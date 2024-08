Bitget lanza la capa de seguridad P2P "Shield" para garantizar la seguridad y reducir las pérdidas de los usuarios

VICTORIA, Seychelles, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la principal bolsa de criptomonedas, ha anunciado el lanzamiento de la capa de seguridad P2P "Shield", que aumenta la seguridad en sus operaciones entre pares (P2P, en inglés). Esta nueva capa tiene como objetivo proteger a los usuarios, generando confianza y confiabilidad en la plataforma, frente a actividades fraudulentas que puedan ocurrir en las transacciones P2P.

El programa Bitget P2P Shield ofrece protección financiera a los usuarios que han sido víctimas de fraude de pagos entre pares. En tales casos, los usuarios tienen garantizada una compensación para reducir las pérdidas directamente relacionadas con el funcionamiento de la plataforma. Esta función tiene como objetivo generar confianza entre los usuarios, al brindar una experiencia más segura en las operaciones.

P2P Shield es una adición a la capa de seguridad de Bitget que presume de un Fondo de defensa de 300 millones de dólares y una prueba de reservas transparente. La introducción de Bitget P2P Shield muestra el enfoque de la plataforma en la creación de un entorno más seguro para las operaciones P2P. Al abordar los riesgos potenciales, Bitget pretende fortalecer su posición como un actor confiable en el espacio de las criptomonedas.

Para evitar el fraude P2P, es importante que los usuarios verifiquen los depósitos de pago antes de liberar criptomonedas y marquen los pagos como completados. Además, los operadores deben evitar cancelar pedidos después del pago y abstenerse de compartir datos personales durante las transacciones. No se debe confiar en las comunicaciones no verificadas y los usuarios deben asegurarse de que el nombre del remitente coincida con los detalles de KYC, y solo realizar operaciones dentro de la plataforma para mantenerse seguros.

Es extremadamente importante tener en cuenta que el programa Shield solo cubre cuestiones relacionadas con la plataforma. Se recomienda a los usuarios que permanezcan atentos y tengan precaución, ya que las pérdidas ocasionadas por errores del usuario, tales como una verificación de pago fallida o transacciones con partes que no son de confianza, no están cubiertas.

Como principal canal de intercambio de monedas fiat a criptomonedas, la plataforma Bitget P2P ahora admite cerca de 70 monedas fiat, incluyendo el EUR, el NGN y el BRL. Para facilitar los pagos, la plataforma ha añadido más de 30 métodos de pago, como Volet.com (anteriormente Advcash), Revolut y transferencia bancaria.

Para obtener más información sobre P2P Shield, visite el anuncio oficial aquí .

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y Web3 a nivel mundial. La bolsa Bitget, que atiende a más de 30 millones de usuarios en más de 100 países y regiones, se esfuerza por ayudar a los usuarios a comerciar de forma más inteligente con su innovadora función de copia y otras soluciones de operaciones. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera criptográfica multicadena de clase mundial que ofrece una serie de soluciones y funciones Web3 integrales, que incluyen funcionalidad de billetera, intercambio, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más. Bitget también inspira a las personas a adentrarse en el mundo de las criptomonedas a través de colaboraciones con socios confiables, entre quienes se incluyen el legendario futbolista argentino Lionel Messi y los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeona del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) e İlkin Aydın (integrante del equipo nacional de voleibol).

