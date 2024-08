Principal Causa de Infecciones Asociadas a la Atención Médica en Niños con Cáncer: Líneas Centrales

Dr. Greg Vigna

Un tercio de los casos de sepsis adquirida en el hospital está relacionado con líneas centrales, PICCs y líneas medias

Los pacientes y deben tener acceso a catéteres venosos centrales superhidrofílicos que disminuyan la colonización bacteriana del tubo que conduce a la infección.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA, CALIFORNIA, UNITED STATES, August 27, 2024 /EINPresswire.com/ -- “Claramente, los niños con cáncer están en un riesgo desproporcionado de sepsis relacionada con líneas y deben recibir las líneas centrales y PICC súper hidrofílicas que reducen sustancialmente el riesgo de infección y sepsis," afirma Greg Vigna, MD, JD, Abogado Nacional de Sepsis.

Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional de lesiones farmacéuticas, explica, “La tecnología antigua y obsoleta de las líneas PICC de poliuretano y silicona y otras líneas centrales no previenen las infecciones del torrente sanguíneo asociadas con líneas centrales. La mejor manera de prevenir las discapacidades que sufren los sobrevivientes de sepsis es prevenir las infecciones. La tecnología está disponible, y mi alianza con abogados nacionales de lesiones farmacéuticas también lo está.”

¿Qué reportó la Dra. Bruna Salgado Rabelo, MD, en “Factores de riesgo de infección relacionada con catéter en niños con cáncer: Una revisión sistemática y un meta-análisis”, en el American Journal of Infection Control, 51 (2023) 99-106?

“Alrededor del 14%-51% de los catéteres venosos centrales implantados en niños con cáncer pueden complicarse con infecciones relacionadas con catéteres venosos centrales, principalmente por agentes presentes en la piel y las membranas mucosas, como estafilococos coagulasa negativos, Staphylococcus aureus y especies de Candida.

La administración de productos sanguíneos y nutrición parenteral total, las neoplasias hematológicas, la neutropenia, la trombosis y el uso de catéteres no tunelizados se consideran factores de riesgo para infecciones relacionadas con catéteres.

Entre los catéteres a largo plazo, los catéteres tunelizados, con un diámetro de lumen mayor de 7 French y dispositivos de múltiples lúmenes presentaron la mayor incidencia de infecciones.”

Lea el estudio de la Dra. Rabelo: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196655322004138

El Dr. Vigna afirma, “Las enfermeras y otros empleados en unidades de cuidados intensivos neonatales trabajan diariamente para disminuir las infecciones del torrente sanguíneo asociadas con líneas centrales del hospital utilizando Intervenciones de Paquete de Cuidados que pueden incluir ChloraPrep y mantener las mejores prácticas en el mantenimiento de líneas centrales. Los pacientes y sus cuidadores deben tener acceso a catéteres venosos centrales súper hidrofílicos que disminuyan la colonización bacteriana de los tubos que conducen a infecciones y sepsis.”

El Dr. Vigna continúa, “Comprender la discapacidad a largo plazo que a menudo sufren los sobrevivientes de sepsis es fundamental para entender este problema. Los neonatos que sufren sepsis están en riesgo de parálisis cerebral. Los adultos que sufren sepsis están en riesgo de discapacidades cognitivas, psicológicas y físicas a largo plazo relacionadas con fallos multisistémicos, incluyendo insuficiencia renal, amputaciones, insuficiencia hepática y polineuropatía crítica. La prevención de la infección es la forma más efectiva de prevenir la discapacidad. Un tercio de las sepsis adquiridas en hospitales está relacionado con líneas centrales, PICCs y líneas medias.”

¿Qué es la sepsis? Daño múltiple de órganos por inflamación como resultado de una infección que puede causar daño a órganos como el cerebro, riñones, corazón, hígado y pulmones.

¿Qué es el choque séptico? Una condición potencialmente mortal que causa presión arterial peligrosamente baja debido a una infección que puede resultar en amputaciones de dedos de manos y pies, daño cerebral, insuficiencia renal, dependencia de ventilador, dependencia de oxígeno y daño nervioso.

El Dr. Vigna es un abogado en California y Washington DC que representa a aquellos con lesiones graves causadas por dispositivos médicos defectuosos, incluyendo líneas PICC, líneas medias, líneas centrales y MedPorts. Representa a los lesionados con el Ben Martin Law Group, un bufete nacional de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas. Los abogados son expertos en responsabilidad por productos y negligencia médica, y representan a los más lesionados en todo el país y tienen alianzas con abogados en todo el país.

