การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจปี 2024: การวิเคราะห์ความผันผวนของตลาดโลกโดย CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd

David Barrett CEO ของ EBC Financial Group UK (Ltd) วิเคราะห์ความผันผวนของตลาดโลก ผลกระทบของนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง และกลยุทธ์การลงทุนที่ปลอดภัย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในปี 2024

David Barrett, CEO ของ EBC Financial Group UK (Ltd) วิเคราะห์ความผันผวนของตลาดโลกในปี 2024 โดยเน้นไปที่การปรับตัวของนักลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

ตลาดโลกอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอน เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราดอกเบี้ย และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มาบรรจบกัน สร้างความไม่แน่นอนที่ไม่เคยมีมาก่อนในภาคการเงิน เดวิด บาร์เร็ตต์ ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd และ EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้นำเสนอบทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับแรงผลักดันที่กำหนดทิศทางของภูมิทัศน์ทางการเงินในปัจจุบัน และกลยุทธ์ที่นักลงทุนต้องใช้เพื่อให้ก้าวล้ำในสภาวะเช่นนี้

ความผันผวนของตลาดหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยสร้างภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน

David ชี้ให้เห็นถึงช่วงเวลาที่ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นเงินสดกลับมาสู่ระดับสูงอีกครั้งในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 ในเวลานั้น นักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อยเป็นแรงขับเคลื่อนในการเพิ่มกิจกรรมการซื้อขาย ซึ่งช่วยเสริมสภาพคล่องและประสิทธิภาพของตลาด รายงานผลประกอบการที่เป็นบวกและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดกระแสนี้ บ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมการลงทุนที่มีสุขภาพดีขึ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตลาดทั่วโลกเผชิญกับความปั่นป่วนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยรวมถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิดของญี่ปุ่น ความกังวลด้านเงินเฟ้อ และการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐที่จะคงอัตราดอกเบี้ยสูงไว้แม้ว่าเศรษฐกิจจะเริ่มชะลอตัวลงก็ตาม ในการประชุมเมื่อเดือนกรกฎาคม 2024 ธนาคารกลางสหรัฐเลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับสูงสุดในรอบ 23 ปี ที่ 5.25%-5.50% ทำให้บางส่วนในตลาดที่หวังจะเห็นสัญญาณการผ่อนคลายของนโยบายการเงินรู้สึกประหลาดใจ

เขาเคยตั้งข้อสังเกตว่าการที่มีความเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำจะเป็นมาตรฐานใหม่นั้นเป็นสิ่งที่ผิดพลาด เขาเน้นว่าอัตราดอกเบี้ยเหล่านั้นเกิดขึ้นจากสถานการณ์พิเศษ เช่น การระบาดของ COVID-19 และเตือนว่าแม้อัตราดอกเบี้ยต่ำจะให้ความผ่อนคลายระยะสั้น แต่ไม่เคยถูกตั้งใจให้เป็นสิ่งถาวรเลย การตัดสินใจล่าสุดของธนาคารกลางในการรักษาอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขึ้นจากยุคของเงินราคาถูก เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายยังคงเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าการดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐจะสอดคล้องกับเป้าหมายในการควบคุมเงินเฟ้อ แต่ก็ทำให้เกิดความกังวลว่าการรักษาอัตราดอกเบี้ยให้สูงในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวอาจผลักดันเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย นักลงทุนที่คาดหวังว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดแรงกดดันทางเศรษฐกิจตอบสนองด้วยการเทขายหุ้น ซึ่งทำให้ตลาดตกต่ำลงไปอีก การตอบสนองนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลที่ละเอียดอ่อนที่ธนาคารกลางต้องจัดการระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อและการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

David แนะนำว่านักลงทุนควรเตรียมตัวสำหรับความผันผวนที่ต่อเนื่อง เนื่องจากธนาคารกลางอาจต้องปรับนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากยังไม่แน่ชัดว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงอาจยังคงอยู่ในระยะกลางหรือไม่ แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แบร์เร็ตต์ยังคงเห็นว่ามีโอกาสในการซื้อขายหุ้นเงินสดอยู่ แต่การนำทางในสภาพแวดล้อมนี้จะต้องอาศัยกลยุทธ์ที่รอบคอบและการมุ่งเน้นในระยะยาวเพื่อความมั่นคง

ความแข็งแกร่งขององค์กรและการสนับสนุนจากรัฐบาลขับเคลื่อนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

