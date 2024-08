Emergencia Quirúrgica: Pie Frío Agudo, el Tiempo de Atención Médica es Crítico

Dr. Greg Vigna

La literatura señala una ventana terapéutica de 24 horas desde el inicio de la isquemia aguda hasta la revascularización quirúrgica

La isquemia aguda de miembros se produce por la disminución repentina del flujo sanguíneo al miembro. Esto es una emergencia quirúrgica.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA, CALIFORNIA, UNITED STATES, August 27, 2024 /EINPresswire.com/ -- "Encontramos que el mayor retraso en el tiempo fue entre el inicio de los síntomas y el primer contacto con un médico. Se necesita una mayor conciencia pública para facilitar la revascularización urgente y mejorar los resultados," dice Dr. Louise Londero, Departamento de Cirugía Vascular, Hospital Universitario de Odense, Dinamarca.

¿Qué informó la Dra. Londero en su artículo "La demora del paciente es la principal causa de demora en el tratamiento de la isquemia aguda de miembros: una investigación sobre la demora en el tiempo pre e intra-hospitalario," publicado en el World Journal of Emergency Surgery 2014, 9:56?

"Desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto con un médico, el tiempo para todos los pacientes fue de 24 (0-1200) horas.

En el grupo de catorce pacientes que tuvieron una operación inmediata, el tiempo mediano desde la evaluación vascular hasta la revascularización fue de 324.5 (122-873) minutos."

Lea el artículo de la Dra. Londero: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4232613/

El Dr. Greg Vigna, certificado por la Junta en Medicina Física y Rehabilitación y abogado nacional por negligencia médica, explica que la isquemia aguda de miembros se produce por la disminución repentina del flujo sanguíneo al miembro. Esta es una emergencia quirúrgica y la amputación se realiza cuando el daño es irreversible. El Dr. Londero describe que el gran problema con la isquemia aguda de miembros es que el tiempo promedio en que los pacientes se presentaron en el departamento de emergencias fue de 24 horas, lo cual es demasiado tiempo. Cuanto antes, mejor.

El Dr. Vigna continúa, "La literatura señala una ventana terapéutica de 24 horas desde el inicio de la isquemia aguda hasta la revascularización quirúrgica, donde se optimizan los resultados tanto para salvar el miembro como la vida."

Lea los factores pronósticos: https://wjes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1749-7922-9-56

¿Cuáles son las SEÑALES DE ALERTA DE BANDERA ROJA de la isquemia aguda de miembros?

1) Parestesia (hormigueo)

2) Dolor

3) Palidez (apariencia pálida poco saludable)

4) Ausencia de pulso

5) Poikilothermia (el miembro está frío)

6) Parálisis (pérdida de la función motora del pie)

El Dr. Vigna es un abogado de California y Washington DC que representa a los lesionados en todo el país que han sufrido lesiones neurológicas graves, amputación y otras lesiones graves que resultan de la negligencia médica. Es Médico Certificado por la Junta en Medicina Física y Rehabilitación, Planificador de Cuidados de Vida Certificado y experto en lesiones de médula espinal, parálisis cerebral, síndrome de cauda equina, accidente cerebrovascular, amputación y lesión cerebral traumática. Vigna Law Group tiene una asociación no exclusiva con Ben Martin Law Group, una firma de Dallas, Texas. Ben Martin es un abogado nacional de productos farmacéuticos y abogado de lesiones personales en Dallas, Texas.

