Bitget משיקה את P2P Shield, שכבת אבטחה במסחר בין עמיתים כדי לספק בטיחות ולצמצם את הפסדי המשתמשים

ויקטוריה, סיישל, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים, הכריזה על השקת P2P Shield, שכבת אבטחה המשפרת את רמת הביטחון בעסקאות המסחר ביו עמיתים (P2P) שלה. שכבה חדשה זו נועדה להבטיח למשתמשים שהם יכולים לתת אמון בפלטפורמה וביכולת שלה להתמודד עם פעילויות הונאה שעלולות להתרחש בעסקאות P2P.

התוכנית P2P Shield שלBitget מציעה הגנה פיננסית למשתמשים שנפלו קורבן להונאה בהסדרים בין עמיתים. במקרים כאלה, מובטח למשתמשים פיצוי על מנת להפחית הפסדים הקשורים ישירות לפעילות הפלטפורמה. תכונה זו נועדה לבנות אמון בין משתמשים ולהבטיח חוויית מסחר בטוחה יותר.

P2P Shield הוא תוספת לשכבת האבטחה של Bitget שמתהדרת בקרן הגנה בהיקף של 300 מיליון דולר וב רזרבות מוכחות עם שקיפות מלאה. החשיפה של P2P Shield מצד מראה שהפלטפורמה מתמקדת ביצירת סביבה בטוחה יותר למסחר P2P. עם התייחסות זו לסיכונים פוטנציאליים, Bitget שואפת לחזק את מעמדה כשחקנית מהימנה במרחב הקריפטוגרפי.

על מנת למנוע הונאות P2P, חשוב שהמשתמשים יבצעו אימות הפקדות לתשלומים לפני שחרור המטבעות, ולסמן תשלומים ככאלה שהושלמו. בנוסף, על סוחרים להימנע מביטול הזמנות לאחר תשלום ולהימנע משיתוף פרטים אישיים במהלך העסקאות. אין לסמוך על תקשורת לא מאומתת והמשתמשים צריכים לוודא ששם השולח תואם את פרטי ה-KYC, ולסחור רק בתוך הפלטפורמה כדי להישאר מאובטחים.

חשוב לציין שהתוכנית Shield מכסה רק בעיות הקשורות לפלטפורמה. מומלץ למשתמשים לשמור על ערנות ולנהוג בזהירות, שכן הפסדים עקב שגיאות הקשורות למשתמש, כגון אי אימות תשלומים או מסחר עם צדדים לא מהימנים, אינן מכוסות.

כערוץ המרת כסף פיאט למטבעות קריפטוגרפים מרכזי, פלטפורמת ה-P2P של Bitget תומכת כעת בכמעט 70 מטבעות פיאט כולל EUR, NGN ו-BRL. כדי להקל על התשלום, היא הוסיפה למעלה מ-30 אמצעי תשלום כגון Volet.com (לשעבר Advcash), Revolut והעברות בנקאיות.

למידע נוסף על P2P Shield, אנא בקרו בהודעה הרשמית כאן .

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-30 מיליון משתמשים ביותר מ-100 מדינות ואזורים, מחויבת לסייע למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר באמצעות תכונת המסחר החלוצית שלה ופתרונות מסחר אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפה, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד. Bitget מעוררת השראה באנשים לאמץ קריפטו באמצעות שיתופי פעולה עם שותפים אמינים, כולל הכדורגלן הארגנטינאי האגדי ליונל מסי והספורטאים הטורקים הלאומיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın ) (נבחרת כדורעף).

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

תמונת יח"צ הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/39377f90-199c-4357-8941-ef064ab9cdc8

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.