David ได้เน้นบทบาทสำคัญที่บริษัทสหรัฐฯ และการแทรกแซงจากรัฐบาลยังคงมีในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น ความผันผวนในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2024 ถือเป็นการทดสอบความเครียด แต่เหตุการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิทัศน์ทางการเมือง กำลังมีผลต่อมุมมองตลาดเพิ่มเติม

การเข้ามาของ Kamala Harris ในศึกการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2024 ได้ดึงความสนใจไปยังนโยบายใหม่ๆ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ รวมถึงการกดดันบริษัทและแรงจูงใจด้านภาษีที่สำคัญสำหรับที่อยู่อาศัย ข้อเสนอของเธอ เช่น การให้เงิน 25,000 ดอลลาร์สำหรับผู้ซื้อบ้านครั้งแรกและการเพิ่มสวัสดิการเด็ก ได้ดึงดูดความสนใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐสำคัญ อย่างไรก็ตาม แบร์เร็ตต์ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าแนวทางเหล่านี้จะมีความดึงดูดทางการเมือง แต่ก็มีการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในด้านที่อยู่อาศัยและรายได้ที่สูงขึ้นอาจกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้น แต่ก็อาจทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

David ระบุว่าตลาดกำลังจับตาดูสัญญาณนโยบายจากธนาคารกลางสหรัฐอย่างใกล้ชิด เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ควบคู่ไปกับสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจ แม้ว่าบางข้อมูลจะมีความแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ แต่ความกังวลที่ครอบคลุมยังคงอยู่ที่วิธีที่ธนาคารกลางจะจัดสมดุลระหว่างการควบคุมเงินเฟ่อกับความเสี่ยงในการชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจมากเกินไป ขณะที่การพูดจาทางการเมืองเพิ่มขึ้น สัญญาระยะสั้นที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้ลงคะแนนอาจนำไปสู่การประเมินที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทขนาดใหญ่

เขาแนะนำว่าแม้ว่าความแข็งแกร่งขององค์กรและการสนับสนุนจากรัฐบาลจะช่วยให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพจนถึงขณะนี้ นักลงทุนควรตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคลังที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการเงินของธนาคารกลาง การเข้าใจการตัดสินใจทางการเมืองและความเป็นจริงทางเศรษฐกิจจะเป็นกุญแจสำคัญในการนำทางในเดือนที่จะถึงนี้

ทองคำยังคงมีความมั่นคงเป็นการลงทุนหลักในตลาดที่ไม่แน่นอน

David เน้นย้ำว่าแม้ในสภาวะความไม่แน่นอนระดับโลกที่ยังคงดำเนินอยู่ ทองคำยังคงเป็นทางเลือกการลงทุนที่เชื่อถือได้ ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์และความท้าทายทางเศรษฐกิจยังคงมีอยู่ในปี 2024 เช่น ความกังวลด้านเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ บทบาทของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงมั่นคง

ในช่วงต้นปี 2024 ดอลลาร์สหรัฐยังคงมีความแข็งแกร่งอย่างมากเนื่องจากเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างก้าวร้าวของธนาคารกลางสหรัฐ อย่างไรก็ตาม เมื่อความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ดอลลาร์ได้อ่อนค่าลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ การอ่อนค่าของดอลลาร์นี้ช่วยสนับสนุนราคาทองคำ ทำให้ทองคำมีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนระหว่างประเทศ ส่งผลให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นจนใกล้ถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยสูงกว่า 2,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในเดือนสิงหาคม 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ในช่วงปีที่ผ่านมา

เขาได้เน้นว่าในสภาพแวดล้อมของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ทองคำเสนอกันชนต่อความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่การเลือกตั้งของสหรัฐฯ ใกล้เข้ามาและสภาพตลาดทั่วโลกยังคงไม่แน่นอน ความมั่นคงที่ยั่งยืนของทองคำทำให้มันเป็นองค์ประกอบสำคัญของพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการป้องกันความผันผวนที่กำลังดำเนินอยู่

คู่สกุลเงินดอลลาร์-เยนยังคงผันผวนท่ามกลางความผันผวนใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์

