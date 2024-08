擎朗智能亮相2024世界机器⼈⼤会，展示具⾝智能创新服务解决⽅案

北京, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2024 世界机器⼈⼤会于 2024 年 8 ⽉ 21 ⽇⾄ 25 ⽇在北京亦创国际会展中⼼举办。擎朗智能在⼤会上展⽰其最新智能服务解决⽅案, 呈现了具⾝智能技术的应⽤。 本届⼤会以“共育新质⽣产⼒ 共享智能新未来”为主题, 汇聚了各路顶尖专家、 ⾏业先锋和创新者, 共同探讨机器⼈技术的最新进展。

在本届⼤会期间,擎朗智能打造了“具身智能现代城 ”的前沿体验空间, 通过沉浸式场景展⽰, ⽣动呈现了机器⼈技术在酒店、 餐饮服务及医疗等多个⾏业中的变⾰潜⼒。



该公司展出了多款令人瞩目的服务机器人,包括擎朗配送机器人 T10、 T9 、T8、酒店机器人 W3、清洁机器人C30、工业配送机器人 S100、 消毒机器人M2、医疗配送机器⼈X101等。 这些成果充分彰显了 擎朗智能致⼒于将先进机器⼈技术转化为实际应⽤的坚定承诺,助力大幅提升运营效率和客户体验。

正如擎朗智能创始人兼CEO李通 所说 : “机器人为人工智能通向物理世界提供了一扇门。 ” 这句话在擎朗展台实现了具象化, 精心搭建的场景配合领先的机器人技术成果,让来宾们穿过展台拱门,便仿佛步⼊⼀ 个令人惊叹的科技世界,在这⾥, 智能技术⽆缝融⼊到人们的⽇常⽣活中。

擎朗智能不仅展⽰其创新型机器⼈解决⽅案, 还在同期举办的⾸届中国机器⼈创投巅峰论坛上荣获“ 中国最具投资潜力机器人公司TOP20” 称号。 这⼀荣誉彰显该公司在推动技术创新和服务场景应用⽅⾯的卓越贡献, 同时也传达行业权威对其市场潜力及未来发展前景的高度肯定。

擎朗智能始终坚守自主创新,将产品品质放在首位,在擎朗近千项专利当中,一半都是技术含量极高的发明专利;同时经过多年技术沉淀,擎朗智能在环境感知、预测决策到运动控制等关键核心技术环节都实现了重大突破,研发实力位于全球服务机器人行业的前沿。

长期以来,擎朗智能充分发挥其行业引领作用, 通过不断突破技术极限, 打造更全面的机器人定制化解决方案, 为全球客户创造卓越价值, 赋能各行业数字化、智能化转型, 推动构建更加高效、便捷、人性化的未来智能世界!

关于 KEENON Robotics

作为全球商业服务机器⼈及解决⽅案领域的领军企业, 擎朗智能 ⾃ 2010 年 以来始终引领着先进服务机器⼈市场的发展。凭借在机器⼈和云计算领域的前沿技术,该公司赢得了全球企业的⼴泛信任。擎朗智能专注于创造卓越价值、推动创新、积极促进各领域的蓬勃发展。

如需了解更多信息, 请联系 global@keenon.com 或访问 https://www.keenon.com/。

此公告随附的照⽚可在以下⽹址查看 ︓ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/090e8e6a-0583-4e08-b359-57d6c01fb166

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.