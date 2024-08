Thay đổi Kinh năm 2024: Phân tích Biến động Thị trường Toàn cầu của David Barrett, CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd

David Barrett, CEO của EBC Financial Group UK (Ltd), phân tích sự biến động của thị trường toàn cầu, tác động của các chính sách lãi suất thay đổi và các chiến lược đầu tư an toàn trong bối cảnh những biến động kinh tế đang diễn ra vào năm 2024.

CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd, phân tích sự biến động thị trường, lãi suất và chiến lược trú ẩn an toàn trước những thay đổi kinh tế năm 2024.

Các thị trường toàn cầu đang trong trạng thái biến động khi áp lực lạm phát, các chính sách lãi suất thay đổi và căng thẳng địa chính trị hội tụ tạo ra sự bất ổn chưa từng có trong các lĩnh vực tài chính. David Barrett, CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd và EBC Financial Group (Cayman) Ltd, đưa ra phân tích chuyên sâu về những lực lượng đang định hình bối cảnh tài chính hiện nay và các chiến lược mà nhà đầu tư cần áp dụng để dẫn đầu.

SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ KỲ VỌNG LÃI SUẤT THAY ĐỔI TẠO RA MỘT BỐI CẢNH KINH TẾ BẤT ĐỊNH

Barrett nhấn mạnh rằng trong nửa đầu năm 2024, đã có một giai đoạn phục hồi niềm tin vào giao dịch cổ phiếu tiền mặt. Lúc đó, cả các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đều thúc đẩy sự gia tăng hoạt động, cải thiện thanh khoản và hiệu quả của thị trường. Các báo cáo thu nhập tích cực và các chỉ số kinh tế cải thiện đã hỗ trợ đà tăng này, cho thấy một môi trường đầu tư lành mạnh hơn.

Gần đây, các thị trường toàn cầu đã trải qua biến động đáng kể, do nhiều yếu tố như quyết định tăng lãi suất bất ngờ của Nhật Bản, lo ngại lạm phát và quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao mặc dù có dấu hiệu tăng trưởng kinh tế chậm lại. Tại cuộc họp tháng 7 năm 2024, Fed đã chọn giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất trong 23 năm là 5,25%-5,50%, khiến một số nhà đầu tư bất ngờ vì họ kỳ vọng có tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trước đó, Barrett đã thách thức quan niệm sai lầm rằng lãi suất thấp là tiêu chuẩn mới, nhấn mạnh rằng các mức lãi suất này được thúc đẩy bởi các hoàn cảnh đặc biệt, như đại dịch COVID-19. Ông cảnh báo rằng mặc dù lãi suất thấp cung cấp sự cứu trợ ngắn hạn, nhưng chúng chưa bao giờ được dự định là vĩnh viễn. Quyết định gần đây của các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao hơn phản ánh một sự chuyển đổi rộng lớn hơn khỏi kỷ nguyên của tiền rẻ, khi các nhà hoạch định chính sách tiếp tục đối mặt với lạm phát dai dẳng.

Mặc dù các hành động của Fed phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát, chúng cũng dấy lên lo ngại rằng việc duy trì lãi suất cao trong thời kỳ kinh tế chậm lại có thể đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Các nhà đầu tư, những người đã kỳ vọng vào khả năng cắt giảm lãi suất để giảm bớt áp lực kinh tế, đã phản ứng bằng cách bán tháo cổ phiếu, làm gia tăng sự sụt giảm của thị trường. Phản ứng này nhấn mạnh sự cân bằng tinh tế mà các ngân hàng trung ương phải điều hướng giữa việc quản lý lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Barrett khuyên rằng các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho sự biến động tiếp tục, vì các ngân hàng trung ương có thể cần điều chỉnh chính sách tiền tệ để đáp ứng các điều kiện kinh tế đang thay đổi. Sự linh hoạt trong chiến lược là điều cần thiết, vì khả năng lãi suất cao kéo dài trong trung hạn vẫn còn chưa chắc chắn. Mặc dù có những thách thức này, Barrett lưu ý rằng vẫn còn cơ hội trong giao dịch cổ phiếu tiền mặt, tuy nhiên việc điều hướng trong môi trường này sẽ đòi hỏi một chiến lược cẩn thận và tập trung vào sự ổn định lâu dài.

SỨC MẠNH DOANH NGHIỆP VÀ SỰ HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ THÚC ĐẨY ỔN ĐỊNH KINH TẾ MỸ

Barrett nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tập đoàn Mỹ và các can thiệp của chính phủ trong việc duy trì sự ổn định kinh tế, đặc biệt là giữa những biến động chính trị và kinh tế đang gia tăng. Biến động vào đầu tháng 8 năm 2024 là một phép thử căng thẳng, nhưng các diễn biến mới—đặc biệt là trong bối cảnh chính trị—đang tiếp tục định hình triển vọng thị trường.

