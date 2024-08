Parálisis Cerebral y Sepsis por Líneas: Líneas de PICC de Poliuretano y Silicona Defectuosas

Dr. Greg Vigna

La parálisis cerebral y otras lesiones neurológicas ocurren en pacientes debido a infecciones causadas por vías PICC de poliuretano u otras vías centrales

Sabiendo que la sepsis neonatal conduce a discapacidades a largo plazo, incluida la parálisis cerebral, no hay justificación para usar líneas PICC de poliuretano.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA , CALIFORNIA , UNITED STATES , August 28, 2024 /EINPresswire.com/ -- "Los resultados de este estudio, basado en una cohorte contemporánea, confirman que la sepsis comprobada tiene un gran impacto en el resultado del desarrollo neurológico, independientemente de otros factores de riesgo," dice Dr. Luregn Schlapbach, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Universidad de Berna, Berna, Suiza.

¿Qué reportó el Dr. Schlapbach en 'Impacto de la sepsis en el resultado del desarrollo neurológico en una cohorte nacional suiza de neonatos extremadamente prematuros' publicado en Pediatrics, agosto de 2011?

"Este fue un estudio de cohorte suiza multicéntrico en niños nacidos entre 2000 y 2007 con una edad gestacional de 24 a 27 6/7 semanas.

El análisis multivariable confirmó que la sepsis comprobada aumentaba independientemente el riesgo de parálisis cerebral e impedimento del desarrollo neurológico.

La parálisis cerebral ocurrió en 14 de 136 (10%) neonatos con sepsis comprobada en comparación con 10 de 236 (4%) neonatos no infectados.

El impedimento del desarrollo neurológico ocurrió en 46 de 134 (34%) neonatos con sepsis comprobada en comparación con 55 de 235 (23%) neonatos no infectados."

Lee el artículo del Dr. Schlapbach: https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/128/2/e348/30626/Impact-of-Sepsis-on-Neurodevelopmental-Outcome-in

El Dr. Greg Vigna, abogado nacional de sepsis por línea, afirma, "Sabiendo que la sepsis neonatal conduce a una discapacidad a largo plazo, incluida la parálisis cerebral, no hay justificación para usar líneas de PICC de poliuretano y otras líneas centrales de poliuretano, ya que no hacen nada para prevenir la adhesión bacteriana al tubo del catéter que conduce a la colonización bacteriana e infección de la línea. La sepsis por línea representa aproximadamente 1/3 de las infecciones adquiridas en el hospital."

El Dr. Vigna continúa, "Existen diseños alternativos más seguros para la línea o tubería que reducen sustancialmente el riesgo de infección y coágulos sanguíneos."

¿Qué es la sepsis? Daño múltiple en órganos debido a la inflamación como resultado de una infección que puede resultar en daño a órganos como el cerebro, los riñones, el corazón, el hígado y el pulmón.

¿Qué es el shock séptico? Una condición potencialmente mortal que causa una presión arterial peligrosamente baja debido a una infección que puede resultar en amputaciones de dedos de las manos y de los pies, daño cerebral, insuficiencia renal, dependencia de ventilador, dependencia de oxígeno y daño nervioso.

El Dr. Vigna concluye, "Una abrumadora mayoría de las líneas de PICC, líneas centrales y líneas intermedias en el mercado son defectuosas. No hay justificación para el uso de líneas de PICC de poliuretano obsoletas que no están diseñadas para reducir el riesgo de infecciones. La parálisis cerebral y otras lesiones neurológicas crónicas están ocurriendo en pacientes de todas las edades."

El Dr. Vigna es un abogado de California y Washington DC que representa a aquellos con lesiones graves causadas por dispositivos médicos defectuosos, incluidas las líneas de PICC, líneas intermedias, líneas centrales y MedPorts. Representa a los lesionados con el Ben Martin Law Group, un bufete de abogados nacional de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas. Los abogados son especialistas en responsabilidad de productos y negligencia médica, y representan a los más lesionados en todo el país.

