شركة WINGIE الرائدة في مجال السفر تكشف عن بيانات حول اتجاهات السفر في الصيف في المملكة العربية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة والرياض، المملكة العربية السعودية،, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- مع اقتراب موسم السفر الصيفي من نهايته، تشارك WINGIE ، سوق السفر الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رؤى رئيسية حول أنماط السفر لمستخدميها في المملكة العربية السعودية. شهد صيف 2024 زيادة ملحوظة بنسبة 70% في حجوزات رحلات الطيران مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس زيادة كبيرة في حماس السكان للسفر.

برَزَت المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا كأهم الوجهات للمسافرين المغادرين من السعودية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. أكثر المسارات الداخلية استخدامًا كانت بين الرياض وجدة، بينما كانت المسارات الدولية الأكثر استخدامًا هي جدة إلى القاهرة والرياض إلى القاهرة. بالإضافة إلى ذلك، سلطت مسارات مثل الرياض إلى إسطنبول، وجدة إلى دبي، الضوء على الأهمية المستمرة للسفر الإقليمي، في حين أظهر مسار جدة إلى لندن بعض الاهتمام بالسفر الدولي. ورغم تنوع اهتمامات السفر، إلا أن التركيز يظل في الغالب على الرحلات الداخلية والوجهات الإقليمية.

وتكشف البيانات الديموغرافية أن 36% من المسافرين كانوا في الفئة العمرية بين 25-34 عامًا، يليهم بنسبة 33% الذين تتراوح أعمارهم بين 35-44 عامًا، مما يشير إلى قاعدة مسافرين شابة وديناميكية. كانت نسبة الذكور بين المسافرين مرتفعة، حيث كان 88% من المسافرين من الذكور و12% من الإناث. كما أن 37% من الحجوزات تمت من قبل مسافر واحد، و25% لمسافريين اثنين، و7% لثلاثة مسافرين، مما يعكس نمطًا من تفضيلات السفر التي تتراوح بين الرحلات الفردية والرحلات الجماعية الصغيرة خلال أشهر الصيف.

ومع تزايد الطلب على السفر، تستخدم WINGIE تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتوفير خيارات متنوعة للرحلات، وأسعار تنافسية، وتجربة حجز سلسة، مما يضمن رحلة مريحة للجميع.

عن مجموعة Wingie Enuygun

مجموعة Wingie Enuygun هي سوق سفر رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتختص في رحلات الطيران من خلال منصاتها wingie.ae ، sa.wingie.com ، wingie.com و enuygun.com . تقدم الشركة مجموعة واسعة من منتجات السفر بما في ذلك رحلات الطيران وحجز الفنادق وتأجير السيارات وتذاكر الحافلات. تشتهر مجموعة Wingie Enuygun بابتكاراتها، وهي في طليعة صناعة السفر عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورائدة في مجال التقدم التكنولوجي وتقود التحول الرقمي داخل الصناعة.

يستفيد Wingie من تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتوفير تجربة مستخدم سلسة، مع ميزة الربط الافتراضي لرحلات الطيران ومجموعة متنوعة من تذاكر الطيران ومحتوى السفر. المنصة متاحة بست لغات، وتوظف أكثر من 400 شخص، وتجذب حوالي 200 مليون زائر سنويًا، مما يؤكد مكانتها كخيار مميز للمسافرين.

للتواصل: marketing@wingie.com

