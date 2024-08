Sanoma Oyj, lehdistötiedote, 28.8.2024 klo 14.00

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt Sanomalle valituslupaa koskien Media Finlandin tiettyjen aikakauslehtien jakelun arvonlisäverokohtelua

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt Sanomalle valituslupaa koskien hallinto-oikeuden päätöstä, joka liittyi Sanoma Media Finland Oy:n huhtikuussa 2021 verotuksen oikaisulautakunnalta saamaan, vuosia 2015–2018 koskeneen verotarkastuksen jälkeen annettuun arvonlisäverojen maksuunpanopäätökseen. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua yhtiön valitukseen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen seurauksena hallinto-oikeuden kielteinen päätös jäävät voimaan. Päätöksellä ei ole vaikutusta Sanoman taloudelliseen tulokseen tai rahavirtaan, koska arvonlisäverovaateet on maksettu vuosina 2021–2022 ja kirjattu tulokseen vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä.

Taustaa

Sanoma tiedotti 29.4.2021 Sanoma Media Finlandin saaneen verotuksen oikaisulautakunnalta maksuunpanopäätöksen, jonka perusteella Sanoma maksoi arvonlisäveroa, veronkorotuksia ja korkoja n. 25 milj. euroa vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä. Maksuunpanopäätös liittyi tiettyjen eri puolilla Eurooppaa painettujen ja keskitetysti norjalaisessa logistiikkakeskuksessa käsiteltyjen ja sieltä jaettujen aikakauslehtien arvonlisäverokohtelua vuosina 2015–2018 koskeneeseen verotarkastukseen. Sanoma piti maksuunpanopäätöstä perusteettomana ja valitti siitä hallinto-oikeuteen.

16.12.2022 Sanoma ilmoitti saaneensa vastaavanlaisen maksuunpanopäätöksen Sanoma Media Finlandin vuosia 2019–2021 koskeneen verotarkastuksen perusteella. Sanoma maksoi päätöksen mukaisen arvonlisäveron, veronkorotuksen ja korot, yhteensä n. 11 milj. euroa vuoden 2022 neljännellä vuosineljänneksellä. Sanoma piti myös tätä maksuunpanopäätöstä perusteettomana ja on valittanut siitä verotuksen oikaisulautakuntaan, jossa asian käsittely on kesken.

8.6.2023 Sanoma ilmoitti hallinto-oikeuden antaneen kielteisen päätöksen valitukseen, joka liittyi Sanoma Media Finlandin vuosia 2015–2018 koskeneen verotarkastuksen jälkeen annettuun arvonlisäverojen maksuunpanopäätökseen. Hallinto-oikeuden päätöksen perusteella Sanoma kirjasi vuosien 2015−2018 ja 2019−2021 nettomääräisesti yhteensä n. 30 milj. euron arvonlisäverovaatimukset vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen tulokseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.

Lisätietoja

Sijoittajat: Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, Sanoma Oyj, puh. 040 560 5601

Media: Hanna Johde, viestintä- ja työntekijäkokemusjohtaja, Sanoma Media Finland Oy, puh. 040 673 8977

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli n. 1,4 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 12,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

