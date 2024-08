키논 로보틱스, 2024 세계 로봇 컨퍼런스에서 로봇지능 갖춘 혁신적인 스마트 서비스 솔루션 공개

베이징, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 중국 서비스 로봇 전문기업인 KEENON Robotics (키논 로보틱스, 이하 키논)가 2024년 8월 21일부터 25일까지 베이징 국제회 전시컨벤션 센터에서 열린 2024 세계 로봇 컨퍼런스 (2024 World Robot Conference)에서 로봇지능을 갖춘 최신 스마트 서비스 솔루션을 공개했다. "새로운 품질의 생산력과 지능형 미래를 위한 혁신 증진"을 테마로 개최된 올해 컨퍼런스에는 주요 전문가들과 업계 선구자, 혁신가들이 한 자리에 모여 로봇 기술의 최신 발전 방향을 함께 모색하는 기회를 가졌다.

이번 행사에 참가한 키논 로보틱스는 첨단화된 "Smart Hub" (스마트 허브) 경험을 소개하며 호텔 등 숙박업계와 레스토랑 서비스, 헬스케어 등 다양한 산업에 걸쳐 로봇 공학이 미칠 수 있는 혁신적 잠재력을 몰입감 넘치게 구현하였다.



키논 로보틱스는 이번 전시회에서 DINERBOT T10, T9, T8, BUTLERBOT W3, KLEENBOT C30, KEENON S100, 소독로봇 M2, KEENON 헬스케어 X101 의료용 배송로봇 이외 다양한 서비스 로봇 라인업을 공개하였다. 이처럼 다양한 로봇 모델들이 전시된 가운데 키논은 첨단 로봇 기술을 실용적인 애플리케이션으로 전환함으로써 운영 효율성 및 고객 경험의 개선을 위해 노력하는 회사 측의 의지를 부각시켰다.

키논의 설립자 겸 CEO인 토니 리(Tony Li)는 "로봇을 통해 인공지능 기술이 실재 물리적 세계로 진입할 수 있는 문이 열리게 된다"고 강조했다. 이 같은 비전은 전시회 부스 현장에서 현실로 구현되었는데 전시된 로봇들은 세심하게 제작된 시나리오에 맞춰 자연스럽게 통합되었다. 게이트웨이 터널을 통과한 방문객들은 로봇이 일상생활에 자연스럽게 어우러진 세상을 엿보는 기회를 가졌다.

키논은 혁신적인 로봇 솔루션을 선보인 것은 물론, 같은 기간 개최된 제1회 중국 로봇 벤처캐피탈 서밋 포럼( China Robotics Venture Capital Summit Forum )에서 "중국에서 가장 투자매력도가 높은 로봇 기업 상위 20대 업체 (Top 20 Most Investable Robotics Companies in China)"로 수상하는 영예도 안게 되었다. 이번 수상을 통해 기술 혁신을 주도하며 유망한 시장 잠재력을 가진 키논의 역할이 재차 인정받았다.

키논은 첨단 AI 모델을 서비스 유형별 시나리오에 통합하는 과정을 선도하고 있다. 회사가 개발한 범용 로봇은 AI를 통해 환경 감지, 의사 결정 및 실행 역량을 상당 수준 개선하였다. 이러한 로봇은 서비스 환경에 대한 심층적인 전문 지식을 활용함으로써 기능 구현과 적응력 측면에서 그 기능이 크게 향상되었으며 다양한 분야에서 효과적인 서비스 제공이 가능하다. 이를 통해 다양한 유형의 실제 요구 사항 해결을 위한 광범위한 적용 가능성은 물론 회사 측의 부단한 노력도 보여주었다.

키논은 이번 컨퍼런스를 통해 서비스 로봇 분야 발전에 있어 중추적 역할을 하고 있음을 입증했다. 키논은 가능성의 한계에 도전하며 효율성과 편의성, 인간 중심의 디자인을 강화하는 지능형 솔루션 개발에 나서고 있다. 이 같은 혁신 기술은 상업적 환경에 큰 변화를 초래하는 한편, 글로벌 고객층에겐 상당한 가치를 부여하게 되며, 일상 생활에 있어선 비교불가의 편리함을 제공함으로써 기술이 가진 광범위한 혜택을 보장하고 있다.

상업용 서비스 로봇과 솔루션 분야를 선도하는 키논 로보틱스는 2010년부터 첨단 서비스 로봇 시장의 최일선을 개척해 왔다. 로봇 공학 및 클라우드 컴퓨팅 분야의 최첨단 기술을 활용하면서 전 세계 기업들의 신뢰를 받고 있다. 키논 로보틱스는 다양한 분야에 걸쳐 새로운 가치를 창출하고 혁신을 촉진하는 한편 산업 성장에 기여하기 위해 더욱 최선의 노력을 다하고 있다.

