Sunly, ein Produzent erneuerbarer Energien, nimmt 300 Mio. EUR zur Erhöhung der Energiesicherheit und Beschleunigung von Projekten für erneuerbare Energien in den baltischen Staaten und Polen auf

TALLINN, Estland, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunly, ein führender Produzent von erneuerbaren Energien, hat eine Fremdfinanzierung in Höhe von 300 Mio. EUR aufgenommen, um den Bau von 1,3 GW an Solar-, Wind-, Speicher- und Hybridparks im Baltikum und Polen zu beschleunigen. Die Finanzierung wird von Rivage Investment über REDI HR2, ihren zweiten hochverzinslichen Infrastruktur-Kreditfonds und ihren Fund for Infrastructure Climate Solutions, und von Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) über ihren Green Credit Fund I bereitgestellt, mit zusätzlicher Beteiligung der größten norwegischen Pensionsgesellschaft Kommunal Landspensjonskasse (KLP) über von CIP verwaltete Fonds. Der aufgenommene Betrag spiegelt das starke Vertrauen des Marktes in die Fähigkeit von Sunly wider, die regionale Energiewende voranzutreiben.



Während die EU aktiv daran arbeitet, ihre Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern, steht sie vor weiteren Herausforderungen. Trotz der Bemühungen, die Abhängigkeit zu verringern, importierten die EU-Länder im Mai 2024 rund 30 % mehr Erdgas aus Russland als im September 2022, berichtet Clean Energy Wire. In den baltischen Staaten und Polen hat Russlands bedeutender Einfluss auf den regionalen Energiemarkt diese Gebiete in der Vergangenheit Preisschwankungen und Versorgungsunterbrechungen im Zusammenhang mit geopolitischen Spannungen ausgesetzt, was häufig zu höheren Energiekosten für die Verbraucher führte als in anderen europäischen Ländern. Die für Februar nächsten Jahres geplante Abkopplung vom russischen und weißrussischen Stromnetz soll die regionale Energieunabhängigkeit und -sicherheit erhöhen.

Priit Lepasepp, Mitbegründer und CEO von Sunly, dazu: „Diese Investition ermöglicht es uns, unsere Infrastruktur mit neuen Netzanschlüssen und Solarparks in den baltischen Staaten zu verbessern, was den Ausbau unserer Onshore-Wind- und Speicherpipeline unterstützen wird. Um zur Senkung der Energiekosten beizutragen, werden wir uns auf zwei Schlüsselbereiche konzentrieren: den Bau einer Hybrid-Pipeline mit Speichermöglichkeiten und die weitere Elektrifizierung von Heizungs- und Mobilitätssystemen, um so unsere Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu verringern und die Nutzung lokaler erneuerbarer Ressourcen zu optimieren.“

Sunly beabsichtigt, integrierte Hybridparks zu entwickeln, die Wind-, Solar- und Energiespeicherbatterien an einem einzigen Anschlusspunkt und einer direkten Leitung zu den Verbrauchern kombinieren. Diese Methode verbessert die Stabilität der Energieerzeugung unter verschiedenen Wetterbedingungen und optimiert die Kosteneffizienz durch die Senkung der Netzanschlussgebühren, die voraussichtlich mehr als die Hälfte der gesamten Energiekosten ausmachen werden. Es wird erwartet, dass dieser Ansatz den Verbrauchern, insbesondere den großen Industriekunden mit hohem Energieverbrauch, erhebliche Vorteile bringt, indem er die regionale Energiesicherheit und die betriebliche Effizienz erhöht.

Gaétane Tracz, Partner und Leiter des Infrastructure Debt Teams bei Rivage, dazu: „Wir freuen uns, das starke Führungsteam von Sunly bei seinem ehrgeizigen Wachstumskurs zu unterstützen und dazu beizutragen, den Bau von Hybridparks für erneuerbare Energien in den baltischen Staaten und Polen zu beschleunigen. Wir teilen die Mission von Sunly, einen Beitrag zur sinnvollen Energieerzeugung zu leisten, zur Energiesicherheit in der EU beizutragen und Investitionen mit attraktiver Performance und ESG-Auswirkungen zu tätigen.“

Jakob Groot, Partner bei CIP und Co-Leiter des CI Green Credit Fund I, kommentierte dies wie folgt: „Wir freuen uns sehr über den Beginn unserer Partnerschaft mit Sunly und ihrem sehr erfahrenen Managementteam. Dieses Finanzierungspaket wird einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung und zum Bau von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien leisten und die Dekarbonisierungsbestrebungen in den baltischen Staaten und in Polen unterstützen. Es stellt eine attraktive Investition für unseren Green Credit Fund I dar.“

Oliver Siem, Director, Investments and Operations, bei der Kommunal Landspensjonskasse (KLP), ergänzte: „Wir freuen uns, dass wir aufgrund unserer langjährigen Beziehung zu CIP erneut als Co-Investor für ein Projekt im Bereich der erneuerbaren Energien in Polen und im Baltikum eingeladen werden. Dies ist einer von vielen Schritten auf dem Weg zu unserem Ziel, uns bis 2050 an Paris zu orientieren.“

Eines der ersten Projekte, das von dieser Finanzierung profitiert, ist der 244-MW-Solarpark Risti in Estland, der den jährlichen Stromverbrauch von 55.000 Haushalten decken kann. Dieser ist derzeit als Hybridpark geplant, Sunly hat aber bereits Erweiterungspläne, die Onshore-Windturbinen und Batteriespeicher für die Zukunft vorsehen.

