تقدم أمانة فائدة تنافسية بنسبة 4.5% على الهامش الحر، لتضع معايير جديدة لعملائها من الأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- تقدّم أمانة، المنصة الرائدة في التداول عبر الإنترنت في الشرق الأوسط، ميزة جديدة لعملائها من الأفراد: معدل فائدة بنسبة 4.5% على أي هامش حر في حساباتهم، يتم احتسابه يوميًا ودفعه شهريًا مباشرة إلى حسابات العملاء



على عكس الودائع الثابتة التقليدية في البنوك التي تتطلب عادةً فترة إغلاق، تتيح أمانة للعملاء كسب فائدة بنسبة 4.5٪ على الأموال المتاحة دون أي قيود، مما يوفر المرونة وإمكانية النمو المالي. يمكن للعملاء الاستثمار والتداول بحرية على تطبيق أمانة، مع العلم أن الفائدة مستحقة حتى على الأموال غير النشطة.

قال محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة: "هذا العرض يميز أمانة عن منافسيها. حيث يستمتع عملاؤنا بالوصول إلى أسواق وأصول متنوعة، بما في ذلك تداول أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون أي تكلفة، وأكثر من 100 عملة مشفرة، بل يمكنهم الآن أيضًا كسب فائدة على أموالهم غير النشطة. أثناء وجود أموال في حساباتهم، يمكن للعملاء التحرك بسرعة كلما ظهرت فرصة سوقية للتداول أو الاستثمار، ولكنهم الآن سيحصلون على فائدة على تلك الأموال خلال انتظار تلك الفرصة. إنها نقطة تحول لأي شخص جاد بشأن تحقيق أقصى استفادة من إمكاناته الاستثمارية".

أضاف رسول: "نحن نسعى دائمًا لتقديم مزايا مالية لا مثيل لها لعملائنا. وأنا على ثقة من أن هذا العرض الجديد لمعدل الفائدة يعزز مكانتنا بقوة أمام البنوك الإقليمية والمنافسين، مما يجعل أمانة الاختيار الأفضل للاستثمار والتداول على حد سواء."

تسعى هذه المبادرة إلى تأكيد التزام أمانة بتقديم مزايا مالية لا مثيل لها لعملائها، مما يعزز مكانتها كرائدة في الأسواق الإقليمية. ومن خلال هذه الإضافة ذات القيمة الكبيرة إلى مجموعة الخدمات المالية، تهدف أمانة إلى اكتساب المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم.

يتم تسجيل كافة عملاء أمانة من الأفراد تلقائيًا في هذا البرنامج، مما يجعل الاستفادة سلسة ومباشرة (يمكن للعملاء الذين يفضلون عدم الحصول على الفائدة إلغاء الاشتراك بسهولة).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع أمانة.

عن أمانة

أمانة هي شركة رائدة في مجال الوساطة المالية. وهي توفر للمستثمرين الأفراد والمتداولين النشطين إمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق المالية العالمية، وتخدم العملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي تدير مكاتب متعددة في دبي، ولندن، وليماسول، وبيروت.

www.amana.app



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5ee41602-c174-4cff-aa2b-9290308d740a الصورة المصاحبة لهذا الإعلان متاحة على

جهة الاتصال: كارولينا سلويكوسكا، مديرة الاتصالات، على karolina.slowikowska@amanacapital.com

