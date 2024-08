רוזן, יועץ למשקיעים מוביל, מעודד את משקיעי Methode Electronics, Inc לקבל ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – MEI

ניו יורק, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- מדוע: משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי דין בינלאומי העוסק בזכויות משקיעים, מודיעה על הגשת תביעה ייצוגית בשם רוכשי המניות הרגילות של Methode Electronics, Inc (NYSE: MEI) בין התאריכים 23 ביוני 2022 עד 6 במרץ 2024, שני התאריכים כוללים ("התקופה הייצוגית"). כבר הוגשה תביעה ייצוגית. אם ברצונכם לשמש כתובע המרכזי, עליכם לעתור לבית המשפט עד ולא יאוחר מתאריך 25 באוקטובר 2024.



מה החשיבות: אם רכשתם מניות רגילות של Methode במהלך התקופה המדוברת, ייתכן שאתם זכאים לפיצוי ללא דמי השתתפות עצמית, או עלויות מכוח הסדר תשלום מותנה.

מה הלאה: בכדי להצטרף לתביעה הייצוגית נגד חברת Methode, או למידע אודות התביעה הייצוגית היכנסו אל: https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=21318 , או צרו קשר עם פיליפ קים (Phillip Kim), במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל: case@rosenlegal.com . כבר הוגשה תביעה ייצוגית. אם ברצונכם לשמש כתובע המרכזי, עליכם לעתור לבית המשפט עד ולא יאוחר מתאריך 25 באוקטובר 2024. תובע מרכזי הוא גורם מייצג, הפועל בשמם של כל השותפים לתביעה בכל הנוגע לניהול ההתדיינות המשפטית.

למה משרד רוזן עורכי דין: אנו מעודדים את המשקיעים לבחור עורך דין ראוי, בעל עבר של הצלחות מובילות. לעיתים קרובות, משרדי עורכי דין המוציאים הודעות חסרים ניסיון דומה, משאבים, או הכרת עמיתים משמעותית. היו נבונים בבחירת עורך דין. משרד עורכי הדין רוזן מייצג משקיעים ברחבי העולם, תוך ריכוז עיסוקו בתביעות ייצוגיות בניירות ערך ובליטיגציה נגזרת של בעלי מניות. משרד עורכי הדין רוזן השיג את הסדר התביעה הייצוגית הגדול ביותר אי פעם בניירות ערך נגד חברה סינית. משרד רוזן עורכי דין מדורג במקום הראשון על ידי ISS שרותי תביעה ייצוגית, בגין מספר יישובי תביעות ייצוגיות בשנת 2017. המשרד מדורג בין ארבעת הראשונים מדי שנה מאז שנת 2013, והחזיר מאות מיליוני דולרים למשקיעים. בשנת 2019 לבדה משרד עורכי הדין החזיר 438 מיליון דולרים למשקיעים. בשנת 2020, השותף המייסד לורנס רוזן הוכרז על ידי חברת law360 כ"ענק לשכת התביעות הייצוגיות". רבים מעורכי הדין במשרד זה מוכרים על ידי הביטאונים Lawdragon, Super Lawyers.

במה מדובר: על פי התביעה, במהלך התקופה הייצוגית, הנתבעים הציגו הצהרות כוזבות ו/או מטעות ו/או נמנעו מלגלות כי: (1) Methode איבדה עובדים מיומנים ומנוסים במהלך מגפת הקורונה הדרושים כדי להשלים בהצלחה את המעבר של Methode ממודל הייצור ההיסטורי שלה בנפח נמוך לתמהיל גבוה, דגם ייצור נמוך במפעל שלה במונטריי, מקסיקו; (2) ניסיונותיה של Methode להחליף את ייצור הקונסולה המרכזית של ג'נרל מוטורס ("GM") במוצרים מגוונים ומיוחדים יותר עבור מגוון רחב יותר של יצרני רכב ויצרני ציוד מקורי ("OEM"), במיוחד בתחום הרכב החשמלי ("EV"), סבלו מליקויים בתכנון הייצור, מחסור במלאי, בעיות ספקים וספקים, ובסופו של דבר, ביצוע כושל של התוכניות האסטרטגיות של Methode; (3) מערכות הייצור של Methode במתקן הקריטי שלה במונטריי סבלו ממגוון ליקויים לוגיסטיים, כגון קידוד לא תקין של המערכת, טעויות שילוח, זמני אספקה שגויים, מערכות בקרת איכות לקויות וכשלים ברכישת חומרי גלם נחוצים בזמן וביעילות; (4) Methode פיגרה באופן משמעותי בהשקת תוכניות חדשות לרכב חשמלי מחוץ למתקן שלה במונטריי, מה שמנע ממתודה לקבל בזמן הכנסות מפרסי תוכנית רכב חשמלי חדשים; ו-(5) כתוצאה מהאמור לעיל, Methode לא הייתה בדרך להשיג את תחזית הרווח המדולל למניה ("EPS") לשנת 2023 או את שיעור הצמיחה השנתי המורכב של 6% המכירות האורגניות ("CAGR") ל-3 שנים המיוצג למשקיעים והערכות אלה חסרות בסיס עובדתי סביר. כאשר הפרטים האמיתיים נכנסו לשוק, נטען בתביעה כי נגרמו למשקיעים נזקים.

כדי להצטרף לתביעה הייצוגית נגד Methode, היכנסו ל- https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=21318 או צרו קשר עם פיליפ קים, במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל case@rosenlegal.com לקבלת מידע על התביעה הייצוגית.

אף מחלקה לא אושרה. עד שהדבר יקרה, אינכם מיוצגים על ידי גורם מייעץ, אלא אם סיכמתם עם גורם כזה. באפשרותכם לבחור גורם מייעץ מטעמכם. כמו כן, ביכולתכם להישאר חבר סמוי ולא לעשות דבר בשלב זה. יכולתו של משקיע להיות שותף להתאוששות עתידית פוטנציאלית אינה תלויה בשירותו כתובע מרכזי.

למידע נוסף:

Laurence Rosen, Esq.

Phillip Kim, Esq.

The Rosen Law Firm, P.A.

275 Madison Avenue, 40th Floor

New York, NY 10016

Tel: (212) 686-1060

Toll Free: (866) 767-3653

Fax: (212) 202-3827

case@rosenlegal.com

www.rosenlegal.com