Außerdem wird sofort mit dem Bau von vier Solarparks in Lettland mit einer Gesamtkapazität von 553 MW begonnen. Diese lettischen Parks sind ebenfalls als Hybridanlagen konzipiert, wobei eventuell geplant ist, Windkraftanlagen oder Batteriespeicher oder eine Kombination aus beidem zu integrieren. Das 1,3-GW-Portfolio umfasst auch mehrere große Hybrid-Solarparks in Litauen sowie kleine und große Solarparks in Polen bis Ende 2026.

Mit dieser Investition wird die Expansion von Sunly mit insgesamt 765 Mio. EUR Fremd- und Eigenkapital von Investoren unterstützt, darunter der französische Fonds Mirova, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) und verschiedene Banken. Im Jahr 2023 konnte Sunly rund 200 Mio. EUR von seinen bestehenden Investoren, der Mirova und der EBRD für die weitere Entwicklung und den Bau von Solar- und Windparks in Estland, Lettland, Litauen und Polen aufbringen.

Anmerkungen für Redakteure

Weitere informationen:

Anna Lindpere

Sunly Head of Communications

anna.lindpere@sunly.ee

+37256463229

Sunly ist ein Produzent von erneuerbaren Energien, der Projekte für erneuerbare Energien im Baltikum und in Polen entwickelt und betreibt und in Start-ups im Bereich der Elektrifizierung investiert. Die Kernaktivität von Sunly – die Erzeugung erneuerbarer Energien – spielt eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der Ziele in den Bereichen Klima, Energiesicherheit und Bezahlbarkeit von Energie, die in der Region anstehen. Derzeit verfügt Sunly über 230 MW in Betrieb befindliche und 126 MW im Bau befindliche Solarparks sowie über einen in einen Solarpark integrierten 2-MWh-Speicher. Zusätzlich zu dieser Fremdfinanzierung strebt Sunly eine projektbezogene vorrangige Finanzierung an, um die für die Projekte Risti und Lettland erforderlichen Investitionsausgaben vollständig zu finanzieren. Durch die neuen 1,3-GW-Projekte erhöht sich die Gesamtkapazität von Sunly im Bereich der erneuerbaren Energien auf 1,6 GW, wobei das ehrgeizige Ziel besteht, bis 2030 4,6 GW an operativen Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien zu erreichen.

Rivage Investment wurde 2010 gegründet und verwaltet mit seinen komplementären Anlagestrategien ein Vermögen von ca. 7,7 Mrd. EUR im gesamten Risiko-Rendite-Spektrum, das von Investment Grade (vorrangig besicherte Kerninfrastruktur und Kredite an öffentliche Einrichtungen) bis hin zu hochverzinslichen Impact- und Wachstumsanleihen reicht, die sich auf die Umstellung auf saubere Energien und eine umfassendere Dekarbonisierung konzentrieren. Diese Strategien werden durch den bahnbrechenden ESG-Ansatz von Rivage untermauert, der in der gesamten Organisation, im Anlageprozess und im Anlagefokus verankert ist.

Copenhagen Infrastructure Partners wurde 2012 gegründet. Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) ist heute der weltweit größte spezialisierte Fondsmanager für Investitionen in erneuerbare Energien auf der grünen Wiese und ein weltweit führender Anbieter von Offshore-Windkraftanlagen. Die von CIP verwalteten Fonds konzentrieren sich auf Investitionen in Offshore- und Onshore-Windkraft, Photovoltaik, Biomasse und Energie aus Abfall, Übertragung und Verteilung, Reservekapazität, Speicherung, moderne Bioenergie und Power-to-X. CIP verwaltet 12 Fonds und hat bis heute rund 28 Mrd. EUR für Investitionen in Energie und die damit verbundene Infrastruktur von mehr als 160 internationalen institutionellen Anlegern aufgebracht. CIP hat etwa 500 Mitarbeiter und 12 Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Der Copenhagen Infrastructure Green Credit Fund I (CI GCF I) wurde im Februar 2022 aufgelegt und verfügt über Einlagen in Höhe von 1 Mrd. EUR, wobei weitere 200 Mio. EUR als Co-Investitionen verwaltet werden. Der CI GCF I ist der erste Kreditfonds von CIP und bietet private Projektfinanzierungen mit nachrangigen Risikomerkmalen zur Unterstützung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien weltweit.

Die Kommunal Landspensjonskasse (KLP) ist die größte Lebensversicherungsgesellschaft Norwegens. Die KLP erbringt Renten-, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen für Gemeinden, Landkreise, Gesundheitsunternehmen und Unternehmen des öffentlichen und privaten Sektors sowie für deren Mitarbeiter. Die KLP-Gruppe verfügt über ein Gesamtvermögen von über 1.000 Mrd. NOK. Die KLP unterstützt das Pariser Abkommen und das 1,5-Grad-Ziel. Jetzt hat der Verwaltungsrat die Roadmap von KLP für Netto-Null-Emissionen bis 2050 angenommen. Die Roadmap beschreibt, wie die KLP auf die Ziele des Pariser Abkommens hinarbeitet und wie wir unseren Beitrag dazu messen werden.

Augusta fungierte während des Prozesses als exklusiver Finanzberater für Sunly. Ashurst, Gide und Ellex fungierten als Rechtsberater der Kreditgeber, während White & Case, Sorainen und CMS Sunly vertraten.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/958408f1-b401-4305-bf2c-a0937eb4c510

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.