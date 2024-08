Bitget 发布 P2P 安全层 “盾牌”，确保安全并减少用户损失

塞舌尔,维多利亚, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密币交易所 Bitget 宣布了发布 P2P 安全层 “盾牌”,增加点对点(P2P)交易中的安全。该全新安全层的目的在于保护用户、建立平台的信任度和可靠性,防止 P2P 交易中可能出现的诈欺活动。

Bitget 的 P2P “盾牌”项目为在对点清算中遭受诈骗的用户提供资金保护。在这种情况下,我们保证用户获得补偿,以减少和平台运营相关的直接损失。该功能的目的是在用户间建立信任,确保对交易体验更有信心。

P2P “盾牌”是对 Bitget 安全层的补充,其拥有 3亿美元的防护资金 和透明的 储备金证明 。引入 Bitget 的 P2P “盾牌”,显示了该平台专注于创建更安全的 P2P 交易环境。通过解决潜在风险,Bitget 的目的是强化其作为加密币领域受信任平台的地位。

为防止 P2P 诈欺,重要的是,用户需先验证支付订金再发送加密币,并将付款标记为完成。此外,交易商应该避免付款后取消订单,不要在交易中分享个人详细信息。用户不应该相信未验证的沟通,需要确保发送人的姓名符合 KYC 详细信息,并且只在平台内交易,确保安全。

值得注意的是,“盾牌”项目只涵盖平台相关的问题。我们鼓励用户保持警觉,谨慎行事,因为由用户相关的错误(比如未能验证付款,或者与不受信任者进行交易)造成的损失不在保障范围内。

作为法币至加密币的主要渠道,Bitget 的 P2P 平台现在支持将近70种法币,包括欧元、尼日利亚奈拉和巴西雷亚尔。为方便支付,其添加了30多种支付方式,包括 Volet.com(之前叫做Advcash)、Revolut和银行转账。

请在 此处 查看官方通知,了解更多 P2P “盾牌”的详情。

关于 Bitget

成立于2018年,Bitget 是世界领先的 加密币交易所 和 Web3 公司。Bitget 交易所服务着来自100多个国家和地区的3000多万名用户,通过自己开创性的复制交易功能和其它交易解决方案,致力于让用户更智能地进行交易。前身为 BitKeep 的 Bitget Wallet 是世界一流的多链加密货币钱包,提供一系列综合的 Web3 解决方案和功能,包括钱包功能、交换、NFT 市场、DApp 浏览器等。Bitget 通过与可靠的合作伙伴合作,激励个人接受加密货币,包括阿根廷传奇足球运动员 Lionel Messi、土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu(摔跤世界冠军)、Samet Gümüş(拳击金牌得主)和 İlkin Aydın(排球国家队)。

如需了解更多信息,请访问: 网站 | Twitter | Telegram | 领英 | Discord | Bitget 钱包

如要进行媒体咨询,请联系 media@bitget.com

可以在以下链接找到本通知所附的照片http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/39377f90-199c-4357-8941-ef064ab9cdc8