Việc Kamala Harris tham gia cuộc đua tổng thống năm 2024 đã thu hút sự chú ý đến một làn sóng chính sách mới nhằm giải quyết các thách thức về chi phí sinh hoạt, bao gồm cả các biện pháp mạnh tay đối với các tập đoàn và các ưu đãi thuế đáng kể cho nhà ở. Các đề xuất của bà, chẳng hạn như khoản hỗ trợ 25.000 USD cho người mua nhà lần đầu và tăng phúc lợi cho trẻ em, đã thu hút sự quan tâm của các cử tri thuộc tầng lớp trung lưu ở các bang chiến trường quan trọng. Tuy nhiên, Barrett chỉ ra rằng mặc dù các biện pháp này hấp dẫn về mặt chính trị, chúng đi kèm với những đánh đổi kinh tế tiềm ẩn. Việc tăng chi tiêu cho nhà ở và tăng thu nhập khả dụng có thể kích thích tăng trưởng kinh tế ngắn hạn nhưng cũng có thể gây áp lực lạm phát.

Barrett lưu ý rằng các thị trường đang theo dõi chặt chẽ các tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang, khi những lo ngại về lạm phát vẫn tồn tại cùng với dấu hiệu tăng trưởng kinh tế chậm lại. Mặc dù một số số liệu đã mạnh hơn dự kiến, mối quan tâm bao trùm vẫn là cách các ngân hàng trung ương cân bằng kiểm soát lạm phát với nguy cơ làm chậm nền kinh tế quá mức. Khi ngôn ngữ tranh cử tăng nhiệt, những lời hứa ngắn hạn nhằm thu hút cử tri có thể dẫn đến những đánh giá nghiêm ngặt hơn về tác động dài hạn của chúng, đặc biệt là đối với các tập đoàn lớn.

Barrett khuyên rằng mặc dù sức mạnh của các tập đoàn và sự hỗ trợ của chính phủ đã giúp ổn định nền kinh tế cho đến nay, các nhà đầu tư cần chú ý đến những thay đổi chính trị và kinh tế rộng lớn hơn sắp tới. Những yếu tố này bao gồm rủi ro lạm phát, những thay đổi tiềm năng trong chính sách tài khóa từ cả hai phía của chính trường, và sự thay đổi trong quan điểm tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Việc hiểu rõ sự giao thoa giữa các lời hứa chính trị và thực tế kinh tế sẽ là chìa khóa để điều hướng những tháng sắp tới.

VÀNG GIỮ VỮNG VỊ THẾ LÀ KHOẢN ĐẦU TƯ CHÍNH TRONG BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG KHÓ LƯỜNG

David nhấn mạnh rằng mặc dù những bất ổn toàn cầu vẫn tiếp diễn, vàng vẫn là một lựa chọn đầu tư đáng tin cậy. Khi căng thẳng địa chính trị và những thách thức kinh tế tiếp tục kéo dài trong năm 2024—như lo ngại về lạm phát, lãi suất dao động và triển vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ—vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn vẫn giữ vững.

Đầu năm 2024, đồng đô la Mỹ duy trì sức mạnh đáng kể nhờ lạm phát kéo dài và các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất tăng lên, đồng đô la đã yếu đi do lo ngại về tăng trưởng kinh tế Mỹ. Đồng đô la yếu đi đã hỗ trợ giá vàng, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Kết quả là vàng đã leo lên gần mức cao nhất mọi thời đại, vượt qua mốc 2.500 USD/ounce vào tháng 8 năm 2024—tăng gần 20% trong năm qua.

Barrett nhấn mạnh rằng trong một môi trường kinh tế khó lường, vàng cung cấp một tấm chắn chống lại rủi ro lạm phát và các thay đổi chính sách tiềm tàng. Khi cuộc bầu cử Mỹ đang đến gần và các điều kiện thị trường toàn cầu vẫn không chắc chắn, sự ổn định bền vững của vàng làm cho nó trở thành một yếu tố quan trọng trong một danh mục đầu tư đa dạng, đặc biệt đối với các nhà đầu tư muốn bảo vệ mình trước sự biến động liên tục.

