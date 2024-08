医療からつながりへ： 地域社会との関わりを促進するキング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センター (King Faisal Specialist Hospital & Research Centre: KFSHRC)

サウジアラビア・リヤド発 , Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センター (KFSHRC) は、サウジアラビアの「ビジョン2030」の医療目標に沿って、将来のリーダーを育成し、サウジアラビアの地域社会に良い影響を与える先駆的なプログラムで医療革新をリードしている。

KFSHRCの教育・研修部門は、すべてのレジデントプログラムおよびフェローシッププログラムにおいて、同院の教育プログラムが高い水準を維持するよう努めている。 また最近、卒後医学教育認可評議会 (Accreditation Council for Graduate Medical Education-International: ACGME-I) から認定を受け、サウジアラビア保健専門委員会 (Saudi Commission for Health Specialties: SCFHS) からも完全な機関認定を受けたことで、同院の世界的な評価はさらに高まっている。 シミュレーションを用いた研修や その他の教育的取り組みにより、2023年の研修医試験合格率は88%に達し、合格した研修医の89%がKFSHRCを第一志望として選んでいる。 これと並行して、KFSHRCの健康アドボカシー・クリニック (Health Advocacy Clinic) では、研修生が健康意識向上キャンペーン、患者や家族へのカウンセリング、地域の健康リテラシーの向上に参加している。

さらに、KFSHRCの救命訓練センター (Life Support Training Centre) を通じて、救命技術へのアクセスを広めることを目的としたさまざまなコミュニティイニシアチブが開始された。 これらの取り組みには、消防安全・CPR啓発デー (Fire Safety & CPR Awareness Day) や、多数の医療専門家を認定し、脳卒中事故に対する地域社会の備えを向上させた米国保健協会 (American Health Association: AHA) と共同で実施した、脳卒中上級救命講習 (Advanced Stroke Life Support: ASLS) などが含まれる。 また、先ごろ実施された臨床試験啓発キャンペーン (Clinical Trials Awareness Campaign) では、医療開発における臨床試験の重要性を一般の人々に啓発し、KFSHRCの地域社会への貢献と医学知識の向上へのコミットメントをアピールした。

地域医療はKFSHRCの教育プログラムにとって極めて重要であり、チームメンバー全員が地域社会に良い影響を与えることができるような理念を植え付けるものである。 学問的な卓越性と地域社会との関わりという両面から重点的な取り組みを行うことで、個人や地域社会が健康に対して積極的な役割を果たし、より良い医療結果を目指すことが可能となっている。

2024年の『ブランドファイナンス』誌のランキングによると、キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センターは、世界の学術医療センタートップ250のリストで2年連続で中東・北アフリカ地域で1位、世界で20位にランクされ、サウジアラビアと中東で最も価値のあるヘルスケアブランドとして認められていることは注目に値するものである。 さらに同年、『ニューズウィーク』誌は、同院を世界最高の病院250にランク付けしている。

