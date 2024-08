Izis La Enfermera De La Salsa lanza su nuevo álbum “A Mi Manera”

Izis La Enfermera de la Salsa - A Mi Manera

MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, August 27, 2024 / EINPresswire.com / -- La reconocida cantante Izis La Enfermera De La Salsa presenta con orgullo su nuevo álbum titulado “A Mi Manera”, una obra que promete deleitar a los amantes de la música tropical con diez canciones llenas de sabor y diversidad musical.“A Mi Manera” es un reflejo de los gustos musicales de Izis, adaptado a las nuevas tendencias de la música tropical. El álbum abarca una amplia gama de géneros y estilos que caracterizan a la artista, incluyendo Bachata, Latin Jazz, Salsa Romántica, Salsa Dura, Salsa en Inglés, Salsa Urbana, entre otros. “Este es un álbum hecho "A Mi Manera", ya que representa mis gustos musicales, adaptado a las nuevas tendencias de la música tropical y espero que sea del agrado del público”, comenta Izis.El álbum cuenta con la colaboración de destacados músicos, como Edwin Clemente, y presenta una canción a dúo con el reconocido cantante y productor Carlos García, quien también colaboró en los arreglos musicales de varias canciones del álbum.Sobre Izis La Enfermera De La Salsa:Izis, conocida como La Enfermera De La Salsa, ha sido una figura prominente en la escena de la música tropical durante varios años. Con una voz poderosa y una presencia escénica cautivadora, Izis ha logrado conquistar a audiencias de todo el mundo. Su estilo único combina la pasión y el ritmo de la salsa con influencias de otros géneros tropicales, creando una experiencia musical inigualable. A lo largo de su carrera, Izis ha trabajado con numerosos artistas y productores de renombre, consolidándose como una de las voces más versátiles y queridas del género.Listado de Canciones:▪ Me Duele▪ Summertime (Featuring Edwin Clemente)▪ Conmigo▪ Hoy Has Vuelto A Mi (Bachata Version)▪ Don't Speak (Salsa Version)▪ Traicionera▪ Entre Tu y Mil Mares (Bachata Version)▪ Dudas▪ Mujer Latina▪ Insospechable (Featuring Carlos García)“A Mi Manera” ya está disponible en todas las plataformas digitales. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de esta nueva propuesta musical que promete conquistar corazones y hacer bailar a todos.Videos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQAI-ZnDw_K-eHjbKvm3r9Io-xvuJ1Liu

Videos