CẶP TIỀN TỆ ĐÔ LA-MỸ YÊN TIẾP TỤC DAO ĐỘNG GIỮA BIẾN ĐỘNG MỚI CỦA THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Barrett nhấn mạnh rằng cặp tiền tệ đô la-yên đã chịu sự biến động kéo dài, đặc biệt khi các thị trường toàn cầu trải qua những biến động mới từ tháng 6 năm 2024. Sự ổn định trước đó của thị trường ngoại hối đã nhường chỗ cho những dao động mạnh vào tháng 8, được thúc đẩy bởi những lo ngại về lạm phát và quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì lãi suất cao kỷ lục. Sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa Mỹ và Nhật Bản vẫn là yếu tố chính, khi Cục Dự trữ Liên bang giữ lãi suất cao để chống lạm phát trong khi Ngân hàng Nhật Bản tiếp tục chính sách nới lỏng cực kỳ lỏng lẻo.

Sự xáo trộn của thị trường vào đầu tháng 8 năm 2024 đã làm gia tăng các biến động này, đặc biệt khi lo ngại về việc duy trì lãi suất cao kéo dài và sự bất ổn kinh tế toàn cầu lan rộng trên các thị trường tài chính. Cặp đô la-yên đã đứng ở vị trí tiên phong của những biến động này, đóng vai trò là một thước đo quan trọng về tâm lý nhà đầu tư và khẩu vị rủi ro trong một môi trường kinh tế ngày càng bất ổn.

Barrett nhấn mạnh rằng sự biến động liên tục của cặp đô la-yên cung cấp những hiểu biết quý giá về các chuyển đổi kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn và sự cân bằng tinh tế mà các ngân hàng trung ương phải đạt được giữa việc kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Khi thị trường đối mặt với những động lực phức tạp này, các chuyển động của cặp đô la-yên tiếp tục là một chỉ báo quan trọng về sự ổn định tài chính quốc tế.

HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH BÁN LẺ GIẢM SÚT DẪN ĐẾN SỰ CHẬM LẠI CỦA GIAO DỊCH CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT, KÌM HÃM THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Barrett lưu ý rằng thị trường ngoại hối (FX), đặc biệt trong lĩnh vực giao dịch bán lẻ, đã chứng kiến sự thay đổi trong hoạt động kể từ giữa năm 2024. Đầu năm nay, sự tham gia của nhà đầu tư bán lẻ vào FX đã có dấu hiệu suy giảm, bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng biến động thị trường, áp lực từ quy định và chính sách tiền tệ thắt chặt. Các sự kiện vào tháng 8 năm 2024, đánh dấu bởi sự biến động lớn của thị trường và lo ngại về lãi suất cao kéo dài, đã làm giảm thêm sự hứng thú đối với các giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trades)—chiến lược dựa vào sự chênh lệch lãi suất giữa các đồng tiền.

Sự chậm lại trong giao dịch bán lẻ đã có hiệu ứng lan tỏa trên thị trường FX. Các giao dịch chênh lệch lãi suất, vốn thường có lợi trong môi trường lãi suất ổn định và dự đoán được, đã trở nên kém hấp dẫn hơn khi sự khác biệt giữa các chính sách của các ngân hàng trung ương ngày càng lớn. Trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì lãi suất cao để chống lạm phát, các ngân hàng trung ương khác, như Ngân hàng Nhật Bản, vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Sự khác biệt này đã tạo ra nhiều bất ổn hơn, khiến các giao dịch này trở nên rủi ro hơn đối với các nhà đầu tư bán lẻ.

Barrett nhấn mạnh rằng sự giảm tham gia từ các nhà giao dịch bán lẻ đang định hình lại động lực của thị trường FX. Trong khi các nhà đầu tư tổ chức tiếp tục chiếm ưu thế, hoạt động bán lẻ giảm đã dẫn đến một môi trường giao dịch kém sôi động hơn, đặc biệt trong các cặp tiền tệ phụ thuộc vào chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất. Các nhà đầu tư cần điều chỉnh để thích ứng với những điều kiện thay đổi này, nhận thức rằng các biến động thị trường do bán lẻ thúc đẩy có thể vẫn ở mức thấp khi các chính sách lãi suất toàn cầu tiếp tục phân hóa.

Chiến Lược Tiếp Cận Của EBC Financial Group

Giữa bối cảnh thị trường biến động liên tục và điều kiện kinh tế toàn cầu thay đổi, EBC Financial Group tiếp tục tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ tài chính phù hợp, giúp nhà đầu tư điều hướng trong môi trường không chắc chắn này. Bằng cách ưu tiên tiếp cận thị trường chuyên nghiệp và tính linh hoạt trong vận hành, EBC Financial Group cam kết thích ứng với cả các động lực thị trường và các thay đổi quy định.

Barrett khuyên các nhà đầu tư cần duy trì sự cảnh giác trước sự bất ổn kinh tế đang diễn ra. Lựa chọn các nhà môi giới uy tín, cập nhật thông tin về những thay đổi quy định và duy trì khả năng thích ứng là những chiến lược quan trọng để thành công trong các thị trường đang phát triển nhanh chóng ngày nay

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.