estudio de la Dra. Plante muestra que hay un riesgo de uno entre veinte de incontinencia después de una histerectomía simple y sabemos que después de una malla miduretral de polipropileno hay un riesgo acumulativo de 7.9% de revisión de las mallas miduretrales de polipropileno a los 15 años, y la extracción completa de la malla es el tratamiento de elección cuando la indicación para la revisión es el dolor. Representamos a mujeres contra los fabricantes de los dispositivos y los médicos que los implantan."

Vigna Law Group está investigando los síntomas de advertencia de lesiones neurológicas de las mallas miduretrales, que incluyen:

1) Dolor en la ingle o cadera

2) Incapacidad para usar pantalones ajustados

3) Dolor o entumecimiento en el clítoris

4) Dolor severo que hace imposible la penetración vaginal

5) Dolor en el coxis

6) Dolor anorrectal

7) Dolor en la vejiga

8) Dolor al sentarse

El Dr. Vigna es abogado en California y Washington DC que se enfoca en síndromes de dolor catastrófico causados por dispositivos defectuosos, incluida la malla Coloplast Altis. Representa a mujeres con el Ben Martin Law Group, un bufete de abogados nacional de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas. Los abogados son especialistas en responsabilidad de productos y negligencia médica, y representan lesiones neurológicas en todo el país.