เขาเน้นว่าคู่สกุลเงินดอลลาร์-เยนเผชิญกับความผันผวนที่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความวุ่นวายใหม่ในตลาดโลกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2024 ความสงบในตลาดฟอเร็กซ์ในช่วงต้นได้เปลี่ยนไปเป็นความผันผวนที่รุนแรงในเดือนสิงหาคม ซึ่งเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐในการรักษาอัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นประวัติการณ์ การแยกต่างหากในนโยบายการเงินระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ โดยธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ในขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างมาก

ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2024 ได้เพิ่มความผันผวนนี้ โดยเฉพาะเมื่อความกลัวเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นเวลานานและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของตลาดการเงิน คู่สกุลเงินดอลลาร์-เยนเป็นแนวหน้าของการเคลื่อนไหวเหล่านี้ โดยทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับความรู้สึกของนักลงทุนและความต้องการความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงมากขึ้น

แบร์เร็ตต์ชี้ให้เห็นว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นในคู่เงินดอลลาร์-เยนเป็นการให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคที่กว้างขึ้นและความสมดุลที่ละเอียดอ่อนที่ธนาคารกลางต้องจัดการระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะที่ตลาดต้องเผชิญกับพลศาสตร์ที่ซับซ้อนเหล่านี้ การเคลื่อนไหวของคู่เงินดอลลาร์-เยนยังคงเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับเสถียรภาพทางการเงินระหว่างประเทศ

การลดลงของกิจกรรมการซื้อขายปลีกทำให้การเทรดแบบ Carry ชะลอตัวและส่งผลกระทบต่อตลาดฟอเร็กซ์

แบร์เร็ตต์ระบุว่าตลาดฟอเร็กซ์ โดยเฉพาะในด้านการซื้อขายปลีก ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมตั้งแต่กลางปี 2024 ในช่วงต้นปี การมีส่วนร่วมของนักลงทุนปลีกในฟอเร็กซ์ได้แสดงสัญญาณของการลดลงแล้ว ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้น, ความกดดันจากการควบคุม, และนโยบายการเงินที่เข้มงวด เหตุการณ์ในเดือนสิงหาคม 2024 ที่มีความผันผวนของตลาดสูงและความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงอย่างต่อเนื่อง ได้ทำให้ความสนใจในกลยุทธ์การเทรดแบบ Carry ลดลง กลยุทธ์ที่พึ่งพาความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงิน

การชะลอตัวของกิจกรรมการซื้อขายปลีกมีผลกระทบต่อภาวะตลาดฟอเร็กซ์ การเทรดแบบ Carry ซึ่งมักจะได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เสถียรและคาดเดาได้ กลับกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจน้อยลงเมื่อความแตกต่างระหว่างนโยบายของธนาคารกลางขยายตัว ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ธนาคารกลางอื่นๆ เช่น ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ความแตกต่างนี้ได้เพิ่มความไม่แน่นอน ทำให้การเทรดเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงขึ้นสำหรับนักลงทุนปลีก

แบร์เร็ตต์เน้นว่าการลดลงของการมีส่วนร่วมจากนักลงทุนปลีกกำลังเปลี่ยนแปลงพลศาสตร์ของตลาดฟอเร็กซ์ แม้ว่านักลงทุนสถาบันจะยังคงครองตลาด แต่การลดลงของกิจกรรมการซื้อขายปลีกทำให้สภาพแวดล้อมการซื้อขายมีความน้อยลง โดยเฉพาะในคู่เงินที่พึ่งพากลยุทธ์การเทรดแบบ Carry นักลงทุนต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนี้ โดยตระหนักว่าการเคลื่อนไหวของตลาดที่ขับเคลื่อนโดยนักลงทุนปลีกอาจยังคงซบเซาเนื่องจากนโยบายอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่แตกต่างกัน

แนวทางยุทธศาสตร์ของ EBC Financial Group

ท่ามกลางความผันผวนของตลาดและสภาพเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง EBC Financial Group ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินที่ปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถนำทางในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนนี้ โดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงตลาดอย่างมืออาชีพและความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน EBC Financial Group ยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับตัวให้เข้ากับพลศาสตร์ของตลาดและการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ

แบร์เร็ตต์แนะนำให้นักลงทุนยังคงระมัดระวังท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ดำเนินอยู่ การเลือกโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียง, การติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ, และการรักษาความยืดหยุ่นเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับความสำเร็จในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย และ EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมน

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอ บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นต้น EBC ยังเป็นพันธมิตร ในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของ ประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้นEBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบ ความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้ เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์ รอบตัวเรามากขึ้น

