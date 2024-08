ビットゲット (Bitget)、安全性を確保しユーザーの損失を軽減するP2Pセキュリティレイヤー「シールド (Shield) 」を発表

セイシェル・ビクトリア発, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所である ビットゲット が、ピアツーピア (P2P) 取引のセキュリティを強化するP2Pセキュリティレイヤーシールドの発表を行った。 この新しいレイヤーは、P2P取引で発生する可能性のある不正行為からユーザーを保護し、プラットフォームの信頼と信頼性を構築することを目的としている。

ビットゲットP2Pシールド (Bitget P2P Shield) プログラムでは、ピア決済で詐欺の被害に遭ったユーザーに金銭的な保護を提供する。 このような場合、ユーザーはプラットフォームの運営に直接関連する損失を軽減するための補償が保証される。 この機能は、ユーザー間の信頼を構築し、より安心感のある取引ができるようにすることを目的としている。

P2Pシールドは、 3億米ドル (約434億2,350万円) の保護基金 と透明な 準備金証明 を誇るビットゲットのセキュリティレイヤーに追加される。 ビットゲットP2Pシールドの導入は、より安全なP2P取引環境を作ることへのプラットフォームの注力を示している。 潜在的なリスクに対処することで、ビットゲットは暗号空間における信頼できるプレーヤーとしての地位を強化することを目指している。

P2P詐欺を防ぐためには、ユーザーは暗号通貨をリリースする前に支払の入金を確認し、支払を完了としてマークすることが重要である。 さらに、トレーダーは支払後に注文をキャンセルしないようにし、取引中に個人情報を共有しないようにする必要がある。 未確認の通信は信頼すべきではなく、ユーザーは送信者の名前がKYCの詳細と一致していることを確認し、安全を保つためにプラットフォーム内でのみ取引する必要がある。

シールドプログラムは、プラットフォーム関連の問題のみを対象となることに注意することが重要となっている。 支払の確認の失敗や信頼できない相手との取引など、ユーザー関連のエラーによる損失は対象とならないため、ユーザーは警戒を怠らず、注意を払われたい。

法定通貨から暗号への主要なチャネルであるビットゲットP2Pプラットフォームは、現在、ユーロ、ナイジェリアナイラ、ブラジルレアルを含む約70の法定通貨をサポートしている。 支払を容易にするために、Volet.com (旧Advcash)、Revolut、銀行振込など、30を超える支払方法が追加された。

P2Pシールドの詳細については、 こちら の公式発表を参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする 暗号通貨取引所 およびWeb3企業である。 100以上の国と地域で3,000万人以上のユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーのスマートな取引を支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビ ットゲットウォレット は、ウォレット機能、スワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号ウォレットである。 ビットゲットは、伝説的なアルゼンチン人サッカー選手のリオネル・メッシ (Lionel Messi) やトルコ代表選手のブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu)(レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş)(ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin)(バレーボール代表チーム)など信頼できるパートナーとのコラボレーションを通じて、暗号を受け入れる個人を鼓舞している。

詳細は、次を参照されたい: ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

報道担当者向け問い合わせ先: media@bitget.com

この発表に付随する写真はこちらから入手可能:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/39377f90-199c-4357-8941-ef064ab9cdc8